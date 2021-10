Come realizzare un sito web di qualità spendendo poco

Si può realizzare un sito Internet spendendo poco? La risposta è affermativa!

I blog gratuiti: tutti i loro limiti

Bisogna premettere che in rete ci sono diversi servizi che consentono di mettere online un blog in maniera completamente gratuita, semplicemente registrandosi ad una piattaforma, queste soluzioni però sono molto amatoriali e presentano molteplici limiti.

I più rilevanti? Le grafiche poco piacevoli, le strutture inadatte alla navigazione da Mobile, il fatto che nel nome del dominio debba comparire per intero il nome della piattaforma ospitante, i pessimi risultati a livello SEO.

In quest’articolo, dunque, faremo il punto su come realizzare un sito web di qualità, un sito Internet che possa tranquillamente essere messo in rete come sito web aziendale o come blog autorevole dedicato ad una determinata tematica.

Spendere poco e garantirsi un risultato ottimale, come detto, si può, scopriamo dunque i vari step.

Il primo step: acquistare hosting e dominio

Il primo passo è quello di acquistare un servizio hosting, ovvero lo spazio server che andrà ad ospitare il proprio sito web.

Tale elemento è fondamentale affinché il sito possa essere in rete e, congiuntamente, al suo acquisto, si deve comprare il dominio, quindi il nome con cui il sito andrà a presentarsi in rete; se si opta per questa soluzione la scelta del dominio è completamente libera, con l’unico vincolo, ovviamente, di scegliere un dominio che non sia già stato registrato da qualcun altro.

Chi crede che acquistare un servizio hosting e un dominio associato sia un qualcosa di oneroso dev’essere pronto a ricredersi: visitando la pagina dedicata all’hosting professionale Linux del provider Flamenetworks, ad esempio, si può notare chiaramente come i prezzi siano ampiamente accessibili.

Il secondo passo: scaricare un CMS

Una volta procurato l’hosting e scelto il dominio, come si realizza il sito?

Anche questa è una fase relativamente a cui si temono grosse spese, ma in realtà non è affatto così, anzi questo step può essere perfino completamente gratuito!

Una volta procurato l’hosting, infatti, bisogna scaricare un CMS, acronimo di Content Management System, ovvero appunto un sistema di gestione dei contenuti.

I CMS sono delle piattaforme open source liberamente fruibili, questo significa che possono essere scaricate senza costi e i loro aggiornamenti, che sono costanti, si eseguono automaticamente, senza spese né tantomeno la necessità di compiere operazioni manuali.

Cosa si può effettuare attraverso il CMS

Una volta installato il CMS, tantissime operazioni possono essere compiute dal medesimo, esso infatti diviene a tutti gli effetti un pannello di controllo del proprio sito web.

Oltre all’aspetto più ovvio, ovvero appunto la pubblicazione e la modifica di contenuti testuali e non, i CMS consentono di modificare l’assetto strutturale del sito, di personalizzarne la grafica, di suddividere i vari post in categorie e molto, molto altro ancora.

Da queste piattaforme, dunque, è possibile eseguire in maniera integrata tutte le operazioni di gestione del proprio sito, senza che si debba mettere mano al codice di programmazione o a quant’altro richieda competenze tecniche in senso stretto.

La produzione dei contenuti

I contenuti hanno sicuramente una grande valenza per i siti web, a prescindere da quale sia la tipologia, nel mondo del web marketing infatti è molto in voga la frase “content is the king”.

In tale ottica, un ulteriore costo può essere quello legato all’ingaggio di un copywriter, che sia anche un ghostwriter, ovvero un produttore di contenuti da remoto); se si ha la capacità, come anche la costanza, di produrre contenuti di qualità si può provvedere anche autonomamente, ma in questo caso il “costo” sarà da intendersi non in termini economici, bensì di mole lavoro da eseguire.

Non occorrono affatto grosse spese per garantirsi qualità

Come visto, dunque, non occorrono affatto grosse spese per realizzare un sito web di qualità; sicuramente usufruendo di servizi specialistici, come quelli offerti da grafici professionali o da esperti SEO, il costo tende inevitabilmente a crescere, ma se si vuol mettere online un sito comunque soddisfacente in ogni suo aspetto, che non abbia nulla da invidiare ai siti aziendali e ai blog che godono di un certo blasone, alcune decine di euro all’anno sanno essere più che sufficienti.

Quel che conta è sapere bene come muoversi e le indicazioni fornite possono senz’altro rivelarsi preziose, soprattutto per chi è neofita.