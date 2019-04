Concerto del Primo Maggio: i nomi degli artisti, tra musica e politica

Primo Maggio: gli artisti a Roma

Sono stati annunciati sin dall’inizio di aprile i primi nomi confermati per l’edizione di quest’anno del concerto del Primo Maggio, che come l’anno scorso si prospetta colma di gente e che vedrà partecipi in piazza San Giovanni a Roma:

Daniele Silvestri, Ghali, Carl Brave, Ex-Otago, La Municipàl, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari e Subsonica, Motta, Ghemon, Negrita, Noel Gallagher, Anastasio, Bianco con Colapesce, Canova, Coma_Cose (lanciati l’anno scorso sul palco tarantino), Eugenio in Via di Gioria, Izi, Fast Animals Slow Kids, Omar Pedrini, Rancore, Gazzelle, Zen Circus, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Lemandorle, Eman, Dutch Nazari, La Rua, Orchestraccia, Fulminacci.

Per Ghali e Carl Brave sarà un debutto assoluto nella rassegna musicale organizzata dai sindacati.

Al contrario, Daniele Silvestri è un volto ormai noto, in quanto protagonista già di otto edizioni. A condurre ci saranno Lodo Guenzi de Lo stato Sociale e Ambra Angiolini.

Da qualche anno, in particolare dall’edizione 2018, il concerto della Città Eterna ha preso una piega diversa, più ‘’tradizionale’’, dal momento che alcuni artisti sarebbero poi comparsi al Festival di Sanremo poco meno di un anno dopo, manifestazione dal gusto e dal pubblico ben diversi. Massimo Bonelli, capo di iCompany, società alla quale da ben cinque anni i sindacati hanno assegnato la gestione dell’evento, afferma che se un evento della portata come quella del Festival di Sanremo le ha riproposte, vuol dire che saranno state scelte oculate, quelle sugli artisti.

Primo Maggio: gli artisti a Taranto

In ritardo rispetto a Roma, è stata confermata negli ultimi giorni d’aprile la line up della manifestazione nella città pugliese, che come ogni anno dal 2013 in realtà è capace di attirare visitatori di altre regioni e quindi di sfidare il concerto nella città capitolina. Ecco tutti gli artisti che si recheranno a Taranto:

Max Gazzè, Elio, Malika Ayane, Cole der fomento, Cor Veleno, Andrea Laszlo De Simone, The Winstons, Dimartino, Epo, Mama Marjas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Istituto italiano di Cumbia, Terraross, Bugo, Sick Tamburo, Bobo Rondelli, Maria Antonietta.

A condurre ci saranno: Valentina Petrini, giornalista professionista che dalla radio è passata alla tv, conducendo diversi programmi; Andrea Rivera, che è il conduttore storico del concerto pugliese, è noto anche per alcuni suoi interventi comici nelle trasmissioni e per essere un artista che ha inciso alcuni album e condotto programmi televisivi; Valentina Correani, non nuova in materia di concerti: dapprima ha condotto il Coca Cola Live per MTV e poi la seconda e la terza edizione di The Voice of Italy.

Concerto del Primo Maggio: un po’ di storia

È evidente che nell’atmosfera “liberalista” (e fin qui ci siamo nel rispetto del macrotema) e festosa dell’evento, si perda di vista, si dimentichi del tutto o si ritenga irrilevante l’obiettivo originario per il quale è stato organizzato, l’essenza della festa, ovvero una celebrazione dell’omonima Festa del Lavoro.

La data scelta ricorda ai lavoratori italiani il 1923, quando l’orario di lavoro quotidiano fu fissato alle ben note otto ore (Regio Decreto 692/1923).

ll raduno, com’è noto, nasce nel 1990, e viene organizzato dai tre principali sindacati: CGIL, CISL e UIL. Il luogo prescelto, Piazza di San Giovanni in Laterano a Roma (l’unica eccezione, a causa del Giubileo, si è avuta nel 2000 a Tor Vergata). Negli stessi anni (1989-1991), i partiti di sinistra avevano iniziato un percorso di cambiamenti importanti, durante i quali il PCI si trasformava in PDS e rinnegavano l’esperienza comunista, per avvicinarsi a un approccio globalista non solo dell’economia, ma anche dello Stato. Ciò è avvenuto in contemporanea con la caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989 e si è tradotto nell’abbandono non solo dei principi marxisti, ma di qualsiasi approccio di tutela politica o statale al lavoro. Molti non sembravano accorgersi di questo, dato che i numerosi giovani che affollavano ( e che tuttora affollano) la piazza romana davano sfogo contro i governi di centrodestra e alla rivendicazione di un generico appartenere alla sinistra. Negli anni successivi si è affermata la protesta contro il governo di turno: di qui la certezza del ruolo vagamente politico del concertone, il cui “militante doc” è d’accordo con ideali anti-cattolici e anti-nazionalisti, e grida il suo amore per la globalizzazione.

Francesca Santoro