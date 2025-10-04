Jane Fonda, attrice statunitense e attivista, ha recentemente rifondato il “Comitato per il primo emendamento” (Committee for the First Amendment), istituito per la prima volta da suo padre Henry Fonda nel 1947.

Primo ottobre 2025: rinasce il Comitato per il primo emendamento

«Ho 87 anni. Ho visto guerre, repressioni, proteste e ripercussioni negative. Sono stata celebrata e sono stata etichettata come nemica dello Stato. Ma posso dirvi questo: questo è il momento più spaventoso della mia vita». Con queste parole, Jane Fonda invita le sue colleghe e i suoi colleghi dell’industria dell’intrattenimento a fare la propria parte perché «l’unica cosa che ha sempre funzionato – ancora e ancora – è la solidarietà: stare insieme, trovare il coraggio in numeri troppo grandi per essere ignorati e difendersi a vicenda».

In soli tre giorni al suo appello hanno risposto almeno 600 persone, tra cui: Ben Stiller, Ethan Hawke, Billy Crystal, Billie Eillish, Julianne Moore, Pedro Pascal, Annette Bening, John Legend, Glenn Close, Anjelica Huston e Viola Davis.







Il primo emendamento fa parte della Carta dei diritti della Costituzione americana e ha come scopo la tutela delle libertà fondamentali che proteggono i cittadini statunitensi e limitano i poteri del governo federale: libertà di religione, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione e diritto di petizione.

Nella seconda amministrazione Trump, tali diritti sono sempre più a rischio, da qui la necessità di costituire un corpo capace di opporsi alla regressione democratica in corso. La proposta di Fonda arriva dopo la sospensione del conduttore Jimmy Kimmel (successivamente reintegrato) a causa dei suoi commenti sulla morte di Charlie Kirk. Non è però la prima volta che l’attrice, impegnata sin dagli anni ’70 nell’attivismo, parla dei pericoli di una svolta autoritaria nel suo paese.

Già nel febbraio scorso, a solo un mese dall’insediamento del presidente, Fonda aveva invitato i suoi colleghi alla resistenza dal palco dei SAG awards: «quello che noi attori creiamo è empatia. Il nostro lavoro è comprendere un altro essere umano così profondamente da poter toccare la sua anima. E non fraintendete, l’empatia non è debole o woke. A proposito, woke significa solo che ti importa delle altre persone».

Nel suo discorso aveva ricordato l’importanza di creare comunità solidali capaci di immaginare un futuro di cura per tutti, un operazione che richiede coraggio e partecipazione da parte di chi ancora detiene il potere culturale e simbolico per dare l’esempio e arginare la deriva.

Il suo appello non è rimasto vuota retorica da palco, e pochi mesi dopo ecco (ri)nascere il Comitato per il primo emendamento. Non è ancora chiaro come l’organizzazione intenda muoversi concretamente, ma promette di essere «l’inizio di una lotta costante» da parte di artisti, narratori e intellettuali di ogni parte politica. L’ispirazione arriva dal passato, precisamente dal 1947, anno in cui decine di attori si unirono contro il maccartismo.

Settembre 1947: nasce il primo Comitato per il primo emendamento

Il Comitato originale nacque in un momento di forte tensione politica e culturale, segnato dall’avanzata del maccartismo e dalle udienze della Commissione per le attività antiamericane (HUAC), che indagava presunti legami tra Hollywood e il Partito comunista. Tra i promotori c’erano Henry Fonda, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Judy Garland e altri volti noti del cinema, i quali decisero di unire le forze per difendere la libertà di espressione e contrastare le liste nere che stavano iniziando a colpire sceneggiatori, registi e attori.

L’iniziativa non riuscì a fermare la stagione delle persecuzioni politiche ma segnò un momento fondamentale di resistenza civile: il tentativo di mostrare che la voce collettiva dell’industria dell’intrattenimento poteva farsi argine contro l’autoritarismo e la censura.

Le ragioni del Comitato

Sul sito ufficiale il rilancio viene presentato come una risposta diretta a «un’offensiva sempre più aggressiva contro il dissenso critico». Non un progetto di parte, ma un’iniziativa trasversale che rivendica la libertà di parola, la protesta pacifica e il diritto di critica come valori fondamentali da difendere a ogni costo. Il Comitato insiste sul ruolo dell’industria culturale: attori, musicisti e scrittori hanno un potere simbolico enorme e possono usarlo non per fare politica in senso stretto, ma per tenere viva una cultura del dissenso. In altre parole, per non permettere che il silenzio diventi la norma.

Reazioni

La Casa Bianca ha respinto le accuse parlando di un’iniziativa «sproporzionata» e riducendo la mobilitazione a un gesto di visibilità delle celebrità. Diversi repubblicani hanno rilanciato la critica: secondo loro star e attori non rappresentano l’americano medio e il rischio è che questa campagna alimenti soltanto altra polarizzazione.

Dal fronte progressista il tono è stato diverso: molti hanno salutato positivamente l’operazione, sottolineando però che non potrà fermarsi ai grandi nomi di Hollywood. Per contare davvero, il Comitato dovrà coinvolgere giornalisti, comunità locali e chi sperimenta ogni giorno limitazioni alla libertà di parola.

L’avvertimento sui rischi di rimanere solo un club elitario è legittimo. Il vero banco di prova sarà trasformare il consenso iniziale e le adesioni simboliche in impegni concreti: azioni legali, meccanismi di difesa del dissenso, interventi educativi, pressione istituzionale. Se il Comitato riuscirà a dare continuità alle sue promesse e a trasformare lo slancio emotivo in strutture di resistenza, allora potrà davvero contribuire a rafforzare quella solidarietà che Fonda richiama come unica arma contro la censura.

Sara Pierri