Concorsi pubblici: 5 cose da sapere

Prepararsi a un concorso pubblico non è semplice, ancora di più nel momento storico attuale dove, vista la difficoltà per le persone di trovare lavoro, l’affluenza agli esami risulta particolarmente importante. In questo approfondimento vi portiamo alla scoperta di quello che è diventato un vero e proprio settore di riferimento per chi è in cerca di occupazione o è alla ricerca di una migliore opportunità d’impiego.

1) Dove trovare il bando

I bandi dei concorsi pubblici sono pubblicati regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale. La loro comprensione, tuttavia, può non essere semplice. Da qui la diffusione di siti che riportano i dati dei bandi come subito.news dove si può accedere all’elenco completo e aggiornato dei diversi concorsi con una grafica che rende la consultazione più semplice e immediata.

Trovare il bando e verificare la data di scadenza è fondamentale. La partecipazione a un concorso pubblico parte dalla ricerca di quello più vicino alle proprie attitudini, competenze e necessità. Ecco perché è fondamentale non solo rintracciare l’opzione giusta ma anche riuscire a comprenderne gli estremi.

2) Quale bando scegliere

Non basta avere i requisiti giusti; quando si sceglie il concorso per la PA è fondamentale considerare anche la destinazione: non sempre, infatti, si ha modo o voglia di spostarsi lontano dal proprio comune di residenza e andare persino fuori regione.

Cruciale la data di scadenza: avere il tempo per prepararsi al meglio risulta indispensabile. Meglio quindi prendersi tutto il tempo per riflettere così da evitare di sprecare tempo e risorse, sia economiche sia emotive.

3) Metodo e organizzazione

Per passare un concorso ci vuole tenacia, organizzazione e metodo, soprattutto di studio. Ogni materia richiede un approccio particolare, diverso da persona a persona visto che non per tutti valgono le stesse dinamiche di acquisizione delle informazioni.

Pianificare e darsi degli obiettivi di studio da svolgere nel quotidiano così da arrivare pronti per “la data X” si rivela cruciale. Un modo per gestire efficacemente anche lo stress che la partecipazione a un concorso inevitabilmente porta con sé.

4) Come prepararsi

Il reperimento dei testi è fondamentale. Questi si trovano sia cartacei, nuovi/usati, e in diverse biblioteche italiane. Uno strumento da non sottovalutare è internet dove non mancano i gruppi social e il materiale gratuito online, con tanto di simulazioni delle prove di esame.

Si può scegliere sia di studiare sia da soli sia in compagnia. Entrambe le soluzioni sono valide, tenendo presente che una cosa non esclude l’altra, anzi. Avere un compagno di studio, a patto che sia motivato e caratterialmente compatibile, rappresenta una marcia in più. Da non escludere di trovarlo sul web.

5) Niente panico!

Ci sono persone che arrivano preparate ai concorsi ma, una volta messe alla prova, non riescono a rendere giustizia a quanto fatto propedeuticamente. Le emozioni possono giocare più di un tiro mancino e, anche da questo punto di vista, prepararsi risulta l’opzione migliore.

Alcuni semplici trucchi riguardano la regolarità dello studio, la cura dell’alimentazione, la pratica dell’attività fisica e la ricerca del tempo libero da dedicare a sé stessi. Studiare per un concorso è un lavoro. Staccare ogni tanto è salutare e può rivelarsi persino un fattore di successo.

Stampa questo articolo