A Torino chiude un altro spazio culturale e di coesione sociale: il Comala. Dopo circa quindici anni, i gestori attuali dello spazio perdono il bando che consente l’utilizzo dello spazio per i prossimi dieci anni. A gestirlo sarà un’azienda milanese di formazione di start-up d’impresa.

Dopo una lunga presenza all’interno della città di Torino, uno dei luoghi storici per studenti e abitanti del quartiere, il Comala, dovrà chiudere. L’annuncio arriva poche ore fa dalla pagina Instagram della community; a spiegare la situazione uno dei principali gestori dello spazio, Andrea Pino:

Comala chiude e Comala chiude per una decisione del Comune di Torino. […] Chiunque sta parlando di cambio di gestione di Comala o sta raccontando una cosa meno diversa, sta dicendo una cosa falsa. Non questo spazio di cambio di gestione, riaprirà un altro spazio e questo altro spazio sarà gestito da una fantomatica cordata […] […] ha come soggetto capofila che il soggetto a cui viene assegnato lo spazio, che il soggetto che firmerà il contratto col comune, un’associazione di Milano, che si occupa di start-up d’impresa, di incubazione di start-up. Questo è successo […] non c’è un cambio di gestione di Comala, è Comala che chiude. E Comala chiude per scelta del comune di Torino. […]

La presunta fine della storia del Comala è un altro passaggio nell’eliminazione degli spazi di aggregazione torinesi: dopo quindici anni di attività, il centro culturale, nato dal recupero della ex caserma La Marmora, chiude per essere riaperto – forse – con un progetto del tutto diverso, affidato ad una una cordata composta da sette associazioni e guidata da Social Innovation Teams Italia, per una decisione del Comune di Torino .

[…] È uno spazio che non ha pendenza col comune di Torino, non ha pendenze con nessuno, non ha debiti, paga regolarmente i fornitori e tutte le persone che ci lavorano sono inquadrate nel rispetto della normativa nazionale. Niente, non c’era nessuna difficoltà oggettiva nella gestione dello spazio, se non una singola specifica, che è stata l’unico vero ostacolo di questi anni, e cioè l’incapacità della pubblica amministrazione della circoscrizione 3 di normare dal punto di vista amministrativo la nostra presenza qui dentro […]

Il ruolo del comune di Torino

Essendo un edificio di proprietà pubblica, la situazione, a detta di uno dei gestori, doveva essere regolata formalmente attraverso un atto amministrativo in grado di definire in modo trasparente la concessione e, specialmente, il rapporto tra la gestione dello spazio e l’amministrazione.

Dalle dichiarazioni qui riportate, questo passaggio non sarebbe mai stato completato in modo stabile: in questo senso, per anni la Circoscrizione 3 del Comune di Torino non si sarebbe interessata alle normative volte a regolare definitivamente la presenza dell’associazione all’interno dell’edificio. Varie vicissitudini hanno portato a molteplici tensioni sull’organizzazione degli eventi, come la presenza dell’aula studio o la pianificazione di concerti, fino alla chiusura delle attività.

La mancata presenza di un inquadramento amministrativo chiaro avrebbe reso, a dire dell’associazione, molto difficile programmare interventi anche strutturali, investimenti e sviluppi dei progetti, impendendo la creazione di una stabilità e le garanzie necessarie alla gestione di uno spazio pubblico.







Il Comala

Nato nel 2011 come un’esperienza di comunità: aule studio, concerti gratuiti, festival – come Primavera di bellezza; il Comala è uno spazio ibrido e autofinanziato che garantisce 21 posti di lavoro regolarmente contrattualizzati.

[…] il territorio di fatto recupera questo spazio, perché questo spazio ha preso una forma, che è la forma del quartiere, è la forma del territorio. Se ci sono le aule studio e c’è un’aggregazione informale di migliaia di giovani, è perché si è risposto semplicemente a un bisogno che è esploso in questo spazio e gli ha dato quella forma. Non è che la circoscrizione qua ha fatto le aule studio, ha fatto lo spazio concerti e adesso sta cambiando il gestore di questa cosa […]

In migliaia abbiamo avuto l’opportunità di attraversarlo e partecipare alle attività gratuitamente; ciò nonostante, lo spazio, non ricevendo, come abbiamo detto, fondi pubblici si è sempre autosostenuto e offre da anni posti di lavoro regolari: un progetto non calato dall’alto ma che vede le sue radici proprio nel suo quartiere. Voluto e costruito dal quartiere stesso, la ex caserma non è stata concessa agli abitanti, ma si trovava in uno stato di abbandono proprio fino all’apertura del centro.

Questo per ricordarci, come, ad oggi, il comune si stia appropriando di quello che una comunità ha portato avanti per ben quindici anni e stia tentando di trasformarlo in un suo profitto: secondo il gestore la decisione sarebbe quindi, principalmente politica. I progetti proposti dalla concordata capitanata da Social Innovation Teams Italia non sarebbero in grado di bilanciare le iniziative che il Comala, il suo team e il quartiere hanno portato avanti in questi anni, ma si tratterebbe esclusivamente della sostituzione di un modello di aggregazione con un altro, più orientato all’impresa e meno alla dimensione informale e anche conflittuale tipica degli spazi sociali.

[…] il punto è che è molto complesso aprire e gestire uno spazio pubblico. Ce ne sono pochi. Quanti spazi di aggregazione ci sono a Torino? Ogni tre mesi c’è uno in meno, però è un’operazione molto complessa. […] si toglie alle persone la possibilità di venirci per non si sa quanto, e tutte le realtà che venivano ospitate gratuitamente o semi gratuitamente, proprio vengono cancellate, perché non rientrano in quel modello che è il modello che viene imposto.

La chiusura degli spazi sociali

Dopo Askatasuna la città di Torino perde un altro dei suoi capisaldi. A soli due mesi dallo sgombero del centro sociale di corso Regina e poi, dagli scontri di fine gennaio, chiude un altro spazio di aggregazione sociale e giovanile. Il tema è sempre il rapporto tra le esperienze autogestite e l’amministrazione pubblica: il comune che con una mano si “avvicina” ad Askatasuna e con l’altra spinge per chiudere i pochi spazi sociali rimasti.

Nonostante si tratti di realtà piuttosto diverse, le vicende sollevano interrogativi simili: quale spazio resta, nelle nostre grandi città, per forme di comunitarie popolari? E soprattutto: l’innovazione urbana può passare esclusivamente attraverso modelli imprenditoriali lontani dagli abitanti del luogo, o può (e deve) includere anche esperienze associative non orientate esclusivamente al profitto?

[…] L’unica risposta che ci siamo dati è che evidentemente uno spazio di questo tipo è uno spazio che non è di gradimento dell’amministrazione, perché è uno spazio di fortissima aggregazione, principalmente giovanile, anche informale, anche con tratti di spontaneismo molto forti, uno spazio edulcorato in cui c’è anche la gestione dei giovani che magari si vuole dare. E questo spazio non è di gradimento, quindi fra la possibilità di andarlo a normale e tenerselo, perché questo era. Il bivio era costruito, lo normale lo tengo, prendo la prima possibilità di mettere fine se si è optato per la seconda ipotesi.

L’amministrazione del comune di Torino sostiene, comunque, di aver seguito le procedure previste dal nuovo regolamento, valorizzando i criteri oggettivi nell’avviso pubblico.

Ed è una decisione politica e non tecnica, perché evidentemente c’è un cambio di vocazione dello spazio. Cioè non c’è un cambio di soggetto gestore, come avevamo detto. C’era un’esperienza di tanti anni, che andava salvaguardata, invece è stata completamente cancellata e sostituita ad altro, su posti completamente diversi. […] La questione dei rapporti politici, evidente, fra i soggetti assegnatari e la parte politica che governa la città, è un dato di fatto inconfutabile, ma neanche così centrale dal nostro punto di vista. […]

Torino sta cambiando, ed è evidente: la svolta politica presa dal comune sta ridefinendo la gestione degli spazi pubblici. Dall’Askatasuna al Comala, la città sta perdendo sempre più spazi d’aggregazione popolare e di quartiere, in favore di un modello lontano dell’individuo e dalla comunità. Gli ultimi mesi hanno messo in luce la tensione tra un’amministrazione che sembra non ascoltare i suoi cittadini e l’autonomia sociale e la solidarietà intrinseca alle comunità.

[…] C’è questo patrimonio incredibile di relazione, di comunità, fortissimo, che non ho mai visto nella mia vita da altre persone. E’ Importante che venga in qualche modo preservato e che non venga distrutto in questa esplosione di rabbia e rassegnazione che ovviamente si sta prendendo tutto in questi giorni.

Nei prossimi mesi saranno fondamentali gli eventuali ricorsi che i gestori intendono portare avanti, con accessi agli atti ed eventuali chiarimenti riguardo le motivazioni della commissione tecnica. Tuttavia, il dibattito ormai va oltre i singoli episodi, ma riguarda la nostra idea di città, di partecipazione, libertà e il tipo di comunità che si intende costruire.

Le dichiarazioni qui riportate sono state pubblicata dalla pagina ufficiale del Comala – comalacommunityhub

Azzurra Rachelli