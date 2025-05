La Germania si prepara a una svolta decisa sulla politica migratoria. Mercoledì il nuovo ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha annunciato in conferenza stampa a Berlino l’introduzione di misure molto più ristrette in merito ai confini in Germania, autorizzando la polizia non solo a rafforzare i controlli, ma anche ad attuare tutti i necessari respingimenti ai richiedenti asilo. Si tratta di un cambio di rotta clamoroso rispetto alla linea adottata dal precedente governo durante la crisi migratoria del 2015, quando la Germania aveva accolto centinaia di migliaia di persone in fuga da guerre e persecuzioni.

Dobrindt ha spiegato che l’obiettivo principale della stretta sui confini in Germania è arginare i flussi di migrazione irregolare, giudicati troppo elevati, e ha precisato: «Non chiuderemo le frontiere, ma rafforzeremo i controlli. Abbiamo rimosso le istruzioni che impedivano alla polizia di respingere al confine chi vuole presentare domanda di asilo». La nuova linea politica è stata salutata con favore anche dal cancelliere Friedrich Merz, che ha sottolineato come il tema migratorio non possa più essere affrontato solo a livello nazionale, ma richieda una strategia coordinata a livello europeo.

Un rafforzamento senza precedenti sui confini in Germania

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Ministero dell’Interno ha già ordinato di inviare tra i 2.000 e i 3.000 agenti federali aggiuntivi alle frontiere, che andranno ad aggiungersi agli 11.000 già in servizio. Gli agenti, ha confermato il capo del sindacato di polizia Andreas Rosskopf, lavoreranno su turni fino a 12 ore al giorno per garantire l’attuazione delle nuove direttive sui confini in Germania. La decisione si inserisce nel quadro delle promesse elettorali fatte da Merz, che durante la campagna aveva puntato forte sulla repressione dell’immigrazione irregolare come risposta alle crescenti tensioni sociali e politiche nel Paese.

Non solo: l’accordo di coalizione stretto tra la CDU/CSU di Merz e i Socialdemocratici (SPD) prevede che chiunque si presenti ai confini tedeschi senza documenti venga automaticamente respinto, inclusi i richiedenti asilo. Un punto che ha suscitato perplessità e polemiche soprattutto tra le fila della SPD, dove non mancano voci critiche che mettono in dubbio la compatibilità di tali misure con il diritto internazionale e con le normative dell’Unione Europea.







Un patto tra Berlino e Varsavia

Proprio per rafforzare la cooperazione regionale, Merz ha incontrato il premier polacco Donald Tusk a Varsavia, sottolineando come sia indispensabile un approccio comune per gestire i flussi migratori. Il Cancelliere, eletto solamente un giorno fa, ha inoltre aggiunto di aver già incaricato Dobrindt di avviare colloqui operativi con i Paesi vicini. Dal canto suo, Tusk ha ribadito la volontà della Polonia di mantenere una linea rigida sull’immigrazione.

L’accordo prevede inoltre che i controlli rafforzati alle frontiere restino in vigore fino a quando non ci sarà una protezione efficace delle frontiere esterne dell’Unione Europea, una condizione che, di fatto, rischia di rendere la misura permanente.

Le polemiche e le sfide interne

Molti osservatori sottolineano come la decisione rischi di esacerbare le tensioni sociali e di favorire l’estrema destra, già molto forte in Germania. Non a caso, Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra, ha accolto con favore le nuove misure, considerandole un primo passo verso politiche migratorie ancora più restrittive.

Sul fronte interno, la stessa SPD, alleata di governo, è divisa. Alcuni membri temono che l’inasprimento dei controlli possa mettere a rischio il rispetto dei diritti umani e incrinare la reputazione internazionale della Germania, da sempre considerata un punto di riferimento in Europa per l’accoglienza e la protezione dei rifugiati.

Merz, un cancelliere divisivo

Il nuovo cancelliere Friedrich Merz non è nuovo a posizioni dure riguardo le politiche migratorie e le decisioni sui confini in Germania. Eletto al secondo scrutinio dopo una prima bocciatura storica al Bundestag, Merz guida una coalizione fragile, dove le tensioni sono già evidenti. Il suo governo ha ereditato una Germania polarizzata, scossa da una serie di episodi di violenza legati a cittadini stranieri e dall’avanzata elettorale dell’estrema destra. In questo scenario, Merz ha scelto di puntare su una politica muscolare per tentare di riconquistare consenso e stabilità – e lo fa attuando i respingimenti ai richiedenti asilo -, ma il rischio di alimentare ulteriori fratture sociali è altissimo.

L’accordo di coalizione firmato con la SPD rappresenta un tentativo di mediazione, ma gli equilibri sembrano precari. La stretta sui confini in Germania, pur sostenuta da ampie fette dell’elettorato conservatore, rischia di essere solo il primo banco di prova di un governo chiamato ad affrontare sfide enormi: dal rallentamento economico al riarmo, fino alla ridefinizione del ruolo della Germania in Europa e nel mondo.

Lucrezia Agliani