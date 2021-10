Come funzionano i concorsi pubblici

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, nel corso del 2021 sono ripresi a pieno regime i concorsi pubblici, sia quelli banditi dalle Pubbliche Amministrazioni sia quelli delle Forze Armate. Molti sono quelli rimasti ‘in sospeso’ o rallentati dalle contingenze legate all’emergenza pandemica: i concorsi con la partecipazione più ampia, infatti, hanno richiesto un grande sforzo logistico, per approntare un’organizzazione che permettesse lo svolgimento delle prove in sicurezza e nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid-19.

Le novità non riguardano soltanto gli aspetti tecnici ma anche lo svolgimento dei concorsi in relazione al processo di selezione dei candidati. Da questo punto di vista, le principali novità sono quelle introdotte dalla cosiddetta “riforma Brunetta” (per la Pubblica Amministrazione), benché gli aspetti caratterizzanti dei concorsi pubblici siano rimasti sostanzialmente immutati. Di seguito, vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Dove reperire le informazioni

Tutte le informazioni relative ad un concorso pubblico sono riportate nel bando e negli eventuali allegati. Il documento riportante il testo integrale viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul portale istituzionale dell’ente che organizza il concorso. Talvolta, reperire il bando integrale non è semplice; pertanto, è consigliabile consultare periodicamente un portale specializzato come concorsipubblici.com, così da poter controllare quali sono i concorsi ancora attivi e reperire i riferimenti necessari per accedere al bando di concorso originale.

La procedura di iscrizione

Rispetto a quanto accadeva solo qualche anno fa, adesso l’iscrizione ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e dalle Forze Armate è quasi esclusivamente online. Sui portali istituzionali viene messo a disposizione degli utenti, previa registrazione nella maggior parte dei casi, un apposito tool online, mediante il quale inserire i dati e le informazioni necessarie all’iscrizione al concorso. Nel caso in cui la procedura preveda il pagamento di un tributo (previsto solo da alcuni bandi), è sufficiente allegare la ricevuta di versamento. Più di rado, è necessario compilare la domanda a mano, stampando il modulo cartaceo da inviare via raccomandata alla sede dell’ente. L’iscrizione, naturalmente, è riservata a coloro i quali possiedono tutti i requisiti richiesti dall’ente organizzatore.

Lo svolgimento: il processo di selezione

Gli iscritti al concorso partecipano ad una procedura di selezione, strutturata in una serie di prove. La già citata “riforma Brunetta” ha snellito questo aspetto dei concorsi pubblici nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni; l’iter è stato reso meno strutturato, dando maggior peso ai titoli di studio e di servizio, in maniera tale che – almeno per i concorsi finalizzati all’assunzione di profili non dirigenziali – la prima prova preselettiva non sia più necessaria.

Detto ciò, ogni concorso pubblico prevede almeno una prova scritta, sotto forma di test con domande a risposta multipla. Il numero di domande, il tempo a disposizione e il sistema di assegnazione del punteggio variano in base al concorso e sono fissati arbitrariamente dall’ente che organizza la procedura concorsuale. Gli argomenti principali sono quasi sempre un mix di logica, cultura generale e materie specifiche strettamente correlate al ruolo messo a bando; quasi sempre vi sono anche domande di inglese e informatica, seppur di livello non particolarmente elevato.

Chi supera la prova scritta, ossia totalizza un punteggio superiore o uguale a quello minimo richiesto, viene inserito in una graduatoria di merito oppure accede ad una seconda fase di selezione, che consiste in una prova orale. In tal caso, è il superamento della prova orale a dare accesso alla graduatoria.

Leggermente più complesso l’iter dei concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate; chi supera il test scritto e la prova orale deve sottoporsi prima alle prove fisiche (corsa, salto e piegamenti); superate queste ultime, è previsto un test di valutazione psicologica e una serie di prove per valutare i candidati dal punto di vista psicoattitudinale.