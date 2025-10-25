La Commissione europea ha reso noto venerdì 24 ottobre 2025 le proprie conclusioni preliminari secondo cui le piattaforme digitali TikTok e Meta Platforms — quest’ultima controllante fra l’altro di Facebook e Instagram — avrebbero violato alcune importanti prescrizioni del nuovo regolamento europeo sui servizi digitali, noto come Digital Services Act (DSA).

In particolare, l’esecutivo comunitario segnala che entrambe le piattaforme non avrebbero garantito un accesso adeguato ai dati pubblici per i ricercatori, come previsto dall’articolo 40 del DSA per i Very Large Online Platforms (VLOP). Sul fronte di Meta, inoltre, la Commissione rileva un secondo profilo di possibile violazione: il mancato rispetto dell’obbligo di offrire meccanismi semplici ed efficaci per la segnalazione di contenuti illegali, nonché per permettere agli utenti la contestazione delle decisioni di moderazione.







Le modalità di violazione contestate

Sul primo fronte – quello dell’accesso dei ricercatori – la Commissione ha rilevato che sia TikTok che Meta avrebbero imposto procedure «onerose», strumenti complicati o parziali, che impedirebbero un pieno scrutinio delle piattaforme “very large” sui rischi sistemici derivanti dai loro servizi.

In merito invece all’impegno di Meta, l’indagine preliminare segnala che per Facebook e Instagram gli utenti avrebbero a disposizione strumenti di segnalazione non sufficientemente chiari o semplici. In particolare, l’uso di schemi di design dall’interfaccia complessa o ingannevole — i cosiddetti «dark patterns» — ostacolerebbe l’efficacia del procedimento di “notice and action” previsto dal DSA. Inoltre, la Commissione sostiene che i meccanismi di ricorso contro le decisioni di moderazione dei contenuti non consentano all’utente europeo di spiegare adeguatamente il proprio punto di vista o fornire prove a supporto della contestazione, riducendo così l’efficacia della tutela prevista dalla normativa.

Il contesto regolamentare e l’importanza del controllo

Il DSA, entrato in vigore per le piattaforme molto grandi dell’UE nel 2023/2024, stabilisce che tali soggetti devono adottare misure di trasparenza, rendicontazione e controllo dei rischi sistemici legati ai loro servizi. Tra queste, la garanzia di accesso da parte di ricercatori accreditati a dati delle piattaforme assume una funzione chiave per verificare in che modo l’attività online incida su salute pubblica, sicurezza, democrazia e responsabilità sociale. Allo stesso modo, è fondamentale che gli utenti europei abbiano veri strumenti per far valere i propri diritti in caso di contenuti illegali o decisioni di moderazione contestabili: ciò rafforza la fiducia nel funzionamento delle piattaforme e nella loro cooperazione con le istituzioni europee.

La vicepresidente esecutiva con delega alla sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, Henna Virkkunen, ha dichiarato che «le nostre democrazie dipendono dalla fiducia. Ciò significa che le piattaforme devono responsabilizzare gli utenti, rispettare i loro diritti e aprire i loro sistemi al controllo».

Va ripetuto che si tratta di conclusioni preliminari, e dunque che le due aziende coinvolte ora hanno il diritto di esaminare gli atti dell’indagine, fornire controdeduzioni per iscritto e, se del caso, adottare misure correttive prima che si arrivi ad una decisione definitiva.

Se tali conclusioni venissero confermate, le sanzioni previste dal DSA sono significative: fino al 6 % del fatturato mondiale annuale della piattaforma inadempiente, oltre alla possibilità di misure correttive e pagamenti periodici per ottenere la conformità.

Riflessioni

Il richiamo della Commissione a questi due profili — accesso dati per la ricerca e meccanismi di segnalazione/moderazione — mostra l’intento di rafforzare il quadro regolatorio digitale europeo, dando concretezza alle ambizioni del DSA. Finora, l’adozione della normativa ha rappresentato un primo passo verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online. Tuttavia, queste notifiche preliminari mostrano che la marcia verso la piena attuazione della legge potrebbe essere irta di ostacoli.

Dal punto di vista del cittadino europeo, la vicenda riveste un valore simbolico e pratico: simbolico perché rappresenta una pressione regolamentare significativa su aziende globali della tech, pratica perché i meccanismi di trasparenza e contestazione influenzano direttamente la protezione dei diritti digitali, la tutela dei minori, la lotta alla disinformazione e alla diffusione di contenuti illegali.

Per le piattaforme risulta dunque decisivo adeguarsi non solo in termini formali (adeguare interfacce, processi, documentazione) ma sostanziali (garantire che la segnalazione e il ricorso siano effettivamente accessibili, che i dati siano effettivamente disponibili ai ricercatori qualificati, che i modelli di governance e moderazione riflettano lo spirito e la lettera del regolamento).

Patricia Iori