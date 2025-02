La comunità cristiana in Palestina, dunque nelle regioni di Gaza e della Cisgiordania, vive nell’ombra. Territori che vivono da decenni una delle situazioni più delicate e complesse, ospitano una comunità cristiana residuale che ha alle sue spalle secoli ricchi di storia.

Hamas e l’ANP

Gaza, governata da Hamas dalle elezioni legislative del 2007, e la Cisgiordania, amministrata dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) dagli Accordi di Oslo del 1993, presentano realtà sociali e politiche distinte, ma entrambe segnate da una stessa forte fragilità. La religione, l’Islam, certamente predominante in entrambe le aree, gioca un ruolo cruciale, non soltanto nelle dinamiche della vita quotidiana, ma anche nel contesto geopolitico che caratterizza questi territori. Tuttavia non bisogna dimenticare che accanto alla maggioranza musulmana la comunità cristiana in Palestina mantiene una presenza storica, seppur in calo, che arricchisce il mosaico religioso della regione.

La sfida principale di questi territori è sempre stata quella di riuscire a far convivere pacificamente tre culti differenti, ebraismo, cristianesimo ed islam, ma come ci insegna la storia questo obiettivo appare sempre più irraggiungibile. Nonostante brevissimi periodi in cui queste comunità religiose sono riuscite a vivere in una situazione di sufficiente stabilità e tolleranza, come ad esempio con la creazione dei millet, ossia di comunità religiose autonome, durante l’epoca ottomana, è sempre stato molto complesso riuscire a gestire periodi di pace.

La comunità cristiana in Medio Oriente

I cristiani palestinesi risultano essere una tra le comunità cristiane più antiche al mondo. La loro storia è di certo strettamente connessa alla vita e alla predicazione di Gesù e dei suoi discepoli sui territori che oggi si trovano compresi tra lo Stato di Israele e la Palestina, tra i siti più conosciuti le città di Betlemme e Nazareth.

La presenza cristiana è rimasta stabile nei secoli tanto da portare alla creazione di chiese e monasteri sui territori citati durante tutta l’epoca bizantina. Tra il Cinquecento e il Novecento, con il dominio ottomano, questa comunità religiosa continuò a vivere a fianco della società palestinese, nonostante iniziasse a concentrarsi fisicamente nelle città in cui si trovavano i propri luoghi di culto.

Al termine della Prima Guerra Mondiale, con il mandato britannico sui territori della Palestina, la situazione iniziò a divenire più complessa per la comunità cristiana in loco. Quest’ultima era legata da un punto di vista storico alla Chiesa ortodossa e alla Chiesa cattolica, e si trovò a dover gestire i delicati rapporti tra la popolazione ebraica e musulmana.

Dopo la creazione dello Stato d’Israele nel 1948, molti cristiani decisero di abbandonare queste terre migrando in piccola percentuale verso paesi limitrofi, ma nella stragrande maggioranza dirigendosi verso gli Stati Uniti d’America, l’Europa e l’America Latina.

Oggi la comunità di fede cristiana presente nei territori palestinesi è numericamente esigua, costituendo circa l‘1% sulla popolazione totale della Cisgiordania.

Nonostante le difficoltà di carattere politico, le relazioni tra la popolazione cristiana e musulmana a Gaza e Cisgiordania sono state contraddistinte da un buon livello di coabitazione e collaborazione. Alcune personalità politiche di fede cristiana sono state centrali per il movimento di autodeterminazione palestinese, come ad esempio Michel Sabbah, uomo politico e patriarca latino di Gerusalemme che ha svolto, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni 2000, un ruolo importantissimo nella difesa dei diritti per la popolazione arabo-palestinese.

Gli insediamenti israeliani

Fattore che ha contribuito a complicare la convivenza tra cristiani, ebrei e musulmani è stato il continuo espansionismo dei coloni israeliani in Cisgiordania, sin dalla Guerra dei Sei giorni del 1967. Sebbene l’occupazione israeliana sia stata formalmente rifiutata dalla comunità internazionale, la costruzione di insediamenti continua, rafforzando il controllo israeliano sui territori contesi e accrescendo le frustrazioni della popolazione palestinese.

Gli insediamenti alimentano non solo le tensioni tra le fazioni politiche, ma costituiscono anche una minaccia diretta per la conservazione dei luoghi di culto cristiani e musulmani, simboli d’identità e appartenenza, e la possibilità di pellegrinaggi verso di essi. La continua demolizione delle case e la distruzione di terre agricole per far posto ai coloni viene vissuta dalla popolazione musulmana come un attacco diretto alla loro esistenza e alla loro storia.

Inoltre, la militarizzazione della regione, con la presenza di soldati israeliani che monitorano e controllano i movimenti all’interno del territorio cisgiordano, alimenta sicuramente un sentimento di paura e timore costante a seguito di ritorsioni violente.

Memoria della comunità cristiana in Palestina

Questa lunga contesa sulla proprietà territoriale e religiosa della Palestina, che comprende i territori di Gaza e Cisgiordania, persiste da oltre un secolo e ha intrecciato l’esistenza di migliaia di uomini e donne ritrovatisi a vivere tensioni e dinamiche gestite dalla politica interna e internazionale. La convivenza delle tre fedi sui territori dello Stato d’Israele e della Palestina, con Gerusalemme città simbolo di coesistenza e al tempo stesso di contrasto, continua ad essere molto complessa. Il numero di persone di fede cristiana, come sottolineato sopra, è andato diminuendo nel tempo, ma nonostante ciò la loro storia e i loro luoghi di culto non vengono dimenticati.

Sophia Spinelli