Con Matteo Renzi non si potrebbe neppure organizzare una festa di compleanno

Il Governo italiano in crisi per le dimissioni di Teresa Bellanova, ministra per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia ; e Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli affari esteri. La mossa di Matteo Renzi minaccia il futuro del Paese.

Giornata politicamente convulsa e confusa quella di ieri dalla quale è emersa un’unica cosa oggettiva e inequivocabile:

Con Matteo Renzi non si può governare, anzi per dirla tutta non si potrebbe neppure organizzare una festa di compleanno o una gita al mare.