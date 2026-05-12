Il concetto di fast fashion non sembra essere per niente nuovo nel mondo odierno, piuttosto, alquanto conosciuto da chi ama la moda e soprattutto lo shopping frenetico. Infatti, il termine fast fashion significa moda veloce, per non dire addirittura ultraveloce, ed è un modello che ha radici per niente recenti, essendo nato negli anni Ottanta. Se ami il fast fashion, la qualità non è la caratteristica più importante per i tuoi vestiti, visto che stiamo parlando di una produzione di capi a basso costo, dove la quantità è nettamente in vantaggio. L’obiettivo è, quindi, produrre sempre di più, senza freni e limiti, ed è una vera e propria catena di montaggio dove bisogna soddisfare unicamente i capricci degli acquirenti.

Ritmi serrati, pause sconosciute, un filo di sudore che attraversa il volto dei lavoratori, tutto ciò solo per rientrare nelle tempistiche richieste, appagando l’ansia e l’entusiasmo di chi come te, che probabilmente stai leggendo questo articolo, vuole un capo di abbigliamento sempre nuovo, sempre alla moda ma a prezzi stracciati.

Il problema che sta alla base non è solo la quantità sproporzionata di vestiti che dobbiamo poi collocare negli armadi, tra un decluttering e l’altro e cambi di stagione, ma il consumo eccessivo di materie prime e non solo.

Consumo e materie prime nel fast fashion

Come abbiamo detto precedentemente, il fast fashion lo si riconosce soprattutto per una produzione che privilegia la quantità a scapito della qualità, e con questo ultimo termine intendiamo le materie prime che vengono coinvolte durante la produzione dei vestiti.

I materiali dominanti includono poliestere, nylon, acrilico ed elastan, elementi che vengono spesso mischiati tra loro, creando così non solo capi di qualità estremamente povera ma anche nociva e responsabile del rilascio di microplastiche. Un esempio è l’acrilico, il quale, quando viene lavato, rilascia negli oceani circa mezzo milione di tonnellate di microfibre ogni anno. Tra tutti, il poliestere è però il materiale maggiormente impiegato nel fast fashion grazie al suo costo molto basso. Tutti questi elementi contribuiscono alla scarsa durata dei capi, i quali vengono gettati subito dagli acquirenti, alimentando così questo meccanismo di produzione senza fine.

Vantaggi e aspetti negativi del fast fashion

Anche se il fast fashion è associato a molti aspetti negativi, ha ottenuto un grande successo tra gli adolescenti. Come abbiamo detto, il costo di questi capi è praticamente il più basso presente sul mercato, e gli adolescenti sono coloro che hanno meno potere d’acquisto. Quanti di noi, alla loro età, percepivamo una paghetta misera, ma è giusto così, del resto, e a stento riuscivamo a comprarci qualcosa? I tempi sono cambiati, i prezzi sono aumentati e forse anche le paghette date dai genitori; tuttavia, questi ragazzi sono le principali vittime di questo sistema. Per loro l’accessibilità economica diventa l’unica cosa che conta davvero, potendo così seguire le tendenze senza spendere un capitale.

“Essere alla moda a tutti i costi”, ecco la tipica frase che rimbomba nella testa degli adolescenti, infatti, avere un guardaroba sempre aggiornato significa essere “fighi” e non “sfigati” come coloro che non seguono queste tendenze.

Non solo gli adolescenti aiutano la diffusione e il propagarsi di questo meccanismo, ma sono le stesse aziende, coloro che decidono di aderirvi, che sono molto brave e veloci ad adattarsi alle richieste del mercato, producendo capi molto simili, per non dire identici, a quelli che vediamo nelle passerelle.

Tra gli aspetti considerati negativi non c’è solo un utilizzo sproporzionato delle materie prime e una quantità surreale di rifiuti ma anche condizioni di lavoro precarie per i lavoratori impiegati in questo “girone della morte”. Dobbiamo ricordare che è un mercato che va all’impazzata, che si basa sulla frenesia e sulla velocità e che non si può permettere di avere tempi morti e pause. Gli stessi dipendenti del settore si ritrovano ad affrontare turni estenuanti, ritmi serrati e zero tutele. Tra le principali persone coinvolte troviamo anche i minori.

Sweatshop e sfruttamento della manodopera minorile

Il fast fashion nasce principalmente in Asia, ma soprattutto nelle fabbriche di paesi come il Bangladesh o in Cina. Per esempio, in Bangladesh avviene la produzione di vestiario economico a base di fibre sintetiche come il poliestere.

Queste fabbriche sfruttatrici o laboratori clandestini prendono il nome di sweatshop, ossia luoghi di lavoro con condizioni inaccettabili dove vige lo sfruttamento dei dipendenti. Lo sfruttamento della manodopera include anche quella minorile, con una netta preferenza per i minori che appartengono alle classi sociali più povere.

Questi lavoratori, oltre a essere sottoposti a turni estenuanti, entrano in contatto con sostanze nocive e irritanti senza alcun tipo di dispositivi di protezione.

Rifiuti tessili e inquinamento ambientale

Come abbiamo detto precedentemente, il fast fashion prevede la produzione di una quantità esagerata di vestiti di bassa qualità. A tutti noi piace cambiare e avere vestiti sempre nuovi, ma quando la qualità è scarsa, giusto il tempo di pochi lavaggi, e il capo è subito da cestinare. Di conseguenza, più aumenta il numero di vestiti con una vita breve, quindi che vengono subito buttati, e più aumentano così i rifiuti e l’inquinamento. Non dobbiamo dimenticare un altro fattore importante, ossia l’utilizzo di una quantità di acqua non indifferente e molta energia necessaria durante la produzione di questi capi.

I materiali impiegati sono sintetici e il più delle volte derivano del petrolio. Questi elementi richiedono delle risorse energetiche notevoli, inoltre, impiegano moltissimi anni per degradarsi, contribuendo a questo impatto ambientale negativo.

I disastri ambientali che derivano dal fast fashion non si fermano alla fonte, in quanto le merci viaggiano per moltissimi km prima di giungere in questi mercati occidentali. Non tutti “questi viaggi” finiscono nei nostri armadi, sia a causa della natura transitoria delle mode, sia perché molti di questi capi risultano invenduti e di conseguenza buttati.

Tutti questi vestiti finiscono nei cosiddetti “cimiteri del fast fashion”, ossia nelle discariche, non sempre regolari, dove vengono appiccati anche degli incendi. Alcune discariche note si trovano in sud America come quella nel deserto di Atacama, in Cile.

Quindi, il fast fashion non sarà mai sostenibile? Finché continuerà la sua produzione seguendo questo schema la risposta è no, infatti, non si può parlare di sostenibilità quando avviene una produzione su larga scala con l’impiego di materie prime a basso costo e sfruttamento della manodopera. Tuttavia, a tutto c’è una soluzione, e in questo caso prende il nome di second hand.

Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Second Hand Economy di Bva Doxa per Subito, la compravendita dell’usato contribuisce a ridurre le emissioni di Co2, diminuisce la quantità dei rifiuti e aiuta a preservare le risorse naturali. La piattaforma Subito ha condotto lo studio Second Hand Effect 2024 in collaborazione con Vaayu, piattaforma di climate tech che monitora l’impatto ambientale. Ciò che è emerso è molto interessante, infatti, gli acquisti effettuati su Subito hanno contribuito a risparmiare circa 450mila tonnellate di Co2.

È strabiliante pensare come un semplice gesto, ossia scegliere di comprare, in questo caso, un capo usato piuttosto che un vestito nuovo, possa avere effetti così positivi sul nostro Pianeta. Anche perché, quello che seminiamo oggi lo raccoglieremo domani, e questo vale per tutto.

Sempre secondo lo studio, l’acquisto di un oggetto usato comporta un risparmio medio di 39 kg di Co2, pari al 40% in più rispetto al 2023. Inoltre, quando acquistiamo l’usato, l’oggetto che abbiamo scelto ci arriva con un imballaggio quasi sempre già presente nella casa del mittente, questo mostra come sia un processo più sostenibile.

La discarica nel deserto di Atacama in Cile

Il deserto di Atacama si estende lungo la costa nord-occidentale del Cile, tra la catena delle Ande e la Cordigliera della Costa. Ed è qui che si trova una delle maggiori discariche di vestiti usati e invenduti del mondo. Una volta, era una distesa infinita di rocce, mentre oggi è ricoperta da 50mila tonnellate di abiti accatastati in cumuli. È diventato ormai un cimitero dei capi “mordi e fuggi”, ed è qui che arrivano tutti i giorni moltissimi camion a scaricare vestiti. Non solo vengono abbandonati illegalmente, ma la loro composizione, come abbiamo già detto, deriva dalla plastica, la quale per decomporsi impiega moltissimo tempo. Per non parlare delle sostanze inquinanti che vengono rilasciate nel suolo.

Ovviamente, in Cile non è l’unica discarica presente, eppure, le altre legali non hanno mai accettato abiti in base a un decreto del Ministero della Salute perché ritenuti dannosi per la terra. Così, è diventata una discarica a cielo aperto, dove i cumuli di vestiti sono addirittura visibili nelle immagini satellitari.

Il caso di fast fashion più conosciuto al mondo, Shein

Shein è il colosso per eccellenza del fast fashion, e secondo uno studio della rivista tedesca ÖkoTest, alcuni degli indumenti di questa catena possono rilasciare sostanze dannose per la salute. Non solo sostanze come antimonio, piombo, cadmio, naftalene e dimetilformammide, ma anche i cosiddetti ftalati, riscontrati in quantità anche 15 volte superiori rispetto a quelle previste dal regolamento europeo.

Sono stati analizzati 21 capi e sottoposti a prove che simulassero il normale utilizzo, e di questi 8 hanno rilasciato sostanze tossiche.







Dobbiamo precisare che non tutti gli ftalati hanno effetti nocivi per la salute, tuttavia, molti di questi li hanno sul sistema riproduttivo, in particolare su quello maschile.

Second hand come alternativa al fast fashion?

Il second hand, o più comunemente noto come “di seconda mano”, sta diventando sempre più spesso una valida alternativa al fast fashion. In entrambi i casi, il risparmio è assicurato, eppure, gli italiani non vanno alla ricerca solo di ciò che è più economico per le proprie tasche ma, a volte, prediligono il connubio tra economico e durata. Ormai abbiamo capito che il fast fashion è alla portata di tutti ma la qualità non è delle migliori, comportando spesso uno spreco di soldi. Invece, il second hand permette agli acquirenti di risparmiare trovando però soluzioni molto più convenienti e durevoli.

Estendendo l’analisi del second hand, prendiamo un attimo in considerazione ThredUp, piattaforma statunitense di abbigliamento usato, la quale ha pubblicato il suo 14° rapporto annuale.

Condotto da GlobalData, lo studio mostra un mercato globale dell’usato che raggiungerà i 393 miliardi di dollari entro il 2030, ben due volte più veloce del mercato complessivo dell’abbigliamento.

James Reinhart, cofondatore e CEO di ThredUp, ha detto che:

«Nel 2025, il mercato dell’usato negli Stati Uniti è cresciuto quasi 4 volte più velocemente rispetto al più ampio mercato retail dell’abbigliamento. La prossima fase di questo mercato sarà definita da chi potrà sbloccare meglio l’offerta e utilizzare l’IA per collegare quell’inventario alla prossima generazione di acquirenti».

Il solo mercato statunitense dell’usato raggiungerà i 78,8 miliardi di dollari entro il 2030, e in testa ci sarà sicuramente la Generazione Z e i Millennials, ossia i principali consumatori, i quali guideranno circa il 70% della crescita del mercato. Anche in questo caso, l’IA gioca un ruolo fondamentale. Infatti, sta diventando sempre più spesso il motore che aiuta a scalare la rivendita migliorando la ricerca e la scoperta.

Tornando in Italia, un sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti a settembre 2024, ha spiegato come nei dodici mesi precedenti, più del 50% degli italiani avesse acquistato almeno un articolo di abbigliamento di seconda mano. Un boom che guida questo mercato verso i 6 miliardi di euro.

Ma gli italiani dove acquistano maggiormente il second hand? Oggigiorno, c’è l’imbarazzo della scelta, tra mercatini diffusi in tutta Italia e piattaforme online come Vinted e Wallapop. Sempre secondo questo sondaggio, il 56% degli intervistati ha ammesso di essersi rivolto alle piattaforme online, negli ultimi 12 mesi, per acquistare capi usati. I giovani, tra i 18 e i 34 anni, guidano questa modalità di acquisto raggiungendo il 19%. Tuttavia, anche i negozi fisici, che vendono abiti di seconda mano, e i mercatini hanno riacquistato terreno, registrando un 51% dei consumatori.

Ma quante volte abbiamo pianto perché non volevamo buttare quel capo così tanto amato? Il 34% del campione intervistato ha ammesso di portare sempre i propri capi a riparare, mentre il 52% raramente. Questa nuova abitudine ha permesso una ripartenza per le sartorie, le quali hanno registrato un aumento di oltre il 4% tra il 2014 e il 2024.

Fast fashion e Second hand i dati che parlano

È giunto però il momento di capire se il consumatore sia maggiormente orientato sul fast fashion oppure sul second hand. Tra le stime più recenti si può notare che il 66% degli italiani acquista fast fashion, mosso principalmente dal prezzo super conveniente. Anche in questo caso, come per il second hand, i giovani rappresentano il motore principale di questa filiera, con un 22% tra i 18 e i 34 anni, i quali ribadiscono come le loro scelte vertano sul fast fashion non solo per i prezzi bassi ma anche perché seguono le ultime tendenze.

Nel dettaglio, il 27% compra fast fashion 2/3 volte al mese, mentre il 21% almeno una volta al mese e il 4% ogni settimana.

Passiamo ai dati del second hand, dove, secondo il sondaggio Piepoli per Udicon, il 40% degli italiani ha acquistato almeno una volta abbigliamento di seconda mano. Anche qui, i giovani, sempre tra i 18 e i 34 anni, risultano essere gli acquirenti più attivi, registrando un 48%.

Le piattaforme online sono il principale mezzo dove poter acquistare usato, del resto, il telefono è diventato parte di noi, come se fosse un prolungamento del nostro corpo. Piattaforme come Vinted, Wallapop, Depop, Subito.it e molte altre hanno rilevato un 57% dei consumatori. Ovviamente, a prediligere l’online sono i più giovani, mentre coloro che compongono la fascia degli over 54 sono più legati ai mercatini.

Il risparmio economico è l’unico fattore che condiziona i nostri acquisti?

Se risparmiare è l’obiettivo di tutti, a prescindere dalle proprie disponibilità economiche, bisogna valutare se il gioco valga la candela. Pagare un capo pochi euro e buttarlo la volta successiva è veramente una forma di risparmio? Le stime non si sbilanciano troppo, infatti, alcuni consumatori sono orientati su capi usati a prezzi inferiori ma con una durata discreta, permettendo un vero e proprio risparmio oltre a un impatto ambientale minore. Ovviamente, non tutti seguono questo ragionamento, cadendo spesso nella trappola del fast fashion.

Però, se acquistiamo per poi buttare subito dopo, a conti fatti, i soldi che spendiamo sono tanti, basterebbe dividere il prezzo pagato per quante volte il capo viene effettivamente utilizzato. A giochi fatti, un capo che appartiene al fast fashion risulta essere più costoso di un capo di qualità, prodotto in modo etico.

È giunto il momento di tirare le fila del discorso, ed è evidente come le nostre scelte di acquisto si dividano tra second hand e fast fashion. Quest’ultimo, spesso, è la scelta preferita dagli adolescenti, avendo un budget ridotto da poter spendere, mentre, il second hand viene preso maggiormente in considerazione dagli adulti, forse anche con la “scusa” di accedere a brand di nicchia e di qualità, a prezzi scontati che altrimenti non sarebbero alla loro portata.

L’ideale sarebbe risparmio economico e ambientale. Potremmo magari ridurre il numero di vestisti acquistati a prezzi stracciati, prediligendo capi di alta qualità usati e limitandoci così a seguire le tendenze mordi e fuggi.

Patricia Iori