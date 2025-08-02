Per la prima volta nella storia della Colombia, un ex presidente è stato condannato in sede penale. La condanna di Álvaro Uribe Vélez, leader della destra ed ex capo di Stato dal 2002 al 2010, lo ha portato alla colpevolezza in primo grado per aver orchestrato un sistema di manipolazione delle testimonianze in un’inchiesta giudiziaria che lo vedeva coinvolto. La pena, stabilita dal tribunale di Bogotá, prevede dodici anni di arresti domiciliari, una multa salata e l’interdizione dai pubblici uffici per oltre otto anni.

Una sentenza senza precedenti

La giudice Sandra Heredia ha comunicato la condanna di Álvaro Uribe lunedì scorso, precisando che la pena dovrà essere applicata immediatamente, nonostante la possibilità di appello. La decisione rappresenta un punto di rottura in un paese dove i vertici del potere sono stati raramente chiamati a rispondere delle loro azioni. Il procedimento ha fatto molto rumore anche perché la pena inflitta è superiore a quella richiesta dalla procura, che si era fermata a nove anni.

Le accuse: falsi testimoni e pressioni indebite

Al centro della condanna di Álvaro Uribe, ci sono episodi avvenuti negli anni precedenti all’inizio dell’inchiesta, aperta nel 2018. Uribe e il suo avvocato Diego Cadena avrebbero cercato di influenzare ex membri dei gruppi paramilitari affinché testimoniassero il falso contro Iván Cepeda, senatore della sinistra e storico oppositore di Uribe. L’intento era quello di screditare Cepeda, accusandolo di rapporti ambigui con le formazioni armate illegali.

Secondo quanto emerso durante il lungo processo, l’avvocato Cadena avrebbe offerto denaro ad alcuni detenuti affinché rivedessero le loro dichiarazioni. Uno dei testimoni chiave, Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitare, ha raccontato che fu proprio Cadena a proporgli un compenso in cambio della modifica della sua testimonianza. La procura ha poi individuato in Cepeda la vera vittima della vicenda, archiviando l’indagine a suo carico.

Un cammino giudiziario complesso

Il caso ha seguito un percorso tortuoso: inizialmente fu preso in carico dalla Corte Suprema, competente per i parlamentari, ma Uribe decise di dimettersi dal Senato per trasferire il processo alla giustizia ordinaria. Dopo un primo arresto domiciliare nel 2020, revocato in seguito, il procedimento si è trascinato per anni, con momenti di forte tensione politica. La condanna emessa oggi riporta il caso all’attenzione nazionale e apre la strada a nuovi scenari giudiziari.







Uribe, tra carisma e controversie

Figura centrale della politica colombiana per oltre due decenni, Álvaro Uribe è stato uno dei presidenti più amati e odiati del paese. Durante il suo mandato, è stato protagonista di una dura offensiva militare contro i gruppi guerriglieri marxisti e ha promosso politiche di sicurezza che gli hanno garantito un vasto consenso. Allo stesso tempo, il suo nome è stato spesso associato a legami oscuri con i paramilitari e a metodi autoritari.

Nonostante la condanna, Uribe conserva ancora un ruolo importante nella destra colombiana e nel partito da lui fondato, il Centro Democrático. Il verdetto rappresenta un duro colpo alla sua immagine e potrebbe limitare la sua influenza politica nei prossimi anni, in vista anche delle elezioni del 2026.

Le reazioni: tra politica e diplomazia

La condanna di Álvaro Uribe ha suscitato un’ondata di reazioni contrastanti. Mentre le istituzioni colombiane hanno ribadito la piena fiducia nell’autonomia della magistratura, numerosi esponenti politici internazionali, soprattutto negli Stati Uniti, hanno criticato la sentenza. Il senatore repubblicano Marco Rubio ha parlato di “giudici politicizzati” e di “strumentalizzazione della giustizia”, aggiungendo che Uribe avrebbe pagato il prezzo della sua lotta senza compromessi contro il crimine.

Dal canto suo, il presidente colombiano Gustavo Petro, leader della sinistra e antagonista storico di Uribe, ha scelto un tono istituzionale, riaffermando la separazione dei poteri e il rispetto per le decisioni della magistratura.

Il contesto storico: paramilitari e guerre intestine

La vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Álvaro Uribe si intreccia con la storia violenta della Colombia degli ultimi quarant’anni. A partire dagli anni Ottanta, il paese è stato teatro di scontri tra guerriglie marxiste, esercito regolare e milizie paramilitari di destra, spesso finanziate da narcotrafficanti e da settori delle élite locali.

Proprio in questo contesto si colloca l’origine delle accuse: Uribe e suo fratello sarebbero stati coinvolti, secondo alcune testimonianze, nella nascita del “Bloque Metro”, un gruppo paramilitare attivo nella regione di Antioquia. Le rivelazioni sono arrivate dai detenuti che avrebbero subito pressioni per modificare le loro dichiarazioni, nel tentativo di coprire legami compromettenti.

La condanna di Álvaro Uribe segna una frattura profonda nella storia politica colombiana. Per la prima volta, la magistratura ha portato alla sbarra un ex capo dello Stato, affermando la propria autonomia in un contesto spesso dominato dalle pressioni del potere. Il processo rappresenta non solo una svolta giudiziaria, ma anche un segnale di maturità istituzionale per il paese, in un momento storico in cui la giustizia cerca di affermarsi come pilastro della democrazia.

Lucrezia Agliani