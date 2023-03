Come scegliere la migliore offerta luce

Il caro energia è diventato nell’ultimo anno un problema per il bilancio di molte famiglie. Per risparmiare, è utile studiare le migliori offerte luce per selezionare l’opzione migliore per le proprie esigenze.

Schema di consumo

A seconda dello schema di consumo, è meglio scegliere una tariffa piuttosto che un’altra. Se si passa tanto tempo fuori casa perché si lavora in ufficio, è meglio orientarsi verso la tariffa bioraria. Questa opzione è ideale per chi concentra il 70% dei consumi alla sera e nei week end (parametro riguardante il mercato libero, in quanto in quello tutelato si parla del 65% circa).

Chi, invece, lavora in smartworking e consuma elettricità a tutte le ore, può trovare maggiori vantaggi nella tariffa monoraria, caratterizzata da un prezzo Kw/h che non cambia. Quest’ultima opzione è l’unica alternativa considerabile, a prescindere dallo schema di consumo, nei contesti domestici caratterizzati da un contatore non collegato in remoto.

Il confronto fra categorie di tariffe

Le tariffe della luce, come quelle del gas, si dividono in tre categorie che è bene conoscere. La prima è quella a prezzo fisso, che si contraddistingue per il costo della materia prima che rimane bloccato per un tempo minimo di 12 mesi. Una volta terminato questo periodo, il fornitore propone una nuova offerta che il cliente può rifiutare o accettare.

La seconda categoria è quella con prezzo indicizzato, che subisce quindi le variazioni di mercato. Prima di sceglierla è bene riflettere, in quanto non è garanzia di risparmio sul lungo termine.

La terza, invece, è la tariffa a soglia. In questo caso, il prezzo è fisso fino a una determinata quantità di kW. Nel momento in cui si sfora, però, il costo sale e l’offerta perde convenienza. Se si sceglie questa tipologia di tariffa, è importante riflettere bene sui numeri e sui momenti dei propri consumi.

Cambiare luce e gas insieme

Diversi fornitori propongono sconti vantaggiosi a chi, oltre ad aderire alle offerte luce, sceglie anche il contratto per il gas.

I servizi aggiuntivi

Quando si passano in rassegna le varie offerte per la luce, bisogna prendere in considerazione gli eventuali servizi aggiuntivi proposti dal fornitore. Tra questi è possibile includere le polizze assicurative per l’assistenza in caso di guasti in casa.

In alcuni casi, è possibile usufruire di uno sconto rateizzato in bolletta per ogni nuova utenza che viene attivata (si premiano i clienti che fanno passaparola con i propri contatti).

I vantaggi della domiciliazione bancaria

Diversi fornitori propongono uno sconto ai clienti che attivano la domiciliazione bancaria. Confrontando i numeri delle promozioni in questione, si ha un tassello in più per scegliere la tariffa perfetta per le proprie esigenze.

