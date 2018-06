La dirigenza della Colussi, celebre azienda italiana che opera nel settore alimentare, ha annunciato durante un incontro alla Confindustria di Cuneo, la decisione di licenziare 117 persone sulle 180 che lavorano nello stabilimento di Fossano. C’è da precisare che fanno parte del gruppo Colussi anche altri marchi della tradizione italiana, quali Misura, Agnesi, Flora e Sapori 1832: infatti l’impresa non produce soltanto gli amatissimi Gran Turchese, ma anche altri articoli come pasta, riso, prodotti da forno e pasticceria.

L’azienda vorrebbe distribuire le sue diverse produzioni nelle varie sedi, e dunque considera inevitabile lo spostamento della produzione delle Fette Biscottate (core business dell’azienda e prodotte da sempre a Fossano) nello stabilimento di Pertignano, polo principale per i prodotti da forno, così da poter beneficiare degli investimenti fatti sulle infrastrutture. La volontà è di far diventare lo stabilimento di Fossano un polo di eccellenza per la produzione di pasta di qualità, in vista anche del nuovo lancio di Agnesi con speciali selezioni di grani 100% italiani.

Purtroppo però, tutto ciò comporterebbe conseguenze gravissime per i dipendenti cuneesi, e non per niente la decisione ha fin da subito riscontrato l’opposizione di tutti i lavoratori e sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. L’unico aspetto positivo è che vi è un’inedita apertura da parte dell’azienda, nel portare avanti un confronto serrato e positivo con le organizzazioni sindacali, in modo da favorire la rioccupazione. Pertanto, il gruppo Colussi si è detto disponibile nel cercare un accordo tra le parti, così da ridurre il più possibile l’impatto sociale. Sembra infatti che dopo un lungo incontro sia stata firmata un’intesa tra l’azienda e i sindacati per evitare l’enorme esubero. Ci sono volute ben 14 ore di trattativa per far diventare i licenziamenti, contratti di solidarietà e mobilità volontaria: l’idea per ora è che uno dei due prodotti da forno continuerà l’attività per un anno, durante il quale però diminuiranno le ore di lavoro per gli impiegati, i quali dovranno ora valutare l’accordo.









Roberta Rosaci