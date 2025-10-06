La produzione globale di cibo è teoricamente in grado di sfamare tutti gli abitanti del pianeta, ciononostante oltre 3,7 miliardi di persone vivono senza accesso sicuro a un’alimentazione sana, a un ambiente pulito o a condizioni di lavoro dignitose. Secondo la Commissione EAT-Lancet questa cifra impressionante – quasi la metà della popolazione mondiale – testimonia un paradosso inquietante: abbondanza di risorse da un lato, distribuzione iniqua e modelli insostenibili dall’altro.

Il problema non è tanto la quantità, quanto la qualità e l’equità della distribuzione del cibo. Milioni di persone soffrono la fame o malnutrizione, mentre in molte aree del mondo si osserva un consumo eccessivo di alimenti ad alto contenuto calorico ma poveri di nutrienti, con effetti devastanti sulla salute pubblica.

La sfida principale, dunque, non è solo “produrre di più”, ma produrre e consumare meglio, riformando l’intero sistema alimentare con un approccio integrato che tenga conto della salute umana e della sostenibilità ambientale.

La Planetary Health Diet

In questo contesto si inserisce il nuovo rapporto della Commissione Lancet-EAT, che aggiorna e amplia l’analisi già pubblicata nel 2019, rivelandosi lo studio scientifico più esaustivo finora condotto sui sistemi alimentari globali. Il documento propone la Planetary Health Diet (PHD), una dieta che si fonda principalmente su alimenti di origine vegetale – cereali integrali, frutta, verdura, legumi, noci – e prevede un consumo moderato di prodotti animali, come carne e latticini.

L’adozione globale di questo modello alimentare potrebbe prevenire circa 15 milioni di morti all’anno, riducendo drasticamente l’incidenza di malattie croniche non trasmissibili come diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari, tumori e malattie neurodegenerative. Inoltre, i benefici si estenderebbero anche alla sfera ambientale, contribuendo a mitigare gli effetti della crisi climatica e a preservare la biodiversità.

Salute individuale e salute planetaria: un binomio indissolubile

Il concetto di “Planetary Health” – salute planetaria – si basa sull’interconnessione tra benessere umano e integrità degli ecosistemi. Ciò che mangiamo ha un impatto non solo sul nostro corpo, ma anche sul suolo, sull’acqua, sull’aria e sul clima. L’alimentazione, infatti, rappresenta uno dei principali fattori di pressione ambientale a livello globale: l’agricoltura intensiva contribuisce al cambiamento climatico, alla deforestazione, alla perdita di habitat e alla contaminazione delle risorse idriche.

Secondo il rapporto, una transizione verso la PHD ridurrebbe significativamente le emissioni di gas serra generate dal settore alimentare, oggi responsabile di circa un terzo delle emissioni globali. Inoltre, permetterebbe di contenere il consumo di suolo e di acqua, migliorando la resilienza dei sistemi agricoli e la sicurezza alimentare, soprattutto nelle aree più vulnerabili.







Le diseguaglianze strutturali dei sistemi alimentari

Un aspetto molto critico riguarda la diseguaglianza sistemica nei modelli di accesso al cibo. Se da un lato nei paesi ad alto reddito si registrano tassi elevati di obesità e malattie legate all’eccesso calorico, nei paesi a basso e medio reddito prevalgono la denutrizione, la fame cronica e la carenza di micronutrienti essenziali. Questo squilibrio si traduce in un doppio fardello per i sistemi sanitari: curare le malattie della sovralimentazione e quelle della malnutrizione.

La PHD non si limita a suggerire cosa mangiare, ma invita a ripensare l’intero sistema, dalla produzione alla distribuzione, promuovendo politiche alimentari inclusive, sostenibili e giuste. L’obiettivo è garantire a ogni individuo l’accesso a cibi sani e nutrienti, in un contesto economico e ambientale favorevole.

Affinché la Planetary Health Diet possa diventare una realtà su scala mondiale, è necessaria un’azione coordinata a livello politico, economico e sociale. Il rapporto della Commissione Lancet-EAT mostra la necessità di interventi strutturali, tra cui:

Incentivi economici per la produzione sostenibile di alimenti vegetali;

Tassazione sui prodotti ultraprocessati e sugli alimenti ad alta impronta ambientale;

Educazione alimentare nelle scuole e nelle comunità;

Regolamentazione del marketing rivolto ai bambini;

Sostegno agli agricoltori locali e alle filiere corte;

Investimenti nella ricerca su tecniche agricole rigenerative.

Inoltre, la cooperazione internazionale gioca un ruolo chiave: gli obiettivi della PHD si intrecciano con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, in particolare quelli relativi alla salute, alla sicurezza alimentare, alla riduzione della povertà e alla protezione dell’ambiente.

I limiti culturali

Nonostante la validità scientifica della proposta, l’adozione su larga scala della Planetary Health Diet incontra numerosi ostacoli. Le abitudini alimentari sono profondamente radicate nelle culture locali, e modificare ciò che si mangia quotidianamente può suscitare resistenze, soprattutto se percepito come un’imposizione esterna.

Alcuni paesi produttori di carne, ad esempio, potrebbero opporsi alla riduzione del consumo di prodotti animali, temendo ripercussioni economiche sul settore zootecnico. Anche il costo iniziale degli alimenti sani può rappresentare una barriera per le famiglie a basso reddito, in assenza di adeguate politiche di sostegno.

Per superare queste sfide, il cambiamento deve avvenire in modo partecipativo e rispettoso delle identità culturali, accompagnato da campagne di sensibilizzazione e dall’empowerment delle comunità locali.

Il nuovo rapporto della Commissione Lancet-EAT lancia un messaggio chiaro: è possibile nutrire l’intera popolazione mondiale in modo sano, equo e sostenibile. La Planetary Health Diet rappresenta una visione ambiziosa ma realizzabile, a patto che si agisca con urgenza e coerenza su più livelli.

Patricia Iori