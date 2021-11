I neonati, soprattutto nei primi giorni di vita, hanno sempre il sonno disturbato, e i motivi sono molteplici: coliche gassose, difficoltà a digerire e aria nel pancino provocano spesso fastidi e dolore al piccolo, che fa fatica a prendere sonno e dormire senza continui risvegli. Per tranquillizzare il neonato, e aiutarlo a rilassarsi per favorire il sonno, esistono molti rimedi, vediamo di seguito i più utili.

Il sacchetto nanna

I frequenti risvegli dei neonati, in molti casi, sono provocati dal disturbo che copertine e lenzuola provocano al piccolo durante il sonno, aggrovigliandosi o coprendogli il viso. Per questo motivo è consigliabile usare una valida alternativa come un sacchetto nanna, fondamentale per il riposo dei neonati. Se ne trovano davvero in tante versioni, sia invernali che estivi, di vari colori, forme e fantasie.

Bisogna solo scegliere quello più adeguato alle esigenze del piccolo. Il sacchetto nanna facilita il riposo del bambino, donandogli quel naturale senso di avvolgimento e contenimento che il piccolo prova quando è ancora nella pancia della mamma. Ecco perché è uno dei rimedi migliori per rilassarlo e aiutarlo a prendere sonno.

Cullare il bambino ritmicamente

Per calmare i bambini e indurli al sonno spesso basta cullarli. Quasi tutti i bambini amano il contatto con il corpo della mamma e del papà, quindi dondolarli in braccio può essere un ottimo modo per farli rilassare (si può usare una fascia, per esempio, o un marsupio per neonati).

Alcuni genitori usano culle appese al soffitto in sicurezza e persino amache, non c’è una regola valida per tutti: bisogna cullare il bambino e vedere con quale sistema si rilassa. Questi metodi in genere funzionano sempre: il bimbo si sente più sicuro e di conseguenza si addormenta subito.

Luci e suoni per rilassare il neonato

Per addormentare il piccolo può essere utile fargli sentire una melodia accompagnata da lucine e colori. In alternativa, quando il piccolo fatica a prendere sonno, si può provare a cantare una canzoncina o riprodurre suoni buffi. In vendita è inoltre possibile trovare una grande varietà di giocattoli capaci di riprodurre canzoni, suoni, melodie e luci. Questi oggetti possono essere posizionati sopra la culla del piccolo, in modo da rilassarlo dolcemente e indurlo al sonno. Si tratta di sistemi che in genere funzionano per tutti i neonati.

Dare al piccolo un ciuccio da succhiare

Può sembrare banale, ma il classico ciuccio per neonati è un ottimo modo per rilassare il neonato e favorire il sonno. Il riflesso di suzione rappresenta infatti un forte calmante per i più piccoli: è molto facile vederli silenziosi e rilassati con un ciuccio in mano, soprattutto se di notte. Usare il ciuccio nei primi mesi di vita del bambino può aiutarlo a prendere sonno e calmarsi in caso di fastidi o cattiva digestione.

