Quaranta indagati tra i professori universitari di quattordici atenei italiani. Le indagini della Digos rivelano scorrettezze e truffe in 27 concorsi truccati.

Concorsi truccati in quattordici atenei italiani. L’operazione della Digos “Università bandita” ha rivelato delle scorrettezze in 27 concorsi. In particolare l’accusa fa riferimento all’assegnazione di 17 posti per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore.









Il rettore dell’Università di Catania, Francesco Basile, è stato sospeso dal servizio dal Gip, insieme ad altri nove professori dello stesso ateneo. Le accuse sono per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Dall’inchiesta della Digos sembra emergere un regolamento sotterraneo e tacito che permette la selezione a discapito della meritocrazia.

L’indagine sui concorsi truccati riguarda gli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Il rettore dell’Università degli studi di Cagliari afferma: “E’ un problema che riguarda l’Università di Catania. Siamo fiduciosi che la magistratura farà chiarezza nel più breve tempo possibile” in difesa di una professoressa indagata nel proprio ateneo.

A Catania invece, sono in atto 41 perquisizioni nei confronti di 40 professori indagati. L’accusa sostiene che nelle dinamiche dei concorsi sia stato attuato un “codice di comportamento sommerso” in grado di permettere ai professori coinvolti di determinare gli esiti in modo indipendente dai risultati. L’accusa aggiunge che ogni infrazione al “codice” sarebbe stata punita con ritardi nella progressione in carriera o esclusioni da ogni valutazione oggettiva del proprio curriculum scientifico.

Le accuse e le indagini a proposito dei concorsi universitari sono state illustrate durante una conferenza stampa tenutasi stamattina alla presenza del procuratore della Repubblica Carmelo Zuccaro. Il personale della polizia di Stato ha messo in atto l’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio emessa dal Gip di Catania.

L’operazione nata dalla Digos della questura di Catania potrebbe far luce su nuove scorrettezze verificatesi in concorsi universitari nei prossimi giorni.

Paolo Onnis