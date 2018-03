Come il profumo, l'ultimo romanzo di Emma Saponaro

Libro della settimana: Come il profumo di Emma Saponaro











I piedi scivolano sulle note di questa danza piena di energia che mi dona la giusta spinta per muovermi. Ballo, senza partner, ma me lo immagino, e ballo senza sosta, tra gli scatoloni del mio imminente trasloco. Mi sento frizzante ed energica, pronta per affrontare una nuova fase della mia vita. Tutto merito di quella lettura e del libro che mi ha regalato la mia vicina. Sono passata a salutarla ieri e mi ha messo un libro in borsa, consigliandomi di leggerlo prima di partire: Come il profumo di Emma Saponaro.

Quei grattacieli, che imponenti svettavano spesso nel mio 21 pollici, li avrei visti dal basso a testa in su. Ero curiosa di sapere cosa si provasse nel sentirsi ingoiati da quella straordinaria città; percepire la propria piccolezza ai piedi di quei giganti di vetro. Per alimentare la mia immaginazione, non mi lasciavo sfuggire nemmeno un film che fosse esclusivamente ambientato a New York. Osservavo le scene con estrema attenzione, che si focalizzava quasi totalmente sugli sfondi. Addirittura, durante i dialoghi degli attori inquadrati in primo piano, a volte mi sorprendevo a inclinare la testa, come per trovare un’altra angolazione dalla quale avrei potuto vedere ciò che i personaggi coprivano.

Questo libro spruzza ritmo da tutte le pagine, e offre una lettura piacevole, scorrevole e profonda. L’autrice padroneggia con le parole, descrivendo la vita di una giovane donna, fertile, perfino troppo fertile, fino ad “inguaiarsi”. Si chiama Leila quella meraviglia di una vita nuova, che mi fa rimbalzare dal pensiero e dimenticare che domani devo partire. Leila oppure Fagiolino, e poi arriva Ludmilla, l’aiutante, l’addio ai giochi e al mondo incantato. La storia scorre veloce con flash back e flash forward necessari per dare a questo romanzo quel tocco così unicamente moderno e positivo, nonostante la storia non narri una situazione in cui vorremmo trovarci. Tutt’altro. Uno dei peggior incubi in cui si possa trovare una madre. Un sentimento, un sentire del racconto di Cecilia, la protagonista, che trasmette tutto il suo essere con un’ondata di coinvolgimenti. Come il profumo, come se si potesse sentire il profumo, quello meraviglioso delle piante e della natura selvaggia che ci ricorda le persone care.

Mi cosparsi anche di profumo e mi specchiai. Vidi un volto invecchiato e pallido, gli occhi cerchiati, senza espressione. Anche i capelli erano trascurati. Così, senza soffermarmi troppo a pensare, entrai nel box della doccia e, dopo un ingordo quanto forzato respiro dal quale volevo trarre vitalità , aprii il miscelatore. Mi investì con un senso di gradevolezza lo scorrere dell’acqua sui capelli e sul corpo. Un corpo stanco, una spugna che aveva assorbito dolore attraverso ogni poro. Ne ero impregnata. Mi sentivo consumata, avvizzita. Stava sfumando la voglia di vivere, soffocata dal solo pensiero di non rivedere più Leila.

Devo partire per New York e ho delle aspettative, come le aveva Cecilia, la protagonista di Come il profumo. Questo libro mi ha fatto riflettere, mi ha fatto capire che le cose possono cambiare in meno di un secondo. Che i destini possono essere crudeli, capaci di modificare la visione sulle cose. La narrazione è fatta di storie dentro la storia, di personaggi e di emozioni che scorrono avanti ed indietro tra le righe, piena di musica, di luce e colori. Mai banale, ma sempre sulla cresta dell’onda in questo racconto così palpabile, che affronta più generi, e si tinge di giallo. Un’atmosfera ricca, che porta il profumo della complicità e degli affetti, mettendo in luce il pericolo della malavita. Una sparizione, il dolore, ma la voce narrante è sempre la stessa, instancabilmente leale con se stessa. Un libro affascinate che rispecchia un dramma in maniera coraggiosa e effervescente per avvertire poi il silenzio, quel terribile silenzio che circonda l’assenza e quel profumo, così lontano.

(Il copyright dei file youtube e delle canzoni appartiene ai rispettivi proprietari)

Come il profumo, edito da Castelvecchi Editore (2017), scritto dall’autrice Emma Saponaro, nata a Roma, dove vive. Psicopedagogista, esperta nelle tematiche dell’adozione, è stata coordinatrice della rivista “Famiglie e minori” per la quale ha pubblicato articoli di carattere psico-giuridico. Co-ideatrice del progetto Parole di pane e co-curatrice delle due edizioni dell’antologia omonima.

Come il profumo è disponibile on line: https://www.ibs.it/come-profumo-libro-emma-saponaro/e/9788832821239

Maggie Van Der Toorn