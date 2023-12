In un’epoca in cui l’istruzione si evolve costantemente, l’Istituto di Istruzione Secondaria ‘G. Sulpicio’ di Veroli, in provincia di Frosinone, emerge come pioniere nell’introduzione di una politica progressista: il congedo mestruale.

Nella provincia di Frosinone, l’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Sulpicio di Veroli si distingue come il primo a implementare il congedo mestruale, anticipando i tempi rispetto alla discussione della legge in corso al Parlamento italiano.

Mentre l’attenzione nazionale si concentra sulla proposta legislativa, l’iniziativa del “Sulpicio” rappresenta un passo significativo nel riconoscimento delle esigenze specifiche delle studentesse. Il liceo si unisce a un esclusivo gruppo di scuole italiane, includendo il “Guglielmotti” e il “Pilo Albertelli” a Roma, nonché il liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna, a tracciare la via per una maggiore consapevolezza e sostegno per le studentesse affette da dismenorrea.

La decisione, nata dalle voci delle rappresentanze studentesche e sostenuta dal Collegio docenti, con i rappresentanti Magdalena Tascu e Valerio Santoro, anche membri dell’organismo provinciale, ha ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio d’Istituto. La dirigente scolastica, Marianna Stefania Ladisi, ha accolto la richiesta con apertura e ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento responsabile degli studenti nel processo decisionale.

La preside ha manifestato fiducia nei confronti degli studenti, richiamandoli al senso di responsabilità e al rispetto di sé stessi e degli altri. La partecipazione attiva di un ragazzo nella discussione ha evidenziato la diversità di punti di vista e ha contribuito a rappresentare con competenza l’esigenza delle compagne. Questa iniziativa non solo dimostra una collaborazione efficace tra studenti e istituzione scolastica, ma evidenzia anche una sensibilità crescente verso le esigenze specifiche delle studentesse.

Un appello nazionale per il cambiamento

La Rete degli Studenti Medi ha abbracciato e rafforzato questa tendenza, sollecitando l’introduzione del congedo mestruale in tutte le scuole italiane. Questo appello ha ottenuto un sostegno significativo, culminando nella presentazione di una proposta legislativa al Parlamento. L’Alleanza Verdi e Sinistra ha sottolineato il crescente interesse politico e sociale verso questa delicata tematica.

Nonostante qualche dibattito, il sostegno del collegio dei docenti è stato fondamentale per ottenere l'approvazione della deroga al tetto delle assenze annuali. La preside ha sottolineato la necessità di dare fiducia ai ragazzi, e la proposta è stata accolta positivamente.









La certificazione medica rimane un requisito per le studentesse che necessitano del congedo mestruale, garantendo trasparenza e evitando eventuali abusi. Magdalena e Valerio, rappresentanti degli studenti, hanno sottolineato la rilevanza di affrontare le malattie strettamente femminili con la stessa serietà di qualsiasi altra condizione, sottolineando la volontà dell’istituto di Veroli di riconoscere e tutelare tali esigenze.

L’iniziativa del Liceo “Sulpicio” va oltre la sfera scolastica, indicando una crescente consapevolezza sociale sull’importanza di affrontare le specifiche necessità delle giovani donne. L’approccio aperto e collaborativo adottato dall’istituto rappresenta un modello per altre scuole, contribuendo a promuovere un ambiente educativo più inclusivo e attento alle esigenze diverse degli studenti. Una realtà in diversi paesi (Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Zambia, alcune province della Cina, Taiwan e Vietnam) e dalla Spagna (il primo dei Paesi dell’Unione Europea aderente all’iniziativa).

Verso un futuro più empatico e inclusivo

In un momento in cui la società si muove verso una maggiore attenzione all’uguaglianza di genere e al benessere delle donne, l’Istituto “Giovanni Sulpicio” emerge come un pioniere nel fornire un ambiente scolastico inclusivo e sensibile alle specifiche esigenze delle studentesse. L’iniziativa non solo risponde alle esigenze delle studentesse affette da dismenorrea, ma apre la strada a una riflessione più ampia sulla necessità di adattare le politiche educative alle sfide personali degli studenti.

L’implementazione del congedo mestruale non è solo un passo avanti per la parità di genere, ma anche un segnale di una società in evoluzione, consapevole e impegnata a promuovere il benessere di tutti gli individui nell’ambiente educativo. La loro iniziativa potrebbe fungere da ispirazione per altre istituzioni educative a livello nazionale.

Felicia Bruscino