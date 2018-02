Di ieri invece la notizia dell’arresto del presidente di una comunità per minori. Le accuse sono gravissime: maltrattamenti, atti sessuali tentati verso un minore e atti persecutori nei confronti di una ex direttrice della struttura. I fatti sarebbero cominciati nel 2013 e continuati fino al 2017. Sono state interrogate più di 80 persone informate dei fatti. L’accusato, ex presidente della comunità La Fonte (in località Prosecco, provincia di Trieste) secondo le prime indiscrezioni, avrebbe anche ordinato di servire cibi scaduti ai suoi piccoli ospiti. Spesso, sempre secondo ipotesi, utilizzava gli alimenti per mimare atti sessuali. Tra le persone che sono state ascoltate anche ex dipendenti, collaboratori della struttura ma minorenni stranieri non accompagnati provenienti da Kosovo, Albania, Pakistan, Afghanistan e Bangladesh.

Avete capito bene: minorenni non accompagnati. Gli stessi che, in questi viaggi della speranza, spesso spariscono nel nulla, tanto nessuno se ne accorge. Nessuno li reclama.

Ma la nazionalità non conta, anche i nostri minori italiani sovente finiscono nel regno di burocrazie lacerate, come Jessica, sballottati di comunità in comunità, di famiglia in famiglia, fino al compimento dei 18 anni, giorno in cui lo Stato decide che sono adulti e che possono essere definitivamente abbandonati.