Completato lo studio del bacino superiore del fiume Missouri

Il Bureau of Reclamation ha pubblicato il Missouri River Headwaters Basin Study che fornisce opzioni per soddisfare l’aumento della domanda di acqua e un cambiamento nei tempi del deflusso dello scioglimento della neve nel bacino del fiume Missouri sopra Fort Peck Reservoir. Lo studio del bacino del fiume Missouri superiore identifica strategie per soddisfare le future esigenze idriche e migliorare la resilienza alla siccità.

Nel bacino del fiume Missouri, la siccità è un evento climatico comune. Eventi significativi di siccità si sono verificati negli anni ’30 e ’50 che hanno colpito in modo sostanziale le riserve idriche, le colture e il bestiame, l’energia, il trasporto di merci e l’ecosistema. Più di recente, nel 2012 si è verificato un evento di siccità su larga scala, che è stato unico in quanto ha seguito un’inondazione devastante attraverso l’MRB nel 2011.

Prima della siccità del 2012, molti si aspettavano un secondo anno di inondazioni, ma ciò che è seguito invece è stato un devastante evento di siccità. Il bacino del fiume Missouri superiore nuovamente colpito nel 2017 da una siccità improvvisa caratterizzata da un rapido calo dell’umidità del suolo, scarse precipitazioni primaverili, temperature elevate e velocità del vento superiori alla media. Le sole perdite agricole hanno superato i 2,6 miliardi di dollari.

Durante il primo decennio del secolo, il bacino superiore del Missouri era al suo livello più secco in 1.200 anni, anche più arido che durante il disastroso Dust Bowl degli anni ’30. Gli scienziati sostengono che il calo del livello dell’acqua alla foce del Missouri – il fiume più lungo del paese – sia dovuto all’aumento delle temperature legate al cambiamento climatico che ha ridotto la quantità di nevicate nelle Montagne Rocciose del Montana e del Dakota dal Nord.

Il bacino ha continuato a subire siccità in questo decennio – nel 2012, 2013 e 2017 – ma la loro gravità rispetto alle siccità passate è sconosciuta. In termini di deficit di flusso più gravi, gli anni di siccità più secchi all’inizio del secolo (nota dell’editore: nel bacino superiore del Missouri) non hanno avuto eguali negli ultimi 1.200 anni. Un singolo evento alla fine del XIII secolo rivaleggiava con i maggiori deficit di questo evento più recente.

Questi risultati mostrano che il bacino superiore del Missouri riflette alcuni degli stessi cambiamenti che stiamo vedendo altrove nel Nord America, incluso l’aumento della siccità calda”, che è più grave del solito.

Il fiume Missouri si snoda per 3.700 km dal Montana occidentale a St. Louis, dove si unisce al fiume Mississippi. Attraversa Dakota e Nebraska, Iowa, Kansas e Missouri, dove sostiene l’agricoltura in diversi stati e fornisce acqua dolce a dozzine di comuni.

Resilienza alla siccità

La resilienza alla siccità può essere definita come la capacità di una comunità di affrontare e rispondere alla siccità. Il Jefferson River Watershed Council ha completato il Bureau of Reclamation National Drought Resilience Partnership (NDRP) nel settembre del 2019. Insieme alle entità dei bacini idrografici Beaverhead, Big Hole, Lower Gallatin, Madison, Ruby e Upper Gallatin. Questa partnership del bacino del Missouri è progettata per migliorare le relazioni sul campo con gli utenti dell’acqua e i membri del pubblico per aumentare la pianificazione della siccità unica per ciascun bacino che lavorerà per mitigare gli impatti futuri del cambiamento climatico.

A differenza dei piani di gestione reattiva della siccità, questo approccio proattivo identifica le vulnerabilità dei bacini idrografici a lungo termine e gli impatti della siccità. Le informazioni sulla resilienza alla siccità saranno utilizzate per dare priorità ai problemi nello spartiacque e identificare le strategie di adattamento. Il Jefferson River Watershed aveva allevatori, agricoltori, scienziati, i rappresentanti delle contee e i membri del consiglio di spartiacque raccolgono diverse vulnerabilità e opportunità di progetti su cui agire. Attualmente, il piano viene utilizzato per sfruttare le fonti di finanziamento per ridurre al minimo gli impatti della siccità nel Jefferson.

Piano d’azione strategico del sistema di allerta precoce per la siccità del bacino del fiume Missouri 2021-2023

Il piano d’azione strategico del sistema di allerta precoce per la siccità (DEWS) del bacino del fiume Missouri (MRB) delinea i compiti e le attività prioritarie per costruire capacità e resilienza di allerta precoce in caso di siccità. All’inizio del 2017 si sono tenute riunioni per aggiornare il piano strategico esistente, compresa una nuova attenzione al miglioramento della capacità delle tribù di utilizzare le informazioni sulla siccità e l’uso di nuovi strumenti e indicatori di siccità in tutta la regione. Prima che il piano potesse essere finalizzato, la siccità inghiottì rapidamente la regione delle pianure settentrionali.

Gli effetti della siccità improvvisa delle pianure settentrionali del 2017 hanno motivato il NIDIS a coordinare le valutazioni multi-agenzia dei suoi impatti, cause e prevedibilità; il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti a rinnovare i propri sforzi per rafforzare il monitoraggio dell’umidità del suolo nella regione; e gli stati colpiti per esaminare i loro piani di risposta. In tale contesto, i partner di tutto il MRB si sono incontrati a Billings, MT, nell’agosto 2019 per discutere i prossimi passi. Sono state identificate quattro priorità e una serie di risultati e azioni organizzate dai cinque componenti di un DEWS per far parte della prossima iterazione di un piano d’azione strategico MRB.

Le quattro priorità individuate sono state:

Acquisire una comprensione completa dei numerosi indicatori di siccità utilizzati nell’MRB DEWS per dimostrare meglio il loro valore, i limiti e le applicazioni settoriali, stagionali e geografiche. Ciò aiuterà gli utenti a concentrarsi sulle informazioni importanti per la regione per informare meglio il preallarme e la preparazione alla siccità. Costruire una comprensione completa su come gli impatti della siccità si riferiscono agli indicatori di siccità per quantificare meglio gli impatti della siccità in tutti i settori e le comunità e legare gli impatti alle condizioni e alle prospettive della siccità in un modo che risuoni con il pubblico di destinazione. Identificare e comunicare le misure proattive che possono essere adottate prima o durante lo sviluppo della siccità per costruire la resilienza alla siccità e rafforzare la risposta alla siccità consentendo a coloro che affrontano gli impatti della siccità di agire. Migliorare la collaborazione, il coordinamento e la comunicazione bidirezionale tra i partner nazionali, tribali, statali e locali e tra le regioni DEWS per rafforzare il preallarme, la preparazione e la resilienza alla siccità in tutto il MRB.

Il piano contiene attività su cui si concentrerà inizialmente la rete MRB DEWS, organizzate per componenti di un sistema di allerta precoce per la siccità. Le riunioni annuali saranno utilizzate per rivalutare le priorità e dirigere l’azione all’interno del DEWS durante la vita del piano.

Il Missouri River Headwaters Basin Study fa parte del programma WaterSMART di Reclamation. WaterSMART è l’iniziativa per l’acqua sostenibile del Dipartimento degli Interni che utilizza la migliore scienza disponibile per migliorare la conservazione dell’acqua e aiutare i gestori delle risorse idriche a identificare strategie per ridurre il divario tra domanda e offerta.

Felicia Bruscino