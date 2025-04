I Comuneros del Sur sono solo uno dei tanti gruppi armati che operano in Colombia da più di 60 anni, come risultato di un conflitto contro le istituzioni statali e paramilitari, viste come macchine repressive colpevoli di espropriazione dei terreni e altre pratiche discriminatorie verso la popolazione di aree del Paese particolarmente “difficili”.

Tra questi gruppi, che si ispirano alle teorie di sinistra radicale e che spesso sono stati accusati di collusione con il narcotraffico, spiccano le FARC e l’Ejército de Liberación Nacional (ELN) – i Comuneros del Sur hanno fatto parte proprio dell’ELN a partire dal 1992 operando come il fronte principale nella zona di Nariño, un’area rurale nel sud-ovest del Paese che è anche tra i maggiori produttori di coca.

Nel 2024 però il gruppo, che non conta più di 300 affiliati, ha deciso di staccarsi dall’ELN e diventare a tutti gli effetti indipendente: i motivi della rottura sono molteplici ma questo cambiamento nasce soprattutto dalla volontà dei militanti di “fare di Nariño una regione di pace” attraverso un dialogo dove non ci sono comandanti e tutte le parti sono uguali.

Questo, insieme alla decisione dell’ELN di ricorrere nuovamente ai rapimenti a scopo estorsivo, è una delle cause per cui la negoziazione con lo Stato è rimasta in una fase di stallo nonostante gli accordi di pace degli scorsi anni.

I Comuneros del Sur si sono fin da subito distanziati dalla linea aggressiva dell’ELN per adottare invece una strategia basata sul dialogo, con l’obiettivo di difendere la loro comunità dalla violenza e attivare un processo di trasformazione civica e territoriale.

Il gruppo è attualmente impegnato nella ricerca delle persone scomparse e nel promuovere i diritti delle persone indigene, che compongono la maggioranza dei Comuneros.

L’accordo di pace e la consegna delle armi

L’impegno del gruppo separatista nei confronti di una risoluzione pacifica del conflitto è culminato lo scorso sabato quando hanno firmato una serie di accordi di pace con il Presidente Gustavo Petro e il governo nazionale, facendo un enorme passo in avanti in merito alla fine dei combattimenti nell’area di Nariño.

In particolare, i punti salienti dei nuovi accordi riguardano il processo di accertamento della verità e di restituzione della dignità alle vittime del conflitto, la sostituzione di 5.000 ettari di colture illecite e il reinserimento degli ex-guerriglieri.

Inoltre, i Comuneros del Sur hanno consegnato al governo più di 500 esplosivi che sono stati poi distrutti, dichiarando che deporranno definitivamente tutte le armi entro 3 mesi.

Il programma per combattere il narcotraffico prevede inizialmente dei pagamenti per l’eradicazione delle colture di coca (che sostituiranno il reddito derivante dai raccolti durante il primo anno), a cui in seguito si aggiungeranno una trasformazione completa della base produttiva locale e la creazione di una garanzia di marketing tenendo conto dell’intersezionalità di questi territori.

Il governo ha già investito 45 miliardi di dollari nella regione per sviluppare centri educativi e infrastrutture sanitarie, sostenendo anche lo sminamento umanitario e la creazione della Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD).

A questo si aggiunge anche la collaborazione per rafforzare il settore minerario della regione, dotato di molte potenzialità ma attualmente attanagliato dalla clandestinità.