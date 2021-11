Pubblicato sul sito www.ultimavoce.it. Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Brescia n° 8/2021 del 15/03/2021.

La Camera del Commercio Internazionale (ICC), fondata a Parigi nel 1919, è la più grande organizzazione privata rappresentativa, a livello mondiale, delle imprese e di tutti gli interessi economici imprenditoriali. Tra gli associati ICC troviamo imprese ed associazioni di imprese, camere di commercio e professionisti rappresentanti ogni settore del mondo economico.

Lo scopo della ICC è promuovere un sistema aperto di commercio internazionale e investimenti tale da aiutare le imprese ad affrontare le sfide e le opportunità della globalizzazione.

A livello mondiale, ICC opera quale portavoce degli interessi del settore privato presso i maggiori organismi intergovernativi (WTO, WCO, ONU, G7) in materia di commercio e investimenti, dogane e trade facilitation, diritto della concorrenza, lotta alla corruzione, questioni fiscali, digital economy, proprietà intellettuale, ambiente ed energia.

I singoli Comitati Nazionali, tra cui quello italiano che ha sede a Roma, operano non solo come ponte tra la realtà nazionale e quella internazionale, ma anche come intermediari tra imprese e autorità nazionali di riferimento.

La ICC ha altre due principali direttrici di attività: la codificazione di prassi e standard – quali ad esempio le regole Incoterms® applicabili nell’ambito di un contratto commerciale per l’individuazione di obblighi, costi e rischi relativi alla consegna della merce – e la risoluzione delle controversie. ICC riveste inoltre un ruolo di primaria importanza per le imprese grazie alla Corte Internazionale di Arbitrato, che rappresenta la massima istituzione in materia di arbitrato internazionale.

Ne parliamo con Maria Beatrice Deli, Segretario Generale ICC Italia.

In che modo, la globalizzazione, ha cambiato il commercio internazionale?

La globalizzazione ha cambiato enormemente il commercio internazionale riducendo drasticamente le distanze e rendendo possibile anche per le piccole imprese – tramite Internet – l’accesso ad un mercato potenzialmente illimitato di consumatori provenienti da diversi Paesi. Nonostante questo, talvolta, il termine globalizzazione viene utilizzato in un’accezione negativa. Se è vero che proprio la globalizzazione, cioè l’interconnessione dei mercati produttivi e finanziari e la circolazione di merci e persone, ha consentito – solo prendendo ad esempio l’ultimo ventennio – il propagarsi di crisi finanziarie e sanitarie, non si possono negare i benefici che ha portato in termini di liberalizzazione e crescita dei mercati – soprattutto nei Paesi in via di sviluppo – consentendo una graduale riduzione del divario economico e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Banche, e istituzioni finanziarie in genere, giocano un ruolo fondamentale nel facilitare gli scambi internazionali e il loro sviluppo. Come e perché?

ICC da sempre è fautore del ruolo del commercio internazionale quale motore della crescita economica, al fine di contribuire alla riduzione della povertà e alla promozione di uno sviluppo che sia effettivamente sostenibile e inclusivo. In questo, il commercio internazionale dipende fortemente dal trade finance: la finanza commerciale è uno strumento essenziale per consentire alle imprese – in particolare piccole e medie – di accedere ai mercati internazionali per l’approvvigionamento di materie prime, merci e macchinari e per integrarsi nella catena di creazione del valore a livello globale. Per le imprese che operano con l’estero, gli strumenti di trade finance sono vitali, non solo per consentire il finanziamento delle loro transazioni, ma anche per tutelarsi dai rischi commerciali di quelle stesse operazioni, come ad esempio l’inadempienza del compratore. La crisi finanziaria del 2009, così come le restrizioni regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo – e, in tempi più recenti, la pandemia – hanno ridotto fortemente la disponibilità di tale strumento di finanziamento da parte di banche e altre istituzioni finanziarie, come ad esempio le Export Credit Agency (ECA), danneggiando in primo luogo proprio chi contava su di loro per favorire le proprie esportazioni e mantenere costante il flusso dell’attività produttiva. Un nuovo trend sta comunque rivitalizzando il settore del trade finance ed è quello rivolto allo sviluppo sostenibile, che presuppone una visione globale dell’iniziativa da finanziare: una valutazione non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale.

I controlli della funzione Compliance delle banche, nell’ambito del commercio internazionale, e le sanzioni internazionali stanno rendendo sempre più complicato fare Import/Export per le imprese. Cosa ne pensa?

L’attuale scenario degli scambi internazionali è molto complesso e incerto, anche perché è in continua evoluzione. È infatti soggetto, non solo a regolamentazioni valide a livello globale, come quelle definite dalla World Trade Organization (WTO) e dalla World Custom Organization (WCO), ma anche a misure e contromisure di carattere commerciale e sanzionatorio adottate unilateralmente da singoli Governi o da singoli organismi internazionali. La trade compliance ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente nel commercio internazionale per gli effetti – a volte anche molto pesanti in termini di sanzioni economiche – che essa può produrre sulle imprese e su tutti i soggetti coinvolti in un’operazione con l’estero. Per poter pianificare correttamente le operazioni di importazione ed esportazione, ed evitare o almeno limitare i rischi connessi, è fondamentale per le imprese conoscere i regolamenti vigenti in materia di trade compliance, antiriciclaggio, antiterrorismo, dual use ed export control in relazione sia ai propri prodotti, sia ai Paesi con cui si opera. Per via della complessità di queste regolamentazioni, può essere opportuno – se non indispensabile – adottare al proprio interno dei veri e propri piani di Export & Trade Compliance, al fine evitare o limitare la possibilità che si creino imprevisti, costi aggiuntivi, ritardi o addirittura il blocco delle proprie operazioni.

L’evoluzione tecnologica, la blockchain e la trasformazione digitale stanno cambiando il commercio internazionale. Come?

L’evoluzione tecnologica e la trasformazione digitale hanno sempre avuto un impatto significativo sul commercio, così come nella vita quotidiana.





Negli ultimi anni, questo impatto è stato anche più profondo, perché più rapido e pervasivo. A livello mondiale, infatti, si sta assistendo in particolare all’affermazione della tecnologia blockchain; questo avviene in ambiti sempre più numerosi ed eterogenei tra loro. Inizialmente, la blockchain veniva associata quasi esclusivamente alla moneta digitale e, comunque, il principale ambito di applicazione rimane il settore della finanza. Pagamenti, cambio valute e transazioni finanziarie in generale: è questo il settore che ha beneficiato per primo delle tecnologie innovative – in primis, per la ricerca di soluzioni efficaci ad alcune problematiche tipiche di questo settore, come frodi o furti d’identità, per garantire quindi il più alto livello di sicurezza delle transazioni. Proprio grazie alla grande versatilità della blockchain – che tra l’altro consente l’autenticazione e una sicura conservazione dei dati, nodo centrale della sua applicazione pratica – il ricorso ad essa si è moltiplicato, interessando i settori più disparati. Per citarne solo alcuni: le assicurazioni, la filiera agroalimentare e la tutela della proprietà intellettuale o la supply chain per il tracciamento delle merci (e, in questo anno di Covid-19, il settore farmaceutico e la relativa filiera ne sono stati i principali protagonisti). Le potenzialità e i benefici di questa tecnologia sono quindi numerosissimi nell’operatività delle imprese, per migliorare la produzione, per ottimizzare la distribuzione, per effettuare transazioni finanziarie e persino per l’adempimento dei contratti commerciali.

Come stanno cambiando i prodotti di Trade Finance più tradizionali, come per esempio le Lettere di Credito? Riusciranno a sopravvivere alla trasformazione digitale?

Tra gli strumenti tradizionali di trade finance, il credito documentario – regolato da norme ed usi uniformi codificati da ICC sin dal 1933 – è certamente uno dei più importanti per il regolamento delle transazioni internazionali. La Lettera di Credito nasce come strumento di pagamento per soddisfare esigenze di sicurezza a beneficio di entrambe le parti (venditore e compratore) grazie alla interposizione di un terzo soggetto (una banca) a garanzia del pagamento da una parte e della ricezione della fornitura di una merce/servizio dall’altra, nel caso in cui siano soddisfatte certe condizioni preventivamente concordate – tra cui essenzialmente la presentazione di documenti. Nonostante l’adattamento nel tempo – per tener conto degli sviluppi nel complesso mondo del commercio internazionale, che implica oltre a quelli bancari, anche aspetti relativi al mondo del trasporto e delle spedizioni e soprattutto della tecnologia – il credito documentario rimane tuttora prevalentemente basato su un processo non digitalizzato, ossia la presentazione e l’esame di documenti cartacei. Questo comporta tempi lunghi ed eventuali contrattempi (ritardo o mancato arrivo) nella spedizione dei documenti. La recente pandemia ha evidenziato i ritardi nella digitalizzazione, dando auspicabilmente il definitivo impulso ad una non più procrastinabile transizione. La Camera del Commercio Internazionale, ferma sostenitrice della necessità di una rapida transizione digitale, sta appunto lavorando all’adozione della Model Law on Electronic Transferable Records dell’UNCITRAL, che agevolerebbe il riconoscimento della validità dei titoli di credito (spesso richiesti proprio nei crediti documentari) in forma elettronica. Ciò consentirebbe, tra l’altro, una riduzione del peso della burocrazia e un risparmio in termini di tempo. Di questo, anche il credito documentario ne beneficerebbe, diventando uno strumento più snello, rapido e sicuro.

Come ha influito il Covid-19 sul commercio internazionale?

La pandemia ha avuto e continuerà ad avere importanti effetti dirompenti sul commercio mondiale: secondo una valutazione fornita dal ICC Trade Register Report del 2021, la pandemia dovuta al Covid-19 ha determinato un calo del 10% del volume di merci scambiate nel 2020 rispetto al 2019. Con la chiusura di interi settori produttivi nei primi mesi del 2020, la pandemia ha modificato le dinamiche della domanda e dell’offerta e spostato le catene di approvvigionamento. Un cambiamento al quale ci si è dovuti adeguare il più velocemente possibile.

Aziende e consumatori, come hanno reagito?

Le aziende hanno dovuto ripensare le strategie commerciali di vendita, rivolgendosi – alcune per la prima volta – ai canali digitali, e i consumatori hanno cambiato le loro abitudini di acquisto. Il boom del commercio elettronico nel 2020 ne è una prova e il 2021 non sembra essere diverso. In Italia, già nel solo primo trimestre, si è registrato un incremento del commercio digitale del 78% (rispetto al 58% a livello globale) confermando come il fenomeno degli acquisti digitali sia ormai entrato nelle abitudini quotidiane dei consumatori. Ci aspettiamo che questa tendenza sia destinata ad aumentare, ma se il commercio elettronico ha annullato le barriere fisiche per i consumatori, non ha certamente annullato quelle per le merci alle frontiere. Al contrario, l’incremento dei traffici in importazione da alcuni Paesi, in particolare di prodotti “sensibili” come quelli medicali, ha indotto l’adozione di inattese misure doganali, che, accompagnate da ritardi per i controlli e aumenti nei costi, hanno colpito soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Per queste, ma per tutte le imprese in generale, la pandemia ha posto delle nuove sfide per poter continuare a mantenere il flusso dell’attività economica: una più attenta gestione della catena di approvvigionamento, una logistica più efficiente e una maggiore attenzione alla customs compliance. Tutti elementi fondamentali per affrontare il commercio internazionale durante la pandemia.

Qual è stato l’effetto del blocco del Canale di Suez sull’Import-Export, sui costi di Procurement e sul mondo della finanza in generale?

La complessa situazione del commercio mondiale – già messo a dura prova dalla pandemia – ha subito nel 2021 anche gli effetti di un altro evento, unico nel suo genere: l’incidente occorso alla nave Ever Given che, a marzo, ha bloccato per sei giorni il Canale di Suez.

Con il 12% del traffico marittimo mondiale di merci, il Canale di Suez è la principale arteria commerciale del mondo, grazie al notevole risparmio di tempo e costi che consente rispetto alle altre rotte marittime. L’incidente ha determinato un devastante effetto a catena sul commercio mondiale: il blocco di centinaia di navi che si apprestavano a transitare attraverso il canale, il ritardo nella fornitura – in particolare dall’Asia verso l’Occidente – di materie prime e componentistica, il rallentamento delle produzioni e il mancato approvvigionamento nelle catene di distribuzione, fino all’ulteriore aumento del costo dei noli, già impattato dall’aumento dei traffici di dispositivi sanitari causa pandemia. Questo evento ha generato quindi, sull’intero mondo del commercio internazionale, un forte impatto a livello commerciale, assicurativo, economico e contrattuale, che ha interessato un’ampia gamma di soggetti economici… per poi ricadere sui consumatori finali.

Giulia De Vendictis