Il primo e unico Competence Center di Facebook aprirà a Roma il prossimo 9 ottobre. Il progetto, già esistente in Spagna e in Polonia, ha come obiettivo quello di far crescere le competenze digitali delle imprese e dei lavoratori del’Unione Europea. Il suo nome sarà Binario F, proprio per la sua vicinanza alla stazione Termini. Scopriamo tutti i dettagli.

Competence Center di Facebook: di cosa si tratta

A presentare il progetto in anteprima è stato Luca Colombo, Country manager Italia per Facebook e Instagram: “Il nostro centro di formazione sarà uno spazio di 900 metri quadrati a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Per questo, si chiamerà “Binario F” e con l’apertura terremo i primi 2 giorni di training, rivolti alle piccole medie imprese. La prima giornata, martedì 9 ottobre, dedicata al “Made in Italy”.









Il progetto prevede 3 modalità operative: corsi gestiti interamente da Facebook, workshop organizzati dai partners di Binario F (tra cui Confcommercio e Skuola.net) e corsi organizzati da collaboratori esterni, che potranno produrre progetti di formazione. Anche gli interlocutori non saranno solo le imprese: “I target di riferimento sono essenzialmente otto: aziende; start-up; istituzioni; scuola e no profit; studenti e genitori; fondazioni ed enti culturali; mondo della comunicazione e dell’editoria”.

La prima giornata, martedì 9 ottobre, sarà dedicata al Made in Italy’ sarà l’occasione per approfondire le potenzialità del digitale quale strumento di crescita in contesti globali, con particolare attenzione a food e turismo. La seconda giornata, mercoledì 10 ottobre, sarà un workshop per giovani su come accrescere la propria presenza online tramite un uso sicuro dei social network. Per partecipare alle giornate di formazione, è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Binario F e indicare: