È stata concessa la libertà vigilata a Nicolas Sarkozy, l’ex presidente francese tornato a casa dopo tre settimane trascorse nel carcere parigino di La Santé. La Corte d’Appello di Parigi ha disposto la sua scarcerazione il 10 novembre, accogliendo la richiesta della difesa e della procura generale, che avevano sollecitato misure meno restrittive in attesa del processo d’appello previsto per marzo 2026. Sarkozy, 70 anni, condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti illeciti provenienti dal regime di Muammar Gheddafi, resterà ora sotto controllo giudiziario con diversi obblighi e limitazioni.

Libertà vigilata a Nicolas Sarkozy: una condizione piena di vincoli

Il rilascio non segna la fine della vicenda giudiziaria. L’ex capo di Stato potrà muoversi liberamente solo sul territorio francese e dovrà rispettare severe restrizioni: gli è vietato entrare in contatto con gli altri imputati, con gli ex funzionari libici coinvolti nel caso e con il ministro della giustizia Gérald Darmanin, suo storico alleato politico. Quest’ultimo gli aveva fatto visita in carcere a fine ottobre, suscitando un’ondata di polemiche per un gesto ritenuto inopportuno dalla magistratura.

La Corte ha giustificato la decisione di concedere la libertà vigilata a Nicolas Sarkozy e di non mantenerlo in detenzione preventiva, invocando il principio di proporzionalità sancito dal codice di procedura penale: la carcerazione può essere applicata solo se costituisce “l’unico mezzo” per preservare l’inchiesta o evitare la reiterazione del reato. Secondo i giudici, le garanzie fornite dalla difesa erano sufficienti a escludere rischi di fuga o di interferenza con le prove.

Il peso politico di una condanna

L’immagine di un ex presidente dietro le sbarre ha colpito profondamente l’opinione pubblica francese. Sarkozy è il primo capo di Stato della Quinta Repubblica a trascorrere un periodo effettivo di detenzione. La sua caduta, da figura simbolo della destra moderata e protagonista della scena europea tra il 2007 e il 2012, ha assunto un valore quasi emblematico: la giustizia può raggiungere anche i vertici del potere politico, infrangendo un tabù radicato nella cultura francese.

La condanna risale a settembre, quando il tribunale aveva riconosciuto Sarkozy colpevole di aver tentato di ottenere fondi dal regime libico per la sua campagna elettorale del 2007, poi vinta al ballottaggio. Secondo l’accusa, quei finanziamenti – mai realmente concretizzati – sarebbero stati cercati in cambio di un trattamento di favore nei confronti della Libia sulla scena internazionale.

L’inchiesta, iniziata più di dieci anni fa, ruota attorno ai presunti legami tra Parigi e Tripoli. I giudici sostengono che Sarkozy e il suo entourage avrebbero tentato di beneficiare del sostegno economico del dittatore libico, promettendo in cambio una riabilitazione diplomatica del Paese nordafricano. Tra le accuse più pesanti, quella di aver favorito il ritorno della Libia sulla scena internazionale e di aver rinunciato a perseguire il cognato di Gheddafi, Abdullah Senussi, condannato all’ergastolo in contumacia per l’attentato al volo UTA del 1989.

Sarkozy ha sempre respinto ogni addebito, definendo il procedimento un “complotto politico orchestrato dal clan Gheddafi” come vendetta per il ruolo decisivo avuto dalla Francia nella caduta del dittatore nel 2011.

Le parole di un uomo provato

Durante l’udienza in videoconferenza, Sarkozy ha descritto la sua detenzione come “un incubo”. Con tono fermo ma segnato dalla fatica, ha dichiarato: «La prigione è dura, molto dura. È logorante, per chiunque la viva». Ha poi voluto ringraziare il personale penitenziario per l’umanità mostrata, che gli avrebbe permesso di sopportare la prova.

L’ex presidente ha insistito sulla propria innocenza: «Non ho mai avuto l’idea folle di chiedere a Gheddafi un solo euro. Mai riconoscerò qualcosa che non ho commesso». Ha aggiunto di aver sempre collaborato con la giustizia e di non rappresentare alcun rischio di fuga. Le sue parole, rilanciate dai media francesi, hanno suscitato sentimenti contrastanti: per alcuni, la testimonianza di un uomo ingiustamente colpito; per altri, la strategia di chi tenta di ribaltare l’opinione pubblica a proprio favore.







L’eco politica e mediatica del caso

La visita del ministro Darmanin in carcere ha alimentato le polemiche più accese. Il procuratore generale della Repubblica, Rémy Heitz, aveva espresso preoccupazione per l’impatto di quell’incontro sull’indipendenza della magistratura. Il caso della detenzione e della libertà vigilata a Nicolas Sarkozy ha riacceso il dibattito sui rapporti tra potere politico e giustizia in Francia, mettendo in luce una tensione che attraversa da anni il sistema repubblicano.

Nonostante le critiche, l’entourage di Darmanin ha assicurato che “il ministro rispetta sempre le decisioni della giustizia”. Intanto, l’avvocato Christophe Ingrain ha dichiarato che la scarcerazione di Sarkozy “è solo la prima tappa” di un lungo percorso legale.

“La verità trionferà”: il messaggio ai sostenitori

Appena tornato a casa, Sarkozy ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i suoi sostenitori. “Ora che sono libero e riunito alla mia famiglia, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che mi hanno sostenuto e difeso”, ha scritto. “I vostri messaggi mi hanno dato la forza di affrontare questa prova”.

Ha concluso con parole che suonano come una promessa: “La verità trionferà”. Una frase che, oltre al valore personale, riassume la determinazione di un uomo deciso a combattere fino all’ultimo grado di giudizio.

Un simbolo della crisi tra potere e fiducia

Il caso della libertà vigilata a Nicolas Sarkozy va oltre la vicenda individuale: rappresenta il simbolo di una crisi più ampia nella fiducia tra cittadini e classe dirigente. In un’epoca segnata da scandali e corruzione, la figura di un ex presidente in carcere segna una ferita ma anche un segnale di trasparenza democratica.

Resta da vedere se la giustizia francese saprà concludere questa lunga battaglia giudiziaria senza piegarsi alle pressioni politiche. Nel frattempo, la parabola di Nicolas Sarkozy continua a interrogare la Francia e l’Europa sul significato della responsabilità pubblica.

Lucrezia Agliani