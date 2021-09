Come consentire accesso affidabile ai dati mobili in qualsiasi posto

Ormai la tecnologia si sta evolvendo con una velocità spaventosa, con il passare degli anni, infatti, vengono prodotti strumenti sempre più innovativi e performanti come ad esempio i router cellulari, forse non conosciuti da tutti ma sicuramente molto utili. I router cellulari, per chi non lo sapesse, sono degli strumenti che permettono di effettuare la connessione ad internet per apparecchi che utilizzano protocolli IoT (Internet Of Things) e definiti. Ciò significa che essi possono trasformare qualsiasi dispositivo in un nodo sull’Internet of Things. Nella rete di dati moderne, i router cellulari sono dei dispositivi quasi indispensabili. Questo, perché essi sono in grado di garantire il failover automatico nelle infrastrutture di rete cablata, mantenendo la connettività anche in caso di guasti. Inoltre, i router cellulari, sono in grado di garantire connessioni affidabili per le LAN anche in luoghi dove non è possibile posizionare dei cavi. In parole povere, grazie a questo particolare dispositivo tecnologico, è possibile connettersi ad internet anche in condizioni particolarmente difficili.

Come scegliere un router industriale?

Se si ha intenzione di acquistare un router industriale, è fondamentale porsi alcune domande per orientare la scelta verso il modello più confacente alle proprie esigenze. È bene precisare però, che se non si ha esperienza in questo particolare settore, è sempre consigliabile chiedere il parere di un professionista o comunque di una persona con qualche competenza in materia. Diversamente da altri prodotti, i router industriali sono strumenti tecnici che presuppongono alcune conoscenze di base per poter comprendere le loro caratteristiche e funzionalità. In caso contrario, si corre il rischio concreto di acquistare un prodotto non confacente alle proprie esigenze.

Tuttavia, per non commettere errori, il primo quesito riguarda le interfacce: di quante e quali interfacce si ha bisogno? Questo è sicuramente un quesito fondamentale a cui dare una risposta prima di procedere all’acquisto. Infatti, è possibile avere già un’applicazione con le interfacce necessarie per la connessione, oppure si può aver bisogno di una soluzione one-box per un’applicazione in fase di progettazione. Un’altra domanda riguarda la quantità di dati da inviare, sicuramente un aspetto tutt’altro che secondario. Definire questo aspetto, infatti, permette di trovare il router industriale con la larghezza di banda ottimale per le proprie necessità.