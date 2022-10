Connessioni ad Internet con fibra ottica: cosa è utile sapere

Quando si parla di connessioni ad Internet a livello di utenze fisse, oggi il primo pensiero è rivolto alla fibra ottica.

La fibra ottica ha effettivamente rivoluzionato il modo di connettersi ad Internet, garantendo delle performance di gran lunga superiori a quelle precedenti e consentendo di poter svolgere senza problemi videoconferenze e altre attività online per le quali la connessione deve rivelarsi impeccabilmente fluida.

In un passato non lontano, una rivoluzione analoga era stata l’introduzione delle connessioni ADSL, acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, tipo di connessione di gran lunga più performante rispetto a quelle analogiche precedentemente diffuse.

I materiali di composizione della fibra ottica

A livello tecnico, la connettività ADSL era resa possibile da fili in rame, i cosiddetti doppini, che nella fibra ottica sono stati soppiantati da materiali in grado di garantire performance ancora più elevate.

Il materiale delle connessioni di ultima generazione, che è appunto denominato “fibra ottica”, è ricavato con un mix di filamenti vetrosi o polimerici su cui i dati possono viaggiare in modo molto più rapido rispetto al passato.

Diversi tipi di fibra ottica: FTTC e FTTH

Una distinzione molto importante dal punto di vista tecnico, che non tutti conoscono, è quella tra FTTC e FTTH, ovvero due distinte tipologie di connessione in fibra ottica. Scopriamo subito cosa c’è da sapere.

La FTTC, acronimo di Fiber to The Cabinet, è una connessione nella quale il cablaggio in fibra ottica raggiunge il più vicino armadio stradale, mentre da quest’ultimo all’utenza finale, che sia un’abitazione, un ufficio o altro, la connessione è eseguita ancora tramite i doppini precedentemente usati per la linea ADSL.

La FTTH, acronimo di Fiber to The Home, è invece una connessione in cui tutti i cablaggi, anche quelli dall’armadio stradale all’utenza, sono eseguiti con cavi in fibra ottica, di conseguenza le performance di quest’ultima sono senz’altro migliori, fermo restando che anche la fibra di tipo FTTC è da considerarsi assolutamente affidabile.

Esistono anche ulteriori tipologie di fibra ottica, le quali rappresentano tuttavia una minoranza: FTTC e FTTH coprono pressoché totalmente il mercato delle utenze private.

Tante offerte tra cui individuare quella più vantaggiosa

Come si diceva in precedenza, la fibra ottica oggi è la protagonista assoluta tra le connessioni ad Internet di tipo fisso, ed è sufficiente utilizzare uno dei vari simulatori online per rendersi conto di come questo tipo di connessione sia disponibile praticamente in tutta Italia; le zone non raggiunte dalla fibra ottica sono davvero rare, e comunque tutto lascia credere che si raggiungerà molto presto una copertura del 100% del territorio nazionale.

Le società che offrono servizi di connessione in fibra ottica sono numerose, di conseguenza il consumatore è libero di orientarsi verso le proposte che reputa più vantaggiose.

Le proposte sono numerose, di conseguenza può essere una buona idea quella di far ricorso a degli appositi comparatori online: il sito web Salvaconto, ad esempio, consente di visionare tutte le proposte relative all’utenza di interesse, scegliendo facilmente quella che si reputa migliore.

