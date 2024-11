Parte ufficialmente la seconda edizione del concorso COD, ossia “Contro ogni discriminazione” per l’anno scolastico 2024/25, un’iniziativa significativa promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) Belluno Treviso. Il concorso, aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado delle province di Belluno e Treviso, intende stimolare nei giovani una riflessione profonda sul tema della discriminazione in tutte le sue forme tramite il disegno.

Il contesto del concorso: promuovere l’inclusione attraverso la creatività

Il progetto “Contro ogni discriminazione” non nasce casualmente, ma si inserisce in un contesto sociale e scolastico sempre più attento alla necessità di educare le nuove generazioni alla consapevolezza e al rispetto delle diversità. Con l’obiettivo di prevenire pregiudizi, stereotipi e atteggiamenti di intolleranza, l’iniziativa è stata concepita per stimolare una riflessione partecipativa e condivisa sul tema delle discriminazioni.

Il Csv Belluno Treviso, promotore dell’iniziativa, lavora da anni su progetti di sensibilizzazione contro le ingiustizie sociali e per l’inclusione, con una missione che abbraccia non solo il volontariato, ma anche l’educazione e il dialogo interculturale. Attraverso il concorso COD, il Csv intende trasmettere ai giovani l’importanza della diversità come valore positivo, alimentando una cultura basata sull’integrazione e sul riconoscimento reciproco.

Le finalità educative e sociali del concorso COD

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incoraggiare una profonda riflessione tra i giovani studenti sul concetto di discriminazione, di indagare cosa significhi concretamente e di promuovere una visione di inclusione e di rispetto per tutte le persone, indipendentemente da origine, religione, orientamento sessuale o condizioni socio-economiche. Attraverso la partecipazione al concorso, gli studenti vengono incoraggiati a esprimere, tramite il linguaggio dell’arte, il proprio punto di vista sui temi della tolleranza e dell’uguaglianza. Questo approccio permette di trasmettere messaggi educativi in una forma più coinvolgente rispetto ai tradizionali metodi di apprendimento.

L’aspetto educativo del progetto è chiaro: sensibilizzare su problematiche attuali, spingendo i giovani a riflettere su cosa significhi essere inclusivi e a mettere in discussione preconcetti radicati. La scuola diventa così uno spazio dove valori quali l’uguaglianza e la solidarietà vengono non solo discussi teoricamente, ma anche vissuti attraverso la pratica creativa.

Strumenti creativi per combattere la discriminazione

Il disegno è stato scelto come strumento principale del concorso, in quanto rappresenta un mezzo di comunicazione potente e universalmente comprensibile. Attraverso i colori, le forme e la composizione visiva, i ragazzi possono esplorare e rappresentare situazioni che incarnano l’idea di discriminazione o, al contrario, scene di inclusione.







Questa forma di espressione artistica permette ai giovani di rappresentare concetti complessi in modo personale e creativo, facilitando una maggiore comprensione ed empatia. Il disegno diventa quindi non solo uno strumento di comunicazione, ma anche un mezzo per approfondire e assimilare temi importanti come l’inclusione e il rispetto delle differenze.

La partecipazione e il coinvolgimento delle scuole

Una componente centrale del concorso è il coinvolgimento diretto delle scuole secondarie di primo grado delle province di Belluno e Treviso, che svolgono un ruolo attivo nell’incoraggiare gli studenti a partecipare e a riflettere sui temi proposti. Gli insegnanti sono chiamati a sostenere gli studenti durante il percorso, aiutandoli a sviluppare le proprie idee e a tradurre in immagini i concetti di uguaglianza e inclusione.

Il concorso rappresenta un’occasione di collaborazione tra scuole, insegnanti e studenti, che possono lavorare insieme per creare un progetto che non solo abbia valore artistico, ma che incarni una reale presa di posizione contro la discriminazione. Inoltre, la partecipazione al concorso fornisce agli studenti l’opportunità di confrontarsi tra loro, di condividere esperienze e punti di vista diversi, promuovendo così un dialogo costruttivo su temi di rilevanza sociale.

Un’occasione di visibilità per i giovani artisti

Oltre a offrire uno spazio di espressione creativa, il concorso COD rappresenta anche un’importante occasione di visibilità per i giovani partecipanti. Le opere selezionate, infatti, saranno esposte in contesti pubblici e online, contribuendo a diffondere messaggi positivi e ispiratori sul tema dell’inclusione. Questo permette non solo di dare valore e riconoscimento ai lavori realizzati dai giovani artisti, ma anche di sensibilizzare un pubblico più ampio, coinvolgendo tutta la comunità.

L’esposizione delle opere non si limita a un riconoscimento individuale, ma diventa parte integrante di un percorso collettivo di sensibilizzazione, che raggiunge famiglie, insegnanti e cittadini. Le opere selezionate rappresenteranno, infatti, una voce corale contro la discriminazione, stimolando una riflessione che va oltre le mura scolastiche e si estende alla società nel suo complesso.

Valori e impatto sociale del concorso

Il concorso COD non si limita alla promozione dell’arte come mezzo espressivo, ma si configura come un’iniziativa volta a lasciare un segno concreto nella società. Il messaggio che vuole trasmettere è quello di un impegno collettivo contro ogni forma di discriminazione, sottolineando l’importanza dell’educazione e della sensibilizzazione come strumenti per costruire un futuro più inclusivo e giusto.

Attraverso questo progetto, il Csv Belluno Treviso intende fare da ponte tra scuola e società, incentivando un cambiamento culturale che parte dai giovani per arrivare a coinvolgere tutta la comunità. In un contesto in cui ancora si verificano episodi di esclusione e discriminazione, un’iniziativa come il concorso COD rappresenta un messaggio di speranza e una chiamata all’azione, per promuovere una cultura della pace e della solidarietà.

Come partecipare al concorso COD

Gli studenti interessati a partecipare al concorso possono presentare i loro disegni attraverso le rispettive scuole, che fungeranno da intermediari per la raccolta delle opere e per la trasmissione al Csv Belluno Treviso. Gli insegnanti saranno di supporto, assistendo i ragazzi nell’elaborazione delle idee e nella creazione dei lavori finali. Per l’anno scolastico 2024/25, la partecipazione è gratuita, così come l’iscrizione per le scuole. Il Csv Belluno Treviso ha predisposto una serie di materiali informativi e linee guida per facilitare l’adesione al concorso e per accompagnare gli studenti nella realizzazione delle loro opere.

L’iscrizione, gratuita, deve essere completata entro il 15 dicembre, data entro la quale ogni scuola dovrà nominare un referente, che verrà successivamente contattato per organizzare il ritiro dei disegni tra il 3 e il 7 marzo 2025. Una giuria di esperti valuterà le opere sulla base di originalità, coerenza con il tema e abilità tecnica. Il concorso prevede un montepremi complessivo di 700 euro, erogato in buoni per l’acquisto di materiale didattico.

Il concorso COD come occasione di crescita per le nuove generazioni

In conclusione, il concorso di disegno “Contro ogni discriminazione” rappresenta non solo una competizione artistica, ma anche un’occasione di crescita personale e collettiva per i giovani. Attraverso il disegno, gli studenti possono sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità sociali e del ruolo che ciascuno può svolgere nella costruzione di una società più equa.

Iniziative come questa permettono di sperimentare come l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento sociale e di riflessione, contribuendo alla formazione di cittadini responsabili, capaci di riconoscere e apprezzare il valore delle differenze.

Patricia Iori