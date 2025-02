Dal 14 al 16 febbraio si terrà la 61esima Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, uno degli eventi più importanti sulla sicurezza internazionale. Prenderanno parte i paesi UE, il vicepresidente Vance e il presidente ucraino Zelensky così come un grande numero di attori proveniente da tutto il mondo per discutere dei temi più rilevanti del panorama internazionale attuale. Nel frattempo, l’Europa è posta in difficoltà dalle mosse di Trump.

Cos’è la Conferenza di Monaco sulla Sicurezza?

Nata nel 1963, viene definita come uno dei più importanti eventi di discussione sulla politica di sicurezza globale e sulle diverse iniziative di carattere diplomatico che riguardano le questioni al centro della politica internazionale.

L’obiettivo è quello di arrivare a risoluzioni pacifiche dei conflitti attraverso il dialogo e lo scambio di opinioni. Prendono parte alla Conferenza figure centrali nel policy making internazionale, tra cui capi di Stato, ministri, ONG e alti rappresentanti di diversi settori.

Se in un primo momento era volto alla costruzione e stabilizzazione delle relazioni transatlantiche, oggi vede l’inclusione anche di nuovi attori della scena internazionale.

La 61esima Conferenza avviene sullo sfondo di avvenimenti significativi per la politica internazionale, come l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump e le successive azioni intraprese dal nuovo presidente.

Alla Conferenza non sarà presente il tycoon ma il suo vice, Vance, il quale incontrerà il presidente ucraino Zelensky a pochi giorni dalla chiamata avvenuta tra Putin e Trump in cui l’oggetto di discussione è stata la necessità di arrivare a un piano di pace nel conflitto russo-ucraino, vicino al suo terzo anno.

Le incertezze e i punti interrogativi dei paesi europei

Le ultime mosse in politica estera di Trump hanno avuto luogo in un tempo molto breve dal suo insediamento ufficiale e rendono sempre più evidenti le incertezze degli europei circa il futuro della politica e del commercio globale: se da un lato, sul piano politico, abbiamo un Trump disponibile a costruire ponti con Putin, volto a stabilizzare le relazioni tra il Cremlino e la Casa Bianca probabilmente in funzione anti-cinese, dall’altro abbiamo una politica dei dazi – che colpiranno anche l’Unione europea – e la ferma richiesta del presidente di un aumento delle spese militari per sostenere l’Alleanza Atlantica – la NATO -, decisioni che mettono in notevole difficoltà l’Unione europea.

Questo costringe i paesi europei a un cambio di rotta e a un ripensamento delle azioni future in una serie di ambiti come l’economia, politica estera e difesa. Il protezionismo statunitense presagisce una ridefinizione degli equilibri globali – considerato il peso che ancora ricopre l’economia Usa -, uno spostamento del baricentro.

L’Unione europea fatica a farsi sentire

L’impegno europeo nel tentativo di non assecondare la politica del Cremlino, potrebbe rischiare di frantumarsi con un’apertura a Putin degli Stati Uniti di Trump, mandando in fumo quell’ordine liberale e spingendo a un mondo di confronti continui tra regimi di stampo autoritario e regimi liberali, nel tentativo di preservare ognuno i propri obiettivi e principi.

L’Unione europea sembra aver perso la voce sul palco della geopolitica globale, di non avere la capacità di poter affermare in modo chiaro e solido la propria politica estera senza doversi confrontare ora con una parte, ora con un’altra, dato il calo di vigore della leadership europea della Francia, colpita da un’instabilità politica e della Germania, colpita dalla recessione.

L’Unione europea chiede l’inclusione nelle mosse statunitensi ma nella questione ucraina, ipotizzando un futuro piano di pace, sembra rimanere un posto marginale per Bruxelles.

Il sostegno incondizionato all’Ucraina nel conflitto con la Russia è sempre stato considerato – e lo è tuttora – dalle liberal-democrazie europee un simbolo di preservazione della sicurezza del continente: il fine è quello di non vedere l’influenza russa attraccare né all’interno dei paesi europei già parte dell’Unione europea, né in quelli che desiderano una transizione che guardi a ovest (es. Georgia), un’esclusione o una marginalità nel processo diplomatico rappresenterebbe una grande sconfitta europea.

Alla luce di questo, la Conferenza di Monaco sulla Sicurezza è un evento che andrà osservato con attenzione poiché potrebbero emergere interessanti dichiarazioni circa i vari posizionamenti sulle questioni più calde.

L’assenza rumorosa di Trump

I riflettori sono puntati sul tycoon e il suo ritorno alla Casa Bianca: Trump sembra ora puntare sul rialzarsi e rinvigorire gli Usa per affrontare un’ulteriore sfida, quella rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese che per l’amministrazione Trump rappresenta una delle priorità. L’obiettivo è di eliminare ogni tipo di dipendenza dalla Repubblica Popolare inasprendo la guerra commerciale: nuovi dazi al 25% sono stati imposti su alluminio e acciaio dal presidente Usa, volti a colpire duramente la Cina e che peseranno anche su Canada, Messico e alleati europei.

L’Unione europea, la sua strategia di push-back del Cremlino e la difesa militare ucraina non fanno parte dell’agenda delle priorità della nuova amministrazione statunitense – ha parlato, piuttosto, di un patto vantaggioso per gli Usa che include terre rare dall’Ucraina – e questo spinge l’Unione europea a definire un nuovo modo per destreggiarsi nelle sfide che le verranno poste in futuro, ma non senza difficoltà.

Elisa Del Beato