Un nuovo capitolo di instabilità si apre con il tentativo di colpo di Stato in Guinea-Bissau, uno degli Stati più fragili dell’Africa occidentale. A pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali, l’esercito ha annunciato di aver assunto il “controllo totale” del Paese, sospendendo l’intero processo elettorale, chiudendo le frontiere e dichiarando il coprifuoco. Il presidente uscente, Umaro Sissoco Embaló, risulta arrestato insieme ai vertici della sicurezza. In un clima di tensione crescente, la fragile democrazia guineana torna a fare i conti con la sua storia di colpi di Stato.

Il colpo di Stato in Guinea-Bissau: un colpo di mano militare

Le prime avvisaglie della crisi sono arrivate nella capitale Bissau quando, nel corso della mattinata, diversi residenti hanno riferito di aver sentito spari nei pressi del palazzo presidenziale. Alla stessa ora uomini in divisa avevano occupato la strada principale che conduce alla residenza ufficiale.

Poche ore più tardi, dal quartier generale dell’esercito è comparso il generale Denis N’Canha, seduto al centro di un tavolo circondato da soldati armati: è stato lui a dichiarare che un “Alto Comando per il Ripristino dell’Ordine” avrebbe assunto guida e autorità del Paese “fino a nuovo avviso”, annunciando sostanzialmente l’imminente colpo di Stato in Guinea-Bissau.

Secondo l’annuncio, il presidente Embaló sarebbe stato fermato mentre stava svolgendo le sue funzioni istituzionali all’interno della residenza. Altri alti funzionari – tra cui il ministro dell’Interno e il capo di stato maggiore – sarebbero stati trattenuti nello stesso momento. La giunta ha affermato che tutti si troverebbero “in buone condizioni”, pur trovandosi agli arresti.

La sospensione delle elezioni e il vuoto di legittimità

La decisione dei militari di annunciare il colpo di Stato in Guinea-Bissau arriva in un momento particolarmente delicato: domenica si era tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali, che si era svolto in un clima apparentemente pacifico. I due principali candidati erano proprio Embaló, in cerca di un secondo mandato, e Fernando Dias da Costa, leader dell’opposizione.

Sebbene i risultati ufficiali fossero attesi per domani, entrambi i contendenti avevano già rivendicato la vittoria, alimentando un clima di incertezza. Secondo osservatori locali, è probabile che nessuno dei due abbia superato il 50% dei voti necessari per evitare il ballottaggio. La giunta militare sostiene che la “Direzione Generale dell’Intelligence” avrebbe scoperto un presunto piano per destabilizzare l’ordine costituzionale, motivo per cui il processo elettorale sarebbe stato sospeso “per garantire la sicurezza nazionale”.

Immediatamente dopo l’annuncio del colpo di Stato in Guinea-Bissau, tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Paese sono state chiuse. È stato inoltre imposto un coprifuoco, mentre i militari hanno invitato la popolazione alla calma. Per le strade della capitale, secondo testimonianze, regna un’atmosfera di quiete tesa, in cui la presenza delle forze armate è costante ma non si registrano scontri.

La Commissione Elettorale Nazionale, che in giornata era stata attaccata da uomini armati, non ha potuto pubblicare i risultati provvisori. I militari sostengono che la situazione dovesse essere “fermata prima che degenerasse”, ma le loro motivazioni restano ancora nebulose.







I candidati esclusi e le tensioni irrisolte

Queste elezioni erano già complesse: nei mesi precedenti i cittadini avevano assistito all’esclusione del Partito Africano per l’Indipendenza della Guinea e di Capo Verde (PAIGC), lo storico movimento che guidò la lotta per l’indipendenza negli anni Settanta. Il suo leader, Domingos Simões Pereira, principale antagonista di Embaló, non aveva potuto presentarsi poiché la sua candidatura era stata respinta per motivi burocratici.

Per due anni la Guinea-Bissau era rimasta senza governo stabile, mentre Embaló governava per decreto. Anche la sua elezione del 2019 era stata contestata e solo l’appoggio dell’esercito gli aveva permesso di assumere il potere. Gli analisti indicano questa lunga fragilità istituzionale come terreno fertile per un nuovo golpe.

Una storia segnata dai colpi di Stato

La Guinea-Bissau è uno dei Paesi con la maggiore instabilità politica al mondo: dal 1974, anno dell’indipendenza dal Portogallo, ha subito quattro colpi di Stato riusciti e numerosi tentativi falliti. In molti casi l’esercito ha agito come arbitro della politica, intervenendo nelle fasi di maggiore crisi.

La novità di questo golpe è la rapidità con cui è stato eseguito: i militari sono intervenuti nello spazio temporale tra il voto e l’annuncio dei risultati, bloccando la competizione prima ancora che emergesse un vincitore ufficiale. Secondo alcuni osservatori, è un modo per presentarsi come forza “super partes”, pur di fatto interrompendo il percorso democratico.

Il colpo di Stato in Guinea-Bissau arriva in un Paese povero, attraversato da traffici illegali e forti pressioni internazionali, dove l’esercito mantiene un’enorme influenza politica. Il rischio ora è che il conflitto tra istituzioni civili e militari entri in una nuova fase, lasciando la popolazione in balia dell’ennesima crisi dello Stato.

La comunità internazionale non si è ancora espressa, ma molti temono che la Guinea-Bissau possa entrare in un ciclo ancora più profondo di instabilità, con conseguenze imprevedibili per tutta l’Africa occidentale.

Lucrezia Agliani