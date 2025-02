Una conferenza anti-Trump di centro-destra tenutasi a Washington DC è stata evacuata domenica scorsa, dopo che è stata ricevuta una minaccia di bomba. La minaccia è stata inviata tramite e-mail da un account che sosteneva di essere Enrique Tarrio, ex leader del gruppo di estrema destra Proud Boys, condannato e poi graziato per il suo ruolo nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Tarrio ha negato ogni coinvolgimento nell’incidente, ma gli organizzatori della conferenza, intitolata Principles First, hanno confermato la veridicità della minaccia e hanno preso la decisione di evacuare immediatamente i partecipanti.

Conferenza anti-Trump evacuata per una minaccia di bomba

La Principles First Summit è un incontro che si presenta come un’alternativa di centro-destra alla ben più conosciuta Conservative Political Action Conference (CPAC). La conferenza si è svolta in un hotel di Washington e ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici, tra cui alcuni che hanno preso parte a eventi significativi legati al movimento conservatore e repubblicano.

Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, l’e-mail minacciava attacchi esplosivi contro i partecipanti alla conferenza, in particolare contro i nemici politici di Trump. Tra i bersagli della minaccia c’erano anche alcune figure legate all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, come Michael Fanone, un ex ufficiale di polizia del Congresso, e John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump.







La minaccia è stata presa molto sul serio, tanto che le forze di sicurezza dell’hotel e la polizia metropolitana di Washington hanno prontamente evacuato la sala dell’evento e avviato un’operazione di sicurezza.

Nonostante l’incidente, la conferenza anti-Trump ha potuto riprendere circa due ore dopo l’evacuazione. Durante la pausa, il fondatore di Principles First, Heath Mayo, ha elogiato l’intervento rapido delle forze di polizia e ha ribadito il suo impegno a non cedere di fronte alla violenza politica. Mayo ha dichiarato ai partecipanti che non avrebbero permesso che queste minacce ostacolassero il proseguimento della conferenza, sottolineando l’importanza di difendere i principi democratici contro ogni forma di intimidazione.

Gli organizzatori ribadiscono la condanna alla violenza

L’episodio si inserisce in un clima già teso tra le forze politiche di destra e gli attivisti contrari all’amministrazione Trump. La presenza di Enrique Tarrio alla conferenza, il giorno precedente, aveva già suscitato polemiche. In quel contesto, Tarrio aveva insultato alcuni agenti di polizia che avevano partecipato alla protezione del Campidoglio durante l’assalto del 6 gennaio, tra cui alcuni che ricevevano premi per il coraggio.

In un video pubblicato sui social, si vede Tarrio provocare i poliziotti, definendoli “vigliacchi” per non averlo affrontato apertamente. Questo comportamento aveva alimentato ulteriormente il malcontento tra i partecipanti della conferenza anti-Trump, con alcuni di loro che hanno denunciato l’arroganza di Tarrio nel sentirsi legittimato dalla sua grazia presidenziale.

A seguito dell’incidente, molti degli ospiti della conferenza hanno reagito con forti applausi a sostegno delle forze di polizia, che hanno gestito la situazione con grande professionalità.

Michael Fanone, il poliziotto che aveva subito un’aggressione durante l’assalto al Campidoglio e che è stato oggetto di minacce da parte degli estremisti, ha dichiarato che per lui e la sua famiglia questi episodi di intimidazione erano ormai diventati parte della loro quotidianità. Durante la conferenza, Fanone ha ribadito la sua condanna per le azioni di Tarrio e degli altri membri dei Proud Boys, definendo quest’ultimi traditori della nazione.

Nonostante la minaccia di bomba e il tentativo di interruzione violenta dell’evento, la conferenza anti-Trump ha continuato il suo corso. Gli organizzatori hanno sottolineato che la democrazia americana non può essere minacciata da episodi del genere. In questo clima di crescente polarizzazione, l’incidente ha evidenziato non solo le difficoltà politiche del momento, ma anche la determinazione di chi si oppone alle forze più estremiste della politica americana.

Elena Caccioppoli