Il rover Perseverance della NASA, impegnato dal 2021 nell’esplorazione della superficie marziana, ha recentemente individuato la presenza di composti organici e minerali nel cratere Jezero. I risultati dello studio, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature, rappresentano un passo cruciale nella lunga e complessa ricerca di prove di vita oltre la Terra.

Il ritrovamento riguarda molecole di carbonio, vivianite e greigite — sostanze che, sul nostro pianeta, sono comunemente associate a contesti biologici o ambienti in cui si sviluppano forme di vita microbica. Tuttavia, gli scienziati restano cauti. La loro origine potrebbe essere tanto biologica quanto geochimica: solo analisi future condotte nei laboratori terrestri, su campioni riportati da Marte, potranno offrire risposte definitive.

Le molecole rilevate: tra chimica e potenziale biologico

Il cuore della scoperta risiede nell’identificazione di specifici composti chimici. In particolare, Perseverance ha individuato molecole organiche contenenti carbonio, un elemento chiave per la vita come la conosciamo. Tali molecole non rappresentano una prova diretta della presenza di organismi viventi, ma possono costituire “biofirme”, ovvero indizi chimici potenzialmente associabili a processi biologici.

Tra i minerali rilevati, spiccano la vivianite, un fosfato di ferro idrato, e la greigite, un solfuro di ferro simile alla magnetite, spesso riscontrato in ambienti anossici — privi di ossigeno — dove prosperano batteri solfato-riduttori. Entrambi i minerali possono formarsi sia per via abiotica che tramite l’azione di microrganismi.

Il cratere Jezero: un antico lago marziano

Il cratere Jezero, situato nell’emisfero settentrionale del pianeta, ospitava miliardi di anni fa un lago alimentato da un sistema fluviale. Le immagini raccolte dalle missioni orbitali avevano già suggerito la presenza di sedimenti e delta fluviali, elementi indicativi di una passata attività idrica prolungata. È proprio in questi sedimenti, ritenuti antichi depositi lacustri, che Perseverance ha condotto le sue analisi spettroscopiche, rivelando la presenza dei composti in questione.

La presenza di acqua liquida nel passato marziano è una delle condizioni fondamentali che alimentano l’ipotesi di una possibile esistenza di vita microbica sul pianeta. L’interazione tra acqua, rocce e atmosfera, in un contesto chimicamente dinamico, potrebbe aver creato ambienti simili a quelli terrestri dove la vita è emersa.

Una scoperta, molte domande

Nonostante l’entusiasmo, gli scienziati ricordano la necessità di non giungere a conclusioni affrettate. Le cosiddette “biofirme” possono anche derivare da processi puramente geochimici. Le condizioni ambientali marziane, benché estreme, sono capaci di generare composti organici anche in assenza di vita. Le reazioni tra minerali e composti atmosferici, ad esempio, possono produrre molecole complesse simili a quelle generate dai microrganismi.







Il ritorno dei campioni

Il passo successivo cruciale sarà costituito dalla missione Mars Sample Return, attualmente in fase di sviluppo. Essa prevede il recupero e il trasporto sulla Terra dei campioni raccolti da Perseverance. Questi frammenti di roccia e suolo verranno sottoposti ad analisi in laboratori altamente specializzati, dove sarà possibile identificare con precisione la loro composizione isotopica, struttura molecolare e potenziali tracce di attività biologica.

Questa fase rappresenta il momento decisivo per confermare o smentire l’ipotesi di vita passata su Marte. Se nei campioni dovessero emergere segni inequivocabili di attività microbica, si tratterebbe di una scoperta epocale, in grado di ridefinire la nostra comprensione della vita nell’universo.

Una nuova era per l’astrobiologia

La ricerca di vita oltre la Terra è una delle frontiere più affascinanti della scienza moderna. Ogni nuova missione spaziale porta con sé la speranza di rispondere a una delle domande più antiche dell’umanità: siamo soli nell’universo?

L’astrobiologia, disciplina che fonde biologia, geologia, chimica e astronomia, si conferma sempre più centrale nella definizione degli obiettivi delle agenzie spaziali. I risultati ottenuti su Marte potrebbero rivelarsi utili anche per altre missioni, come quelle dirette verso le lune ghiacciate di Giove e Saturno, anch’esse ritenute potenzialmente abitabili.

Patricia Iori