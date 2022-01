Con la rielezione di Mattarella andiamo avanti rimanendo immobili

E’ difficile rendersi conto fino in fondo di quanto sia stato osceno lo spettacolo a cui abbiamo assistito. Mentre il paese era in ansia per i rischi economici e sanitari, mentre alcuni milioni lottano contro la povertà e la disoccupazione , mentre la progressione geometrica delle disuguaglianze prosegue indisturbata, tutti con qualche rara eccezione,dove l’unico obiettivo è mantenere il proprio potere e se possibile accrescerlo distruggendo gli avversari esterni e regolando i conti con quelli interni.