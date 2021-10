Come conservare i Salumi: la guida completa

I salumi sono degli alimenti molto apprezzati, vuoi per il vasto assortimento disponibile (soprattutto nel nostro Paese), vuoi per il loro gusto unico, sfizioso e capace di soddisfare tutti i palati.

Per tale ragione diventano i protagonisti della dispensa di milioni di persone, ma è bene conoscere le corrette modalità di conservazione, pena la perdita del sapore, della freschezza, delle proprietà organolettiche e la propagazione di batteri pericolosi per l’organismo.

Bisogna inoltre sapere che i prodotti affettati devono essere trattati diversamente rispetto a quelli interi e a tranci.

Se si desidera saperne di più, non resta che proseguire con la lettura di questa guida completa, in quanto ricca di consigli utili e curiosità.

Come conservare i salumi affettati

I salumi affettati possono essere acquistati sia in vaschette di plastica esposte al banco frigo di qualsiasi supermercato, sia al banco salumeria, dove vengono porzionati da un operatore addetto a tale mansione.

Nel primo caso viene sempre indicata la data di scadenza ed è dunque possibile acquistare una discreta scorta (a patto che non sia eccessivamente prossima), mentre nel secondo caso occorre consumare il prodotto entro massimo due giorni, avendo cura di mantenere gli alimenti avvolti nell’apposita carta di colore bianco, la quale li preserva dall’assorbimento degli aromi di altri cibi presenti all’interno del frigorifero, dove devono occupare il ripiano più basso per non indurire.

Un altro metodo per conservare i salumi affettati in maniera efficace è il sottovuoto, purché si presti attenzione a non perforare l’involucro.

È infine possibile congelarli, ma con questo metodo occorre adottare i seguenti accorgimenti:

rimuovere tutte le parti grassi divisibili per evitare l’inacidimento;

avvolgerli nella carta oleata oppure in un foglio di alluminio;

farli scongelare nel frigorifero per qualche ora prima di consumarli;

utilizzarli come ingrediente per preparare un primo o un secondo piatto, perché, una volta scongelati, perdono gran parte della loro fragranza.

Come conservare i salumi interi

I salumi interi e prodotti con metodi artigianali, non essendo stati sottoposti a trattamenti a basse temperature, devono essere conservati appesi in un luogo ben areato, fresco e asciutto, evitando di appoggiarli a qualunque superficie.

La temperatura ideale oscilla invece tra i 15° C e i 20° C.

Una volta tagliati, la parte restante deve essere unta con un filo d’olio e avvolta nella pellicola oppure in un canovaccio pulito legato con un pezzetto di spago alimentare.

Procedere nella suddetta maniera fino al termine.

Se si tratta invece del culatello, data la sua particolare delicatezza, optare per un panno di lino imbevuto con poco olio extra vergine di oliva.

La questione è ben diversa se si tratta di prodotti di provenienza industriale e sottoposti pertanto a basse temperature; in questo caso è infatti possibile conservare i pezzi interi nel frigorifero domestico.

Anche in questo caso è bene, una volta iniziato il taglio, utilizzare una garza per prevenire la formazione della muffa.

Per quanto riguarda il sottovuoto, rappresenta un metodo valido anche per i salumi interi, in quanto capace di contrastare il contatto con l’aria e la proliferazione dei batteri.

In commercio esistono numerosi modelli di macchine economiche e semplici da utilizzare, grazie alle quali è possibile realizzarlo autonomamente con pochi gesti.

Si sconsiglia invece il congelamento, poiché espone il prodotto a rischio di inacidimento dei grassi ben più difficili da togliere rispetto a uno affettato.

Differenze sostanziali tra la conservazione di salumi affettati e interi

Una delle differenze sostanziali tra la conservazione dei salumi affettati e interi consiste proprio nella tempistica.

I primi, se acquistati al banco salumeria, devono infatti essere consumati entro tre giorni, in quanto tendono a deperire velocemente..

Per evitare di sprecare prodotto e denaro, si raccomanda pertanto di comprare solo la quantità necessaria all’immediato consumo.

Per quanto riguarda invece i salumi interi, sono invece indicati a coloro che desiderano assicurarsi una discreta quantità di alimento per un periodo più lungo, poiché è possibile tagliare solo la quantità necessaria da mangiare poco prima di prendere posto a tavola.

Un’altra differenza sostanziale è la temperatura, che cambia da salume e salume.

Per esempio, quelli freschi oppure cotti come la salsiccia e la porchetta, richiedono una conservazione in frigorifero tra i 2° C e i 4° C, mentre quelli sottovuoto e in tranci devono rimanere a meno di 10° C.

Per i salumi stagionati non ancora affettati come il salame, la pancetta, la coppa e i prosciutti, il luogo di collocamento ideale è la cantina.

Al fine di apprezzare meglio il gusto di ogni prodotto, di qualunque tipologia e taglio si tratti, si consiglia di lasciarlo riposare a temperatura ambiente per mezz’ora prima di consumarlo.

Differenze sostanziali tra i vari salumi

In primo luogo, salumi si differenziano l’uno dall’altro per la metodologia di lavorazione della carne.

Per realizzare i salumi si utilizzano solo le parti intere degli animali, per esempio la spalla oppure la coscia, mentre per produrre gli insaccati si impiegano dei tagli di carne diversi, ai quali vengono addizionati spezie e aromi.

Inoltre questi ultimi, a differenza dei salumi, sono provvisti di budello, il quale può essere naturale, artificiale, edibile oppure no.

Il budello funge da involucro per contenere l’impasto delle carni e per consentire loro una corretta stagionatura.

Parlando invece della consistenza, essa dipende proprio da quest’ultimo fattore; i salumi più maturi risultano maggiormente compatti, mentre quelli più giovani sono morbidi e friabili.

Esiste addirittura il ciauscolo, prodotto marchigiano conosciuto per essere il salame spalmabile per eccellenza.

Un altro elemento importante è la percentuale di grasso presente nella carne, che può essere aggiunto prima o dopo la lavorazione.

Salumi crudi e cotti

In tutto il mondo esiste una grande varietà di salumi, i quali possono essere sia crudi che cotti.

Nella prima categoria rientrano il lardo, il prosciutto crudo, lo speck, la bresaola, la salsiccia, il salame e il capocollo, mentre nella seconda si trovano il prosciutto cotto, la mortadella, lo zampone, il cotechino e il salame cotto.

Determinano la qualità del singolo prodotto le materie prime, a partire dalla carne, che deve provenire da un allevamento in cui gli animali vengono ben trattati, sottoposti a regolari controlli e seguono una dieta equilibrata.

Naturalmente gli alimenti di lavorazione artigianale sono più buoni e genuini rispetto a quelli di origine industriale, poiché, a differenza di questi ultimi, non contengono additivi e conservanti.

In più, per la realizzazione dei salumi industriali, le aziende ricorrono spesso a bestiame cresciuto all’interno di allevamenti intensivi e nutrito con sostanze non propriamente amiche della salute.

Salumi affettati, interi oppure a tranci?

Il formato del salume acquistato incide notevolmente sulle modalità di conservazione.

Quelli affettati, come menzionato a inizio articolo, sono soggetti a deperimento più rapido e devono pertanto essere mangiati quanti prima.

Parlando invece di quelli venduti in tranci, una volta aperta la confezione, occorre consumarlo entro pochi giorni, diversamente la polpa assumerà un odore, un colore e un sapore per nulla gradevole.

Se sulla parte tagliata si dovesse formare uno strato untuoso, è del tutto normale, basta semplicemente rimuoverlo con l’aiuto di un foglio di carta da cucina.

I salumi interi devono infine riposare il più possibile, in modo da favorire la conservazione del loro sapore per più tempo possibile.

In mancanza di una cantina, è altresì possibile avvalersi di una moscarola, un contenitore in legno provvisto di gancio o manico per appenderlo al soffitto.

Le sue pareti sono inoltre realizzate in rete per consentire sia la giusta areazione, sia una protezione a tutto tondo da polvere e insetti.

Qualora si optasse per l’utilizzo di questo utilissimo oggetto, se sono presenti più ripiani per collocare diversi cibi, avere l’accortezza di isolare accuratamente il salume per evitare che assorba i loro odori.

Cosa si rischia a consumare un salume mal conservato?

Dato che i salumi sono composti da carne, sono degli alimenti che, se mal conservati, diventano un autentico ricettacolo di germi e batteri, i quali danno origine a infezioni e intossicazioni anche molto gravi.

Tra queste sono da menzionare il botulino, listeria e salmonella.

L’acquisto e il mantenimento ad hoc di un cibo tanto deteriorabile non è dunque da sottovalutare, anzi maggiore prudenza si adotta, minori sono le possibilità di contrarre malori e problemi di salute.

L’importanza di una corretta conservazione dei salumi

Il primo passo da compiere per una corretta conservazione dei salumi è l’acquisto di una scorta sufficiente a soddisfare le proprie esigenze, in modo che possa essere consumata celermente e non fa incombere il bisogno di escogitare strategie fuori dall’ordinario.

Altri due acerrimi nemici dei suddetti prodotti sono l’umidità e il contatto con l’aria, poiché ne alterano inevitabilmente le caratteristiche, a partire dal colore, il quale risulta subito più spento e meno invitante.

Evitare dunque di esporre i cibi a un contatto prolungato con l’aria e riporli subito dopo il taglio.

Se al supermercato si trovano delle confezioni di salumi in promozione, controllare con attenzione la data di scadenza prima di acquistarli e lasciarli in negozio se l’involucro presenta dei rigonfiamenti, in quanto il processo di deterioramento è già iniziato.

Non consumare per nessuna ragione un prodotto che presenta i seguenti elementi:

il grasso visibile presenta un colorito giallognolo e spento;

sulla carne sono comparse delle venature verde iridescenti;

emana un odore sgradevole;

sulla superficie si è formato uno strato trasparente appiccicoso e maleodorante;

il gusto è acre;

la superficie risulta secca;

se si tratta di un cibo affettato, aprire la confezione e attendere cinque minuti: se l’aroma è spiacevole e ricorda quello della muffa, eliminarlo immediatamente.

Fonte delle informazioni sulla conservazione dei salumi tratte da: https://salumipasini.com/