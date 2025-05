A due anni dall’approvazione della legge anti-omosessualità in Uganda, il quadro tracciato da Human Rights Watch (HRW) nel rapporto pubblicato il 26 maggio è desolante. Intitolato “They’re Putting Our Lives at Risk”, il dossier denuncia una realtà fatta di violenze sistematiche, persecuzioni e arresti arbitrari, resi possibili da una legge che ha istituzionalizzato l’odio contro le persone della comunità LGBTQ+ in Uganda. Secondo HRW, si è trattato di una scelta consapevole e deliberata del governo ugandese: trasformare l’identità sessuale in un reato da punire con il carcere o la morte.

Leggi che uccidono

Approvata nel maggio 2023, la legge anti-LGBT+ dell’Uganda è tra le più draconiane al mondo. Criminalizza i rapporti tra persone dello stesso sesso con pene fino all’ergastolo, e introduce la pena di morte per i cosiddetti “casi aggravati”, come i rapporti con minori o tra persone sieropositive. Sebbene una prima versione del testo imponesse anche l’obbligo di denuncia da parte di amici e parenti, quella clausola è stata poi rimossa. Tuttavia, il cuore repressivo della norma è rimasto intatto. Un’ondata di odio, legittimata dallo Stato, ha investito la società, incoraggiando violenze da parte di individui, gruppi e istituzioni.

Nel rapporto di Human Rights Watch, basato su 59 interviste condotte tra il 2022 e il 2025, emergono racconti drammatici: minacce telefoniche quotidiane, aggressioni in casa, stupri “correttivi” e pestaggi pubblici. Un attivista ha raccontato a HRW di essere stato aggredito da tre uomini che sono entrati in casa sua nel 2023, aggredendo anche una sua amica. Altri attivisti parlano di molestie costanti e di un clima di terrore in cui vivere apertamente la propria identità equivale a rischiare la vita.







Repressione organizzata contro la comunità LGBTQ+ in Uganda: le ONG nel mirino

Non solo individui, ma anche organizzazioni per i diritti umani sono finite sotto attacco. Secondo Human Rights Watch, gruppi facenti parte o sensibili alla comunità LGBTQ+ in Uganda sono stati sciolti o banditi, il personale arrestato e gli avvocati perseguitati. ONG che offrivano supporto psicologico, sanitario o legale sono state chiuse senza spiegazioni, mentre la popolazione LGBT+ è stata privata di ogni forma di assistenza.

L’organizzazione DefendDefenders, con sede a Kampala, ha registrato almeno otto episodi di violenza fisica o sessuale – tra cui stupri correttivi – entro 24 ore dall’entrata in vigore della legge.

Effetti devastanti anche sulla salute pubblica

Le conseguenze non si limitano alla sfera dei diritti civili. Il provvedimento ha avuto un impatto devastante anche sul fronte sanitario. Agenzie come UNAIDS hanno denunciato il crollo dell’accesso alle cure per l’HIV, causato dallo stigma crescente e dalla paura di dichiarare la propria identità in contesti clinici. Il divieto, inizialmente incluso nella legge, di fornire assistenza sanitaria a persone LGBT+ è stato parzialmente rimosso nel 2024 dalla Corte Costituzionale, che ha eliminato alcune norme considerate incostituzionali. Tuttavia, la struttura repressiva del testo è rimasta, così come le sue conseguenze.

Reazioni internazionali e silenzi istituzionali: Human Rights Watch chiede di abrogare l’odio

La comunità internazionale ha risposto con fermezza. L’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Banca Mondiale hanno condannato duramente la legge sulle persecuzioni della comunità LGBTQ+ in Uganda, ritirando o sospendendo fondi e programmi di cooperazione. In risposta, il governo ugandese ha stretto alleanze con paesi come la Russia e l’Iran, che hanno espresso il loro pieno sostegno a Kampala. Intanto, Human Rights Watch riferisce di non aver ricevuto risposta dalle autorità ugandesi contattate per commentare le accuse contenute nel rapporto.

Human Rights Watch chiede l’abrogazione immediata dell’Anti-Homosexuality Act e delle norme del codice penale che criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso. L’organizzazione sollecita inoltre l’adozione di una legge antidiscriminazione che garantisca protezione legale a ogni cittadino, indipendentemente dal suo orientamento sessuale o identità di genere. “Il governo ugandese ha legiferato l’odio, e ora deve assumersi la responsabilità delle sue conseguenze”, ha dichiarato Oryem Nyeko, ricercatore senior per l’Africa.

Lucrezia Agliani