Durante la recente partita di Liga tra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao, sono stati fatti commenti sessisti su Guadalupe Porras, la quale è stata coinvolta in un incidente con una telecamera lungo la linea laterale dopo il primo gol del Betis. Nonostante lo shock, Porras è riuscita a riprendersi e continuare il suo lavoro. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli addetti al campo, portando la Federazione calcistica spagnola a condurre un’indagine per migliorare le misure di sicurezza. Gli esiti di questa indagine potrebbero influenzare le norme di sicurezza per gli ufficiali di campo nelle future partite di calcio.

Nella recente sfida di Liga tra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao, la guardalinee Guadalupe Porras è stata protagonista di un incidente sorprendente che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti allo stadio. Dopo il primo gol del Betis Siviglia, Porras è entrata involontariamente in collisione con una telecamera posta lungo la linea laterale del campo.

L’episodio ha suscitato un’ondata di preoccupazione da parte degli spettatori e degli addetti ai lavori, che hanno immediatamente prestato soccorso alla guardalinee. La dinamica dell’incidente è stata alquanto insolita e ha sollevato domande sulla sicurezza degli addetti al campo durante le partite di calcio di alto livello.

Porras, che è conosciuta per la sua competenza e professionalità, è apparsa visibilmente scossa dall’incidente. Tuttavia, nonostante l’impatto, è riuscita a rimettersi in piedi e a continuare il suo lavoro senza lasciare trasparire alcun segno di cedimento emotivo.

La telecamera coinvolta nell’incidente è stata danneggiata, ma fortunatamente nessun danno grave è stato riportato da parte della guardalinee o di altri presenti sul campo. L’episodio ha comunque sollevato interrogativi sull’ubicazione e sulla sicurezza delle apparecchiature presenti lungo le linee laterali durante le partite di calcio.

La Federazione calcistica spagnola ha annunciato un’indagine sull’incidente, con l’obiettivo di stabilire le cause e di migliorare le misure di sicurezza per evitare incidenti simili in futuro. Questo episodio potrebbe portare a una revisione delle norme e dei protocolli di sicurezza per gli ufficiali di campo e per le attrezzature presenti nelle vicinanze delle linee laterali.

L’incidente di Guadalupe Porras solleva anche la questione più ampia della sicurezza degli addetti al campo durante gli eventi sportivi. Mentre l’attenzione è spesso concentrata sui giocatori e sugli allenatori, gli arbitri e gli assistenti di campo svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le partite si svolgano in modo giusto e sicuro. La loro sicurezza dovrebbe essere una priorità, ed episodi come questo mettono in evidenza la necessità di rivedere e potenziare le misure di sicurezza per tutti coloro che lavorano sul campo.







Sui social, non sono mancati i commenti sessisti su Guadalupe Porras:

«Torni in cucina», «Non basta togliere la patente alle donne, adesso pure a piedi fanno danni», «In cucina al massimo si tagliava un dito».

Il tempo passa ma non sembrano esserci miglioramenti in corso, dovendoci confrontare ancora una volta con questi episodi. Siamo nel 2024, e vengono fatti ancora troppi commenti sessisti sulla figura femminile.

Gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori sono ora in attesa dei risultati dell’indagine della Federazione calcistica spagnola e delle eventuali azioni correttive che potrebbero essere intraprese. Nel frattempo, l’incidente di Guadalupe Porras serve come richiamo per un’attenzione più approfondita alla sicurezza degli addetti al campo, affinché situazioni simili possano essere prevenute in futuro.

In conclusione, l’incidente di campo durante la partita di Liga tra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao, coinvolgendo la guardalinee Guadalupe Porras e una telecamera, solleva questioni significative sulla sicurezza degli addetti al campo e sulle misure di prevenzione degli incidenti. La risposta della Federazione calcistica spagnola e le azioni correttive eventualmente adottate potrebbero plasmare il futuro delle norme di sicurezza in questo ambito.