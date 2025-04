La Commissione europea ha deciso di anticipare alcuni punti chiave del nuovo Patto su migrazioni e asilo, spingendo per una procedura più celere nella valutazione delle domande di protezione internazionale e stilando una lista dei sette Paesi Sicuri. A partire da ora, i Paesi membri potranno esaminare in soli tre mesi – invece dei sei previsti finora – le richieste di asilo presentate da cittadini provenienti da Stati considerati a basso rischio, ovvero da Paesi con una scarsa percentuale di riconoscimento delle richieste. Questa misura potrebbe impattare su circa 200 mila delle 900 mila domande che ogni anno vengono presentate all’interno dell’Unione.

Una lista dinamica: i Paesi di origine considerati “sicuri”

Bruxelles ha redatto una prima lista dei sette Paesi sicuri, cioè tutti quegli Stati extra-Ue dai quali provengono i richiedenti asilo che, statisticamente, hanno una bassa probabilità di ottenere protezione. Nella lista dei sette Paesi sicuri rientrano Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, cui si aggiungono i Paesi attualmente candidati all’ingresso nell’Unione, come Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. L’Ucraina, per via del conflitto in corso, è stata invece esclusa.

Come si costruisce una lista di Stati “sicuri”

I criteri che portano alla definizione di uno Stato come “sicuro” non si basano soltanto su dati statistici. Viene infatti considerata l’assenza di persecuzioni generalizzate, il rispetto dei diritti umani e il funzionamento di istituzioni democratiche. Uno dei parametri chiave è un tasso di riconoscimento delle richieste d’asilo inferiore al 5%, unito a un numero elevato di domande ricevute da quei Paesi. Tuttavia, viene lasciato spazio a eccezioni: una nazione può essere ritenuta sicura in generale, ma non per determinate categorie vulnerabili, come le donne o le minoranze etniche, religiose o sociali.

Nonostante l’introduzione della procedura accelerata, da Palazzo Berlaymont si sottolinea come non vi sarà alcuna compressione dei diritti fondamentali. Ogni richiesta di asilo continuerà ad essere valutata nel merito dalle autorità competenti, anche se il richiedente proviene da un Paese considerato “sicuro”. I richiedenti avranno sempre il diritto di presentare appello presso i tribunali nazionali e, durante tale fase, le regole relative all’accoglienza restano invariate secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.







La soglia del 20% e la flessibilità per gli Stati membri

Oltre alla lista dei sette Paesi sicuri, extra-Ue, la Commissione ha introdotto anche la cosiddetta “soglia del 20%”. In sostanza, gli Stati membri potranno applicare la procedura rapida a tutti coloro che provengono da nazioni con una media di riconoscimento inferiore a tale percentuale. La misura offre anche una certa flessibilità, consentendo agli Stati di escludere regioni specifiche o gruppi ben identificabili da tale classificazione.

Si tratta di una risposta anche alle obiezioni giunte dalla Corte di Giustizia europea, che aveva chiesto una maggiore attenzione alle specificità all’interno dei singoli Paesi.

Elenchi nazionali e obbligatorietà dell’elenco europeo

Molti Paesi europei già dispongono di propri elenchi interni di Stati “sicuri”, ma con l’approvazione della lista dei sette paesi sicuri secondo l’Ue diventerà vincolante per tutti. Gli elenchi nazionali potranno comunque essere mantenuti e aggiornati, purché in linea con le regole comunitarie. Nel caso un Paese venga rimosso dalla lista comune, gli Stati membri potranno decidere autonomamente se continuare a includerlo nella propria, salvo veto della Commissione entro due anni.

La proposta conferma così l’approccio più dinamico del sistema: gli aggiornamenti saranno costanti e basati su rapporti di agenzie specializzate come l’Euaa e il Servizio europeo di azione esterna.

I candidati all’Ue nella lista dei sette Paesi Sicuri: quando la sicurezza non basta

Il fatto che un Paese sia candidato all’adesione all’Unione non lo esenta da un’analisi rigorosa. Sebbene in linea di principio questi Stati debbano rispettare i cosiddetti criteri di Copenaghen – che includono il rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e della tutela delle minoranze – in casi eccezionali possono essere esclusi. Questo accade ad esempio in situazioni di conflitto, in presenza di sanzioni Ue o quando il tasso di riconoscimento delle domande di asilo supera la soglia del 20%.

La nuova mossa di Bruxelles mira a rendere il sistema d’asilo europeo più efficace, alleggerendo il carico amministrativo sugli Stati e riducendo i tempi di attesa per le persone con scarse possibilità di ottenere protezione. La Commissione Europea insiste nel chiarire che ogni domanda sarà comunque trattata individualmente e che la velocità non dovrà andare a discapito dei diritti fondamentali. L’equilibrio tra sicurezza e garanzie resta quindi al centro della strategia europea in materia di migrazione.

Lucrezia Agliani