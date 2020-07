Conny Plank: il visionario dietro ai Kraftwerk e al Krautrock

“Il lavoro del produttore – al di là dell’aspetto tecnologico – è, a mio avviso, creare un’atmosfera completamente priva di paura e di riserva, trovare quel momento assolutamente ingenuo di” innocenza “e premere il pulsante proprio il momento giusto per catturarlo. Questo è tutto. Tutto il resto può essere appreso ed è semplice artigianato”.Conny Plank

Conny Planck uno dei più innovativi sound designer e produttori musicali le cui registrazioni hanno rivoluzionato la scena musicale tra gli anni ’60 e ’80. Pioniere del Krautrock e della musica pop elettronica, ha collaborato con band e artisti come Kraftwerk, Can, NEU!, David Bowie, Brian Eno, Ultravox, Eurythmics, DAF, Scorpions.

Cinquant’anni fa, a luglio, una band tedesca ancora completamente sconosciuta di nome Kraftwerk iniziò a registrare il suo album di debutto al Kling-Klang-Studio. Nella città di Düsseldorf, Germania Ovest. Fu l’inizio di una fruttuosa collaborazione e due straordinarie carriere internazionali: Kraftwerk divennero una delle band tedesche più influenti. E Conny Plank uno dei più importanti produttori musicali del suo tempo.

Nato in Germania, Konrad (Conny) Plank è stato uno dei più innovativi e rispettati sperimentatori del suono nella storia del pop, figura ostetrica chiave nello sviluppo del Krautrock. Ingegnere del suono dagli anni ’60 in poi, il suo lavoro lo portò a conoscere gli estremi della musica concreta, dandogli l’accesso alle migliori attrezzature all’avanguardia disponibili al momento.

Come produttore e musicista, inventore e pioniere, Conny Plank ebbe infatti un’enorme influenza sulle moderne tecniche di produzione. Oltre che su tutta la musica elettronica che sarebbe seguita. Influenzato da Lee ‘Scratch’ Perry, Karlheinz Stockhausen e Mauricio Kagel, nell’estate del 1974 Plank aprì il suo leggendario studio di registrazione. A Wolperath, 35 chilometri a sud di Colonia.

Va annoverato che la Germania ha avuto più della sua giusta quota di leggendari studi di registrazione: Inner Space, Kling Klang, Hansa. Ma quello di Plank è stato il punto di incontro più importante per gruppi e artisti che erano in qualche modo nuovi e” importanti “.

La visione di Conny Plank era quella condivisa da molti nella Germania degli anni ’70: creare un nuovo futuro attraverso un’esplorazione senza compromessi. Inventando nuova musica che fosse del suo tempo e luogo. Il suo vasto spettro musicale andava dal jazz, al rock, al pop, all’elettronica e al folk. Al rock sperimentale e d’avanguardia. Morì fin troppo giovane nel 1987. E, spesso ci si chiede, se fosse vissuto più a lungo, quali altri nuovi suoni avrebbe potuto ispirare.

Conny Plank “è sinonimo” di krautrock, avendo prodotto Can, Kraftwerk, Neu!, La Dusseldorf. Cluster, Harmonia, Guru Guru. Apparentemente quasi tutti i pionieri di gruppi tedeschi di quel periodo. Affascinati e fissati sull’espansione delle possibilità di ripetizione, scanalature allungate e fondendo precisione giocando con una natura libera ed esplorativa.

Alla fine anni degli anni ‘60 la musica tedesca era dominata dallo Schlager. Un pop inoffensivo intriso di arrangiamenti di facile presa e melodie noiosamente orecchiabili. Una sperimentazione già adottata e perfezionata da Joseph Goebbels. Ministro della propaganda del Terzo Reich, che investì parecchio denaro nell’industria musicale con l’intento di mascherare meglio le sue bugie.

Di fatti, il boom degli anni ‘50 di cui si scriveva sui giornali era qualcosa di molto lontano da ciò che stava accadendo nelle strade. Gli unici a beneficiarne furono gli stessi che si trovavano al potere durante il Nazismo. Tra il 1968 ed 1977, l’obiettivo che una nuova generazione di musicisti si stava ponendo era quello di trascendere il recente passato di un Paese in cui stentavano a riconoscersi

Conny Plank condivideva la determinazione idealistica dei suoi coetanei musicali sul fatto che ci fosse una nuova musica tedesca. Una musica che riflettesse lo spirito del rinnovamento culturale del dopoguerra della sua epoca. Le cui invenzioni si dispensarono con i tropi imitati in modo sleale del rock anglo-americano.

Quella stessa generazione di musicisti tedeschi aveva sviluppato un nuovo e unico suono, libero dal peso del proprio passato musicale. Inoltre era anche indipendente dalle dominanti esportazioni musicali pop britanniche e statunitensi.

La libertà e l’innovazione del suono creato nella Renania ebbe effetto soprattutto tra musicisti e giornalisti nel Regno Unito. Non passò molto tempo prima che artisti come Brian Eno, Eurythmics e Ultravox partissero per Wolperath per assaggiare un po’ della libertà creativa.

Krautrock conosciuto anche come: Kosmische Musik

Coniato in maniera ironica dalla stampa musicale britannica krautrock è un termine generico dato all’ampio panorama musicale tedesco. Solitamente utilizzato per riferirsi ai gruppi progressisti e sperimentali della Germania della fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70.

Un filone artistico che è stato, ed è tutt’oggi, molto coraggioso e piuttosto peculiare. Si fondava su uno spirito di rivalsa e su forti personalità musicali. La maggior parte delle quali provenienti da ambienti accademici o avanguardistici.

Sebbene differissero tutti nel loro approccio alla musica, il legame sottostante tra tutti i gruppi di krautrock era il tentativo di prendere il ritmo dissociandolo il più possibile dalle sue radici Rhythm & Blues. Motorik era il nome dato al costante ritmo 4/4, usato da molti gruppi, e all’energia della musica rock americana.

Va notato che, sebbene “krautrock” sia stato accettato come termine generale, è stato (ed è) percepito da alcuni come un termine xenofobo o dispregiativo. Poiché “kraut” è un insulto etnico contro i tedeschi. Di conseguenza, alcuni dei cosiddetti gruppi krautrock si sono dissociati da esso dal termine. Riferendosi alla loro musica con il termine “rock progressivo tedesco” o “Kosmische Musik”.

Conny Plank fu un partecipante chiave in tutto lo spettro di stili a cui fu data la descrizione di krautrock negli anni ’70. Lavorò praticamente con tutti gli artisti di importanza nel genere. E con loro influenzò ambienti emergenti, new wave, synth-pop, hip-hop e musica dance elettronica.

I Kraftwerksono di gran lunga il maggior successo commerciale di tutti i gruppi di krautrock. Trovarono un grande successo commerciale quando svilupparono il loro suono in una forma pionieristica di Synthpop. Tuttavia, molti gruppi krautrock sono pienamente apprezzati dalla stragrande maggioranza. Gruppi come Amon Düül II, Can, Faust, NEU!, Popol Vuh e Tangerine Dream. Sono considerati classici nel canone Experimental Rock e Progressive Rock.

I Kraftwerk: Autobahn

Autobahn, quarto e ultimo album dei Kraftwerk prodotto da Plank, e uno dei primi album registrati nello studio di Conny Plank. Ha dato al gruppo la svolta internazionale ed è stato il progetto per l’elettro-pop lucido che ha continuato a sviluppare. Plank modellò il suono di “Autobahn”. Tutte le tracce della chitarra rock, elemento centrale dei precedenti album, furono sostituite dai sintetizzatori. Di Ralf Hütter e Florian Schneider.

Il panorama sonoro è per lo più illuminato dal sole e reso ulteriormente accessibile dalla voce sulla traccia del titolo laterale. L’influenza dei Kraftwerk sul nascente hip-hop newyorkese è ben documentata e un’edizione di tre minuti e mezzo di “Autobahn”, un singolo dei Top 30 negli Stati Uniti, ha acceso la miccia.

Autobahn divenne un successo mondiale, soprattutto negli USA, tant’è che gli americani andarono in forte confusione con quei suoni così teuto-tecnologici. Rispetto al loro abitudinario sound, funk e disco da una parte, e blues e surf dall’altra.

Inoltre la stampa statunitense concepì il cantato del brano come una sorta di citazione ai Beach Boys e questo fu sufficiente per far schizzare addirittura i Kraftwerk in classifica. L’influenza dei Kraftwerk sul nascente hip-hop newyorkese è ben documentata.

Oltre ai Kraftwerk, le tecniche innovative di Plank trovarono il favore di un numero sempre crescente di artisti negli anni ’80. Tra cui: Devo, Ultravox, Freur, The Turists, Eurythmics, Ideal, Phew , Hunters + Collector., Scorpions, Clannad, Killing Joke, Play Dead e Gianna Nannini. Ampiamente riconosciuto come la prima incursione in ciò che divenne techno.

Felicia Bruscino