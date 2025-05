Cambiare i nomi delle vie e delle piazze romane per ricordare e onorare i troppi nomi di vittime sul lavoro. Una idea messa in atto dal Comitato Studentesco 5SI al Referendum e che ha portato al cambio di nome a luoghi simbolo della Capitale. Armati di colla e pennello gli studenti hanno applicato le nuove insegne sopra quelle originali e così piazza Vittorio Emanuele, per esempio, è diventata “Piazza Satnam Singh”, il bracciante di origine indiana deceduto a Latina. Via Trastevere, sede del ministero dell’Istruzione, è stata denominata “Viale Lorenzo Parelli”, ragazzo morto durante l’alternanza scuola-lavoro, mentre Piazza dell’Immacolata, invece, è stata dedicata a Luana D’Orazio, ragazza uccisa sul suo luogo di lavoro a 22 anni.

Come ci racconta Bianca Piergentili, referente del Comitato, l’iniziativa è nata in occasione del 1° Maggio, festa dei lavoratori, e lo scopo è quello di portare il tema delle «morti bianche» al centro del discorso pubblico. I dati in questo senso sono allarmanti: dal 2005 ad oggi le vittime sul lavoro sono state oltre 25 mila, solo nel 2024 sono 1.090 e per il 2025 il trend sembra essere addirittura in crescita.

Nel discorso portato avanti dal Comitato studentesco è poi centrale il Referendum dell’8 e 9 Giugno prossimo. L’obbiettivo dell’organizzazione studentesca è quello di sensibilizzare i più giovani riguardo i temi dei quesiti referendari e ovviamente spingere il maggior numero di persone ad andare a votare. Attività di sensibilizzazione che è durata per tutta la giornata del 1° Maggio anche in piazza San Giovanni dove molti volontari sono stati impegnati nel distribuire volantini.

«È necessario cambiare le leggi del nostro paese che hanno reso il mondo del lavoro più precario e molto meno sicuro per le persone. Negli ultimi anni sono diventate veramente troppe le vittime sul lavoro. I quesiti parlano di contratti a tempo determinato e dell’articolo 18, che è stato cancellato con il Jobs Act, e che invece era un articolo importantissimo per i lavoratori.».

Poi tornando al tema sicurezza aggiunge: «Di Sicurezza sul lavoro se ne occupa il 4° quesito e se dovesse passare la responsabilità di un infortunio sul lavoro verrà data anche all’azienda appaltante e non solo alle aziende che vengono chiamate a fare lavori in sub-appalto». Il 5° quesito si occupa invece di cittadinanza e il tema, come sottolineato dallo stesso Comitato, non è di meno importanza:

«Si intende cambiare da 10 a 5 gli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza. Si tratta di dare un diritto in più a milioni di persone che vivono da anni nel nostro paese, o addirittura qui sono nate, ma ad oggi non hanno diritto di richiedere la cittadinanza o devono fare delle trafile lunghissime per ottenerla».







Da ricordare che a differenza dei referendum costituzionali quello di giugno prossimo avrà bisogno, per essere valido, di raggiungere il “quorum” ovvero dovranno aver votato il 50%+1 degli aventi diritto. Trattandosi di un referendum abrogativo il voto “Si” serve ad abolire la legge in questione, mentre votando “No” si sceglie di mantenere la situazione come è adesso. Il voto dell’8 e 9 giugno sarà anche il primo in cui sarà possibile fare richiesta di voto dal comune di domicilio e non per forza da quello di residenza.

Una novità importante che vuole andare a contrastare il pericoloso fenomeno dell’astensionismo. A riguardo i dati parlano chiaro: nelle ultime tornate elettorali i non votanti hanno raggiunto e superato quota 50% e purtroppo tra questi molti sono fuori sede impossibilitati a tornare a casa.

La stessa referente del Comitato spiega: «È una questione di civiltà: il voto fuorisede è normato da anni in tanti altri paesi europei e i dati ci dicono che quando si dà questa possibilità il tasso di astensione si abbassa notevolmente.»

Il voto referendario è stato programmato in concomitanza con le elezioni comunali che si terranno in 124 città tra cui Genova e Taranto. A scatenare le polemiche è stata però la scelta del governo di inserire il referendum nelle date degli eventuali ballottaggi e non nelle due date del primo turno (25- 26 Maggio). Una decisione valutata dalle opposizioni come un tentativo di disincentivare il voto allo scopo di non raggiungere il quorum necessario alla validità del voto.

L’impressione invece è che questo voto referendario tratti di temi di interesse generale: i diritti dei lavoratori, porre fine alla tragedia delle troppe vittime sul lavoro e dare la possibilità a stranieri che abitano in Italia da anni di ricevere la cittadinanza italiana.