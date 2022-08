Come migliorare la qualità delle foto online

A chi non è mai capitato di ritrovare delle vecchie foto realizzate magari con fotocamere digitali o dei telefoni cellulari che scattavano a bassa risoluzione? Che ricordi, i primi dispositivi mobili, e tutte le foto che abbiamo scattato con enorme entusiasmo…

Sono ricordi preziosi che ognuno di noi vorrebbe conservare, e sarebbe davvero un peccato non poter ingrandire queste immagini per poterne godere di nuovo nel loro massimo splendore. Tutti noi vogliamo stampare vecchie immagini a cui teniamo o pubblicarle alla massima qualità possibile online.

Che sia questa l’esigenza principale o che ci sia un motivo diverso per voler migliorare la qualità delle proprie foto, è bene sapere che oggi non è necessario saper utilizzare un complicato software di fotoritocco. Ora basta rivolgersi al web e alle applicazioni che sono state realizzate appositamente per aumentare la definizione delle foto online.

Vediamo insieme come fare e di cosa stiamo parlando esattamente.

Come aumentare la risoluzione di una foto

L’operazione di cui stiamo parlando potrebbe essere davvero complessa da comprendere, per cui proveremo a spiegarla in modo molto semplice. Di base quello che dobbiamo fare è aumentare la quantità dei pixel della foto in modo che siano più densi e meno visibili.

Per fare questo, dobbiamo ingrandire l’immagine tentando di non perdere la qualità, cosa che sembra impossibile visto che aumentando l’immagine andremo ad allargare i pixel con la probabilità di ottenere un’immagine sgranata, sfocata e poco nitida.

I programmi di fotoritocco come Photoshop usano algoritmi particolari che permettono ai professionisti dell’immagine di ingrandire la foto con una perdita di qualità minima. In particolare l’opzione Preserva Dettagli 2.0 di Photoshop è stata studiata appositamente per minimizzare la perdita di qualità dell’immagine in fase di ingrandimento.

Ovviamente potrebbe essere frustrante pensare di dover fare un corso di Photoshop solo per ingrandire delle immagini, ed è proprio qui che entrano in gioco le moderne applicazioni online, che permettono di migliorare la risoluzione delle foto online in pochissimi semplici passaggi, senza rendere sfocata o poco gradevole l’immagine originale.

Prima di capire quali sono queste applicazioni, dobbiamo spendere due parole su cosa sia la risoluzione.

Cos’è la risoluzione di un’immagine

Quando parliamo della risoluzione di una foto, ci riferiamo in genere al numero di pixel che la compongono. Più pixel ci sono, maggiore è la risoluzione. Il numero di pixel visualizzati per pollice di un’immagine è comunemente indicato come PPI, o pixel per pollice. Le foto con risoluzioni più elevate producono immagini con più pixel e contengono quindi più informazioni, conferendo alla foto un aspetto chiaro e nitido.

Esistono molti modi per aumentare la risoluzione di una foto. In genere quello che bisogna fare è la cosiddetta procedura di upscaling, ossia l’aumento delle dimensioni dell’immagine tramite un software dedicato a questo complesso compito.

Per fortuna al giorno d’oggi non è necessario dover imparare ad utilizzare uno di questi software, perché grazie alla tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale sono state create delle applicazioni online gratuite, in grado di aumentare la qualità dell’immagine in pochi semplici passi.

Passiamo al prossimo paragrafo per scoprire quali sono gli applicativi di cui stiamo parlando e come funzionano.

Qual è il miglior programma per aumentare la risoluzione di una foto

Con la diffusione delle applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale, non esiste in realtà un programma migliore in assoluto. Esistono diverse applicazioni che, grazie a complessi calcoli matematici e alle reti neurali, possono aiutarci ad aumentare la qualità delle immagini in modo davvero facile e veloce.

In questo paragrafo illustriamo alcune delle migliori applicazioni online presenti sul mercato. Invitiamo a provarne quante più possibile per decidere quale sia la migliore per le nostre esigenze.

Upscaler di Depositphotos

L’applicativo sviluppato da Depositphotos ha un vantaggio enorme: è uno dei pochi sul mercato ad avere la possibilità di analizzare quotidianamente milioni di immagini ed affinare in questo modo costantemente il suo sistema di intelligenza artificiale.

È sufficiente collegarsi al sito it.depositphotos.com e provare caricare un’immagine. L’app online processerà l’immagine e ci permetterà di visualizzare subito un ingrandimento senza alcuna perdita di qualità.

L’Upscaler di Depositphotos è completamente gratuito e può essere usato direttamente online per ingrandire e migliorare la risoluzione delle immagini gratuitamente.

Image Enlarger

Grazie a questo applicativo online è possibile ingrandire le immagini in modo molto veloce. L’interfaccia del sito è molto minimal ma compie il suo dovere. Basterà caricare l’immagine tramite l’apposito pulsante e la foto verrà ingrandita in pochi secondi.

La dimensione massima della foto che si possono caricare è di soli 5 megabyte, ma per piccole immagini senza troppe pretese è sufficiente.

Let’s Enhance

Applicativo molto valido che nella sua versione gratuita offre 10 crediti per ingrandire le immagini fino a 16x. Let’s Enhance è potenziato da un sistema di Intelligenza Artificiale grazie al quale si ottengono risultati molto validi. Le immagini prodotte da questa applicazione possono essere usate sia a scopo personale che professionale.

AI Img Enlarger

Anche questo applicativo si basa sui crediti. Nella sua forma gratuita vengono regalati 8 crediti con cui si possono ingrandire le immagini e migliorarne la qualità. Lo strumento è stato tarato sia per i ritratti che per le illustrazioni di tipo manga, cosa che potrebbero apprezzare soprattutto gli illustratori di questo famoso genere di fumetti.

Enhance Pho.to

Anche se questo applicativo si presenta in modo essenziale, compie il suo dovere. Lo strumento è completamente gratuito e oltre ad aumentare la risoluzione della foto è anche in grado di aumentare la qualità stessa dell’immagine attraverso regolazioni di luminosità, contrasto e saturazione. Come se non bastasse, è in grado anche di ridurre il rumore dell’immagine e sistemare le leggere sfocature del soggetto.

Conclusione

Ora possiamo lasciarci prendere dall’entusiasmo, sapendo che le nostre vecchie foto possono risplendere di nuovo in alta risoluzione, pronte per essere stampate o pubblicate online! Non ci resta che selezionare le immagini a cui teniamo di più e iniziare a migliorare la loro risoluzione.

Da oggi non è più necessario utilizzare complessi software di fotoritocco: basterà caricare le immagini di cui desideriamo aumentare la qualità direttamente online, sfruttando uno degli applicativi che abbiamo presentato oggi.

