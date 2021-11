Come Stampare le Foto dal Cellulare: la guida completa

Posted on

Avete intenzione di stampare le foto presenti nel vostro smartphone? In questa guida vi spieghiamo come farlo!

Capita spesso che la galleria del cellulare si riempia, o che si avverta la voglia di materializzare alcune foto su carta, così da poterle esporre in camera da letto, in soggiorno o semplicemente inserirle nel vostro album dei ricordi, almeno quelle più importanti della vostra vita.

Molti utenti però non sanno come poter effettuare questo procedimento, nonostante viviamo in un mondo tecnologico e forse è proprio la troppa tecnologia che sta mandando in confusione molte persone.

In questo articolo abbiamo come obiettivo quello di consigliarvi le fasi e i metodi giusti da eseguire per stampare le foto presenti nella galleria del vostro dispositivo mobile.

Tutto quello che dovrete fare è fermarvi per qualche secondo e concentrarvi in maniera particolare su quello che stiamo per dirvi.

Siamo certi che una volta che avrete letto le informazioni presenti in questa guida rimarrete estremamente soddisfatti e contenti degli esiti finali.

Stampare foto da smartphone

Innanzitutto, nessun panico per la differenza tra Iphone e Android, in quanto nonostante questi smartphone siano dotati di un sistema operativo differente, non vi è alcun tipo di differenza per quanto riguarda la stampa delle fotografie.

Il procedimento per entrambi i prodotti risulta rapido e semplice da effettuare, se a casa avete una stampante Wi-Fi è ancora meglio.

Tranquilli, anche se non possedete questo dispositivo potrete sfruttare altri servizi e sistemi che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi prima del previsto.

Nei casi più estremi avrete l’opportunità di usare un servizio di stampa online, molti utenti lo usano e affermano di trovarsi decisamente bene con questa modalità innovativa, comoda e rivoluzionaria.

I servizi di stampa online possono essere usati da dispositivi mobile installando delle semplici applicazioni direttamente dal browser del vostro smartphone. Vi consentiranno di ordinare la stampa delle immagini che desiderate realizzare direttamente dal display del vostro device.

Al termine potrete notare quanto sia efficace questo sistema, e quanto siano ottimi i risultati.

A questo punto non ci resta che mostrarvi nello specifico quali procedimenti bisogna attuare per stampare le foto dal vostro cellulare.

Stampare le foto dallo smartphone – Vantaggi

Oggi lo smartphone è utilizzato in particolar modo come una vera e propria macchina fotografica e nella maggior parte dei casi accade che, magari durante una passeggiata, capiti di immortalare in uno scatto fotografico un paesaggio, la propria immagine o quella degli altri.

A seguito di tali eventi la galleria del cellulare tende a riempirsi sempre di più, fino a diventare un vero e proprio problema dato che le fotografie occupano tanto spazio in memoria anche nei dispositivi più tecnologici e moderni.

Diventa quindi inevitabile stamparle, così da conservare quei momenti per il resto della vita, evitando il rischio di perderle eliminandole dal dispositivo come a volte accade a molti utenti, che occupando molto spazio tendono a rimuovere foto definitivamente, perdendo di conseguenza attimi importanti a livello personale.

Ecco perché la maggior parte degli utenti oggi usano i servizi di stampa online per salvare a livello visivo e materiale numerose immagini così da poterle poi esporre o conservare.

La soluzione a questo problema, quindi, avviene grazie a questi sistemi online che sono nati di recente proprio per garantire alla gente il risultato desiderato.

Si tratta di un modo efficace e valido, oltre che conveniente, anche sotto il punto di vista economico.

Insomma, i vantaggi che si possono ottenere sfruttando internet sono infiniti.

Sicuramente l’idea vi starà piacendo, soprattutto se amate scattare fotografie e selfie durante la giornata, in questa maniera avrete l’opportunità di non rinunciare a continuare a farlo, dato che tramite questo servizio tutti i vostri problemi saranno finiti e rimarranno soltanto un brutto ricordo.

Ormai i siti online sono più utilizzati dei vecchi sistemi, in quanto sono veloci nell’utilizzo e offrono prezzi decisamente migliori e più ragionevoli a differenza di quelli tradizionali.

Molti si domandano ancora oggi il motivo per cui stampare online è più conveniente rispetto a qualche tempo fa, semplicemente perché ormai la concorrenza dei servizi online di printing è maggiore a differenza di prima ed è questa la motivazione per cui è consigliato sfruttare queste piattaforme per ottenere dei vantaggi personali.

Inoltre, un altro aspetto a vostro vantaggio riguarda la comodità, dato che riceverete le foto direttamente a casa vostra o a qualsiasi altro indirizzo di spedizione inserito.

A prezzi stracciati riuscirete a conservare tutte quelle immagini che sicuramente avrete perso ed eliminato se non foste venuti a conoscenza della validità e dell’efficacia di questi servizi, che sono a vostra completa disposizione tutti i giorni.

In base al sito specializzato nella stampa foto online scelto, il servizio di spedizione può risultare addirittura gratuito, un vero e proprio affare in tutti i sensi.

Stampare foto da cellulare in pochi passaggi

Usare questo servizio di printing online è decisamente semplice, tutto quello che dovrete fare è caricare le immagini che desiderate dal vostro smartphone sulla piattaforma, dopodiché sarà sufficiente impostare i parametri che desiderate mediante la modalità ingrandisci, rimpicciolisci, gira, ritaglia, etc e regolarla al formato di stampa che desiderate.

Oltre a tutto questo avrete la possibilità di integrare all’interno dell’immagine anche scritte di testo o effetti speciali per renderla speciale o semplicemente non aggiungere nulla.

Infine, dopo aver concluso l’ordine, il corriere si occuperà di farvi ricevere le foto direttamente a casa vostra.

É bene sapere che oltre alla stampa tradizionale, mediante questi servizi online, potrete realizzare degli articoli personalizzati come le stampe su tela, inserire la foto desiderata nei biglietti di auguri e tanto altro ancora.

Inoltre, grazie a questi mezzi innovativi per stampare le foto, vi è l’opportunità di creare anche idee regalo e gadget personalizzati in maniera tale da sorprendere chiunque tramite queste iniziative speciali e originali.

Come stampare al meglio le foto e come farlo dal cellulare

Per stampare al meglio le foto online dal vostro smartphone è importante innanzitutto usare il formato corretto per la stampa.

In linea generale quelli più comuni sono il 3:2 e il 4:3, che considerano i formati di ripresa più usati anche sui dispositivi mobili.

Nella maggior parte dei casi però, gli smartphone sono regolati per scattare le immagini dal formato 16:9, in questa maniera vi è la possibilità di sfruttare tutto lo spazio presente sul display in procedimento di scatto e raffigurazione.

Purtroppo, quest’ultimo formato non va bene per la stampa ed è necessario stare attenti per stampare foto ad alta risoluzione.

Perciò è fondamentale trasformare il formato, così da rimanere soddisfatti del risultato e non rimanere delusi e avere brutte sorprese.

Oltre a questo aspetto esiste un ulteriore formato a cui bisogna prestare maggiore attenzione, ossia quello del file dell’immagine.

Solitamente è consigliato stampare in JPEG, perciò assicuratevi che non sia diverso da questo.

Sconsigliatissimo è importare le immagini dai social media come Facebook o Whatsapp.

Nello specifico, usare questo sistema di trasferimento è altamente sconsigliato in quanto riduce drasticamente la qualità dell’immagine.

Applicando questo sistema non si otterrà di sicuro un prodotto di alta qualità, tutto il contrario.

Perciò è importante caricare le immagini in forma originale e non mediante i social.

Per avere una stampa di qualità eccellente bisogna monitorare anche la risoluzione del file, generalmente quest’ultima prevede una densità di punti per pollice, PPI, pari a 300 come valore.

Per fare un esempio pratico: un file che presenta un lato lungo pari a 3000 px dovrà essere stampato a una risoluzione di 300 ppi, ottenendo di conseguenza un’immagine di 10 pollici.

Infine, è essenziale usare lo spazio colore ideale, generalmente è usato l’sRGB per avere un’immagine colorata e perfetta sotto questo punto di vista.

A questo punto non resta che selezionare sul sito online di printing il tipo di carta desiderata e procedere con la stampa.

Conclusioni in merito alla stampa di foto dal cellulare

Concludiamo questo articolo dicendo che oggi, usare i servizi di stampa online, è il metodo migliore per continuare a scattare foto con il proprio smartphone così da avere la memoria del cellulare sempre libera.

In questa maniera non butterete nel cestino tutti quei momenti che hanno segnato la vostra vita, che potrete inserire invece nell’album dei ricordi, così da non perderli mai.

I servizi online, infatti, offrono anche il servizio di stampa fotolibro: a volte sono davvero numerose le immagini da stampare da parte degli utenti e perciò vi è la possibilità di ottenere un prodotto già completo, di alta qualità e soprattutto a prezzi davvero contenuti.