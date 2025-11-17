La decisione del tribunale speciale di Dhaka del 17 novembre ha provocato un’onda d’urto in tutto il Bangladesh. L’ex premier Sheikh Hasina, oggi 78enne e in esilio in India, è stata condannata a morte al termine di un procedimento durato cinque mesi e costruito attorno all’accusa più grave: aver ordinato la brutale repressione delle manifestazioni studentesche e popolari dell’estate 2024, che segnarono la fine del suo quindicennale dominio politico. Secondo i giudici, le sue responsabilità rientrerebbero nella categoria dei “crimini contro l’umanità”.

La reazione di Hasina non si è fatta attendere: dall’esilio ha definito il processo “una messa in scena politica”, orchestrata — a suo dire — da un governo “privo di legittimità democratica”.

Un paese in tensione continua

La sentenza contro Sheikh Hasina arriva in un clima di fortissime divisioni interne, con le elezioni legislative previste per febbraio 2026 e una società ancora segnata dagli scontri che, secondo le Nazioni Unite, provocarono almeno 1.400 morti nell’estate 2024. Le proteste esplosero dopo la reintroduzione di una quota riservata ai discendenti dei combattenti per l’indipendenza del 1971, un provvedimento percepito come un privilegio per i sostenitori dell’Awami League, il partito di Sheikh Hasina.

Il Bangladesh, dove quasi 32 milioni di giovani né studiano né lavorano e dove i posti pubblici rimangono molto più ambiti di quelli privati, vide crollare ogni equilibrio. Le piazze si incendiarono, la repressione statale raggiunse livelli mai visti da anni, e il governo Hasina perse definitivamente il controllo.

Le accuse: droni, elicotteri e ordini letali

Nel corso del processo, l’accusa ha dipinto un quadro durissimo. Il procuratore Tajul Islam ha definito Hasina “responsabile morale e operativa” di ogni vittima. Molti capi d’imputazione fanno riferimento all’uso coordinato di mezzi militari contro i manifestanti: droni per individuarne i raggruppamenti e elicotteri per colpirli.

Secondo il giudice Golam Mortuza Mozumder, questi elementi configurerebbero una strategia sistematica di eliminazione, “compatibile con i crimini contro l’umanità”. Per questo la corte ha optato per la pena più severa.







La difesa: “registrazioni manipolate e contesto ignorato”

Sheikh Hasina ha respinto in blocco le accuse, sostenendo che le prove, comprese le registrazioni in cui sembrerebbe autorizzare l’uso di armi letali, sarebbero “frammentarie e decontestualizzate”. Ha ribadito che il suo governo, pur avendo perso il controllo durante le proteste, avrebbe agito “per limitare il numero di vittime, non per provocarle”.

Ha anche accusato l’esecutivo ad interim di usare la sua condanna come strumento politico, puntando il dito contro Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace e oggi figura centrale del governo provvisorio, che — a suo dire — starebbe manovrando per escludere definitivamente l’Awami League dalla scena elettorale.

La condanna ha immediatamente riacceso la protesta dei sostenitori della leader deposta. L’Awami League, ora illegale e ridotta alla clandestinità politica, ha dichiarato un bandh, cioè uno sciopero generale che in Asia meridionale rappresenta spesso il preludio a giorni di caos e scontri.

Nella capitale la tensione è altissima: la polizia teme che l’annuncio della condanna possa riportare migliaia di persone in strada e innescare nuovi episodi di violenza. D’altro canto, molti vedono nel verdetto un’occasione per “regolare i conti” con un decennio e mezzo di governo sempre più autoritario, segnato — secondo i critici — da repressione sistematica, arresti di massa e un lento ma costante erosione delle libertà civili.

Sheikh Hasina, la premier più longeva della storia del Bangladesh

Per comprendere la portata politica della sentenza occorre guardare al passato recente del paese. Sheikh Hasina è stata la figura dominante della scena politica dal 1996 al 2001 e, soprattutto, dal 2009 al 2024. In questi anni ha guidato una trasformazione del Bangladesh, ottenendo crescita economica e stabilità, ma al prezzo — dicono gli oppositori — di un crescente autoritarismo.

Le ultime elezioni da lei promosse furono boicottate dalle principali forze politiche, che accusarono il suo governo di controllo dei media, intimidazioni e arresti arbitrari.

Con la condanna della storica premier e con l’Awami League fuori dai giochi, la strada sembra spianata per il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), tradizionale rivale politico di Hasina. Ma gli osservatori avvertono: il rischio ora è un nuovo ciclo di instabilità, soprattutto se la base sociale dell’ex premier dovesse decidere di tornare a far sentire la propria presenza nelle piazze. Il verdetto, più che chiudere una pagina, potrebbe aprire una fase ancora più incandescente nella storia recente del Bangladesh.

Lucrezia Agliani