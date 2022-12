Come funziona un atomizzatore per e-cig

Il funzionamento di qualunque sigaretta elettronica dipende da una componente in particolare che prende il nome di atomizzatore, il cui scopo è quello di vaporizzare l’e-liquid. In commercio si possono trovare atomizzatori di diverse tipologie, differenti per le dimensioni e per la forma; ne possono scaturire caratteristiche di vaporizzazione variabili. Occorre selezionare con la massima attenzione il giusto atom, proprio perché le esperienze di svapo cambiano da un modello all’altro in funzione di diversi aspetti: per esempio la resa aromatica, ma anche la tipologia di tiro, che può essere molto contrastato come per le sigarette – tiro di guancia – o più aperto e arioso – con quantità di vapore più importanti (si parla in questo caso di cloud chasing o svapo polmonare). Non si può sottovalutare, poi, il cosiddetto effetto hit, che consiste nel colpo in gola che deriva dalla nicotina aspirata, che la struttura interna del dispositivo può accentuare o attenuare.

Come è fatto un atomizzatore

Un atomizzatore per sigaretta elettronica comprende solitamente un tank, cioè un serbatoio, in cui è presente il liquido, e un beccuccio per l’inalazione – chiamato anche drip tip – che rappresenta la parte su cui si appoggiano le labbra e da cui il vapore viene aspirato. C’è poi la resistenza, o testina, che è l’elemento che permette di vaporizzare il liquido quando si riscalda. Infine, ecco la base, vale a dire un connettore elettrico grazie a cui l’atomizzatore è collegato alla batteria; è questo elemento che genera l’energia e fa in modo che la coil si possa riscaldare e il liquido possa essere vaporizzato.

Il funzionamento

Al centro del serbatoio dell’atom, immersa nel liquido, c’è la resistenza (accessorio intercambiabile poiché sottoposto a logorio e decadimento), che viene riscaldata grazie all’energia messa a disposizione dalla batteria e in questo modo fa sì che il liquido a contatto venga vaporizzato. Nel momento in cui si aspira tramite il drip tip, si inala il vapore che è miscelato col flusso d’aria. Nel corso del tempo sul mercato hanno fatto capolino varie tipologie di atomizzatori: ci sono modelli con il flusso di aria dall’alto e modelli con il flusso di aria dal basso; anche la ricarica del liquido può essere superiore o inferiore, mentre il serbatoio può essere realizzato in metallo, in plastica o in vetro. Al di là delle differenze tra i singoli modelli, comunque, il funzionamento è sempre pressoché uguale.

Le resistenze

L’assorbimento del liquido per sigaretta elettronica da parte del cotone della resistenza avviene per mezzo dei piccoli fori che si trovano sui lati del bussolotto metallico che racchiude la bobina. Più i fori sono grandi e più la testina è in grado di assorbire il liquido. Il consiglio è di preferire liquidi da cloud chasing (molto densi) con testine caratterizzate da fori di alimentazione abbastanza grandi, e viceversa miscele più fluide per gli atomizzatori da guancia. All’interno della testina è presente – oltre al cotone – la coil stessa, ovvero un filo resistivo avvolto in spire che aumenta di temperatura per effetto del passaggio di corrente elettrica.

Il tiro di guancia e polmone

La tipologia di tiro è decisiva dal punto di vista dell’esperienza di svapo: ecco perché è fondamentale trovare il modello più appropriato per i propri bisogni. Il tiro di guancia, in particolare, si può paragonare al tiro di sigaretta classico. Il vapore viene inalato in direzione dei polmoni dopo essere stato aspirato in bocca. Si tratta della soluzione ideale per coloro che hanno iniziato a svapare da poco, in quanto consente di prendere dimestichezza con la realtà dello svapo. Al contrario, nel caso del tiro polmonare, si inala il vapore direttamente nei polmoni; si tratta di una pratica poco naturale per i fumatori e non è raccomandata per gli svapatori con poca o nessuna esperienza.

Dove comprare gli atomizzatori per sigarette elettroniche

