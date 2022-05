Come creare e realizzare il giusto angolo libreria in casa

Gli amanti della lettura non possono che pensare alla realizzazione di un angolo libreria per la propria abitazione.

L’angolo lettura può essere organizzato all’interno dello studio o si può optare per la creazione di uno spazio dedicato anche nel soggiorno, oppure avere una stanza dedicata esclusivamente alla realizzazione di una biblioteca.

Ma come creare e realizzare il giusto spazio per leggere in casa? Lo scopriamo con questa guida dedicata alla realizzazione di un angolo lettura confortevole, bello da vedere e utile ad avere uno spazio di relax dedicato.

Come creare uno spazio confortevole in salotto o soggiorno

Dato che non tutti hanno lo spazio di allestire uno studio o una libreria in una sola stanza, spesso la maggior parte delle persone scelgono di creare uno spazio dedicato alla lettura e ai propri libri direttamente in salotto oppure in soggiorno.

Sicuramente, realizzare una zona libreria in salotto o soggiorno, permette di rendere la stanza più confortevole, accogliente e anche più bella da vedere. Naturalmente, bisogna prendere in considerazione le dimensioni della stanza per valutare in che modo lavorare alla gestione dello spazio.

Se la stanza è abbastanza grande bisogna studiare l’angolo migliore in cui inserire tutti gli elementi quali la libreria, la seduta, le superfici di appoggio, tappeti, sedute e così via.

La creazione dell’angolo lettura con la giusta libreria

Per arredare al meglio l’angolo bisogna creare la giusta combinazione di mobili per creare uno scenario confortevole e anche funzionale. La libreria è l’elemento principe dell’angolo lettura, ci sono tantissimi modelli tra i quali scegliere, come quelli proposti da Worldcasa.it.

Infatti, all’interno dei negozi e siti dedicati all’arredamento è possibile trovare un’ampia selezione di scaffali per i libri e di librerie che possono adattarsi al meglio all’arredamento dell’abitazione e al design che si voleva realizzare.

Con la giusta libreria è possibile ottenere un buon compromesso tra eleganza e funzionalità, scegliendo il modello che si abbina con l’idea di casa per creare un angolo ordinato e anche bello da vedere.

In questo modo puoi abbellire il mobile in diversi modi valorizzandolo al meglio grazie anche ad altri elementi e complementi d’arredo, come un mobiletto che possa arricchire l’angolo lettura.

Tavolino e poltrona comoda: due elementi che non possono mancare

In un angolo lettura non possono mancare alcuni elementi complementari come: un tavolino sul quale è possibile appoggiare il libro che si sta leggendo, riviste, giornali cartacei e così via. Oppure per poggiare una deliziosa tazza di tè o di cioccolata calda nel periodo invernale. Oltre al tavolino si può scegliere di aggiungere anche una poltrona che sicuramente è un elemento essenziale per il lettore.

La soluzione migliore è scegliere una poltrona che sia ampia, comoda e presenti due braccioli sul quale è possibile poggiare morbidamente le braccia.

Naturalmente bisogna fare molta attenzione anche alla scelta dei complementi d’arredo. I complementi devono essere pensati per riuscire a realizzare un ambiente caloroso. Sono molto belle le candele profumate alla vaniglia oppure alla cannella.

Non possono mancare poi elementi come segnalibro da avere sempre a portata di mano, un block notes, e degli elementi scenografici che possano rendere l’angolo libreria più bello.

Realizza la giusta illuminazione

Oltre a studiare il mobilio non può mancare anche la creazione della giusta illuminazione. La stanza dev’essere illuminata al meglio, ma soprattutto bisogna creare degli effetti cromatici che mettano in luce la libreria.

La piantana con un faretto che si può orientare dove si preferisce è perfetta per leggere anche durante le ore serali. Una buona idea è inserire anche dei faretti led posizionandoli sopra la libreria, in modo tale da far luce sui vari libri.

