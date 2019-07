Come realizzare uno schematico su Altium Designer

Dopo aver usato vari software di progettazione PCB (come OrCAD o altri) hai deciso di cambiare e di provare Altium Designer?

E’ necessario del tempo e molta pazienza per poter conoscere e sfruttare al meglio questo programma che offre molteplici funzioni ed ha enormi potenzialità, puoi imparare ad ottimizzare e ridurre il tuo tempo di lavoro tramite nuove ed innovative procedure. Un trucco per apprendere più velocemente è quello di dividere in piccoli step il percorso assorbendo le competenze al meglio.

Come realizzare uno schematico con un amplificatore audio

Per iniziare ad approcciare ed avere delle competenze base si può iniziare a provare con un circuito audio.

La prima cosa da fare è aprire un nuovo progetto PCB andando nel menu File > Nuovo > Progetto > Progetto PCB, è necessario creare un foglio schematico per poi inserire i componenti; per fare ciò è necessario premere il pulsante destro del mouse sul nuovo progetto e selezionare Aggiungi nuovo al progetto > Schematico. Ora avrai una superficie vuota pronta all’aggiunta dei tuoi componenti.

Inserire le librerie dei componenti

Stai facendo progressi per la realizzazione del tuo primo schematico su Altium designer ottimo.

Ora è necessario aggiungere le librerie in base ad i componenti da te utilizzati, e ricorda che questo passaggio è fondamentale per la riuscita del progetto finale, quindi inserisci tutte le librerie disponibili di tutti i pezzi che andrai ad utilizzare.

Aggiungere il componente principale

Non è necessario aggiungerlo per primo, ma se volete semplificare le cose ed effettuare un percorso chiaro senza complicarvi troppo le cose vi consiglio di farlo come prima operazione del progetto. Basta inserire nella barra di ricerca il nome del componente da voi utilizzato e trascinarlo sul foglio di lavoro; se volte il nome è anche modificabile.

E’ possibile cambiare i valori dei componenti per renderli più adatti al progetto o anche a seconda del PCB che vogliamo creare; per fare ciò è necessario fare un doppio clic sul valore da cambiare e immettere il valore desiderato sulla barra di ricerca a destra.

Per inserire i componenti secondari (batterie, resistori, tiristori, amplificatori operazionali) si può utilizzare lo stesso procedimento oppure utilizzare la libreria dei dispositivi vari scegliendo i componenti base e settandoli in base alle nostre esigenze. Dopo aver inserito tutto il necessario possiamo iniziare a collegare insieme i componenti.

La messa a terra

La terra (o ground) è fondamentale in ogni progetto quindi non dimenticatela mai! Per inserirla basta andare sulla barra degli strumenti e selezionare porta di alimentazione con messa a terra e posizionandola sui pin corretti.

Sei quasi alla fine del tuo primo progetto, manca veramente poco, ma come ultima cosa bisogna organizzare il cablaggio. Infatti per un buon progetto è molto importante che il cablaggio sia ottimizzato al meglio per semplificare l’analisi di chiunque altro rispetto al progettista; quindi ora seleziona i pin da unire ed il gioco è fatto; hai imparato a creare uno schema con Altium Designer.