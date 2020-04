Conseguenze economiche di un eventuale annullamento di campionato e coppe

Non è di certo semplice la situazione che l’intero mondo si sta ritrovando ad affrontare: la pandemia di Coronavirus ha di fatto bloccato quasi ogni settore, immobilizzando le persone nelle proprie abitazioni e causando la sospensione di un numero infinito di eventi e ambiti. Tra questi, anche il mondo dello sport ne ha risentito: restando circoscritti all’Italia, è ormai un mese che tutte le competizioni sportive a qualsiasi livello sono sospese a data da destinarsi.

Quando parliamo del mondo dello sport però, tendiamo troppo spesso a farlo in termini piuttosto limitanti: se certamente è giusto non rimuovere da questo universo – di qualsiasi disciplina si stia parlando – la poesia che in qualche modo contiene e lo svago che regala, bisogna anche prendere atto di un differente punto di vista. Lo sport è ormai diventato negli ultimi decenni, sempre di più, una questione strettamente legata all’economia. Ed ecco che questa pandemia potrebbe causare danni di portata davvero incredibile.

Tutti i settori collegati: perdite da capogiro

A ben veder infatti, se andiamo ad esaminare con un occhio attento tutta la complessa struttura che ruota attorno agli eventi sportivi, ci accorgiamo che è davvero un macrocosmo quello che li circonda: una serie infinita di settori va ad intersecarsi con qualsiasi campionato o competizione. Non si tratta solamente del mondo della tifoseria e degli appassionati, che pur compongono una fetta molto importante e sostanziosa di questa realtà.

Si parla anche di tutte le emittenti televisive, che in caso di sospensione definitiva dei campionati registrerebbero perdite per cifre a dir poco incredibili. Ma allo stesso modo a risentirne sarebbero anche tutti quei siti, piattaforme e applicazioni legati al mondo del gaming e gambling: un settore, quello delle scommesse online, che sta crescendo con un ritmo pazzesco negli ultimi anni e che è sempre più diffuso, sia per quanto riguarda l’Italia che in generale a livello mondiale.

Ma che nel caso in cui tutte le competizioni venissero terminate in via definitiva rischierebbe di registrare, anch’esso, delle perdite enormi a livello economico. Questo, nonostante si tratti di un settore composto da piattaforma di eccellenza come per esempio quelle che contengono slot machine vampiri e altri giochi di ultimissima generazione. Tutto questo discorso senza contare ovviamente quelle che sarebbero le drammatiche perdite, in termini numerici e considerando tutto il complesso di fattori che comprenderebbero, dei diretti interessati del settore.

Le prime realtà fortemente colpite in maniera negativa da un’eventuale termine anticipato della stagione sarebbero infatti direttamente le società partecipanti alle manifestazioni così come anche le federazioni e gli enti organizzativi: la Lega Serie A rischierebbe di cumulare danni per circa un miliardo di euro, cifre molti simili a quelle che colpirebbero la Liga spagnola e presumibilmente all’incirca anche tutti gli altri campionati di alto livello – e dunque dalla grande risonanza mediatica – a livello europeo.

La situazione attuale

Ecco perché la soluzione al momento favorita per quel che riguarda il calcio in generale, a differenza delle decisioni prese da leghe e federazioni di altri sport, è quella di ritornare in campo il prima possibile e riprendere i vari campionati per portarli a termine. Chiaramente, questa auspicata possibilità sarà concretizzabile solamente in base all’andamento e agli sviluppi del virus nei prossimi mesi.

Gli enti responsabili di tutti i campionati in ogni caso, così come anche la UEFA per quel che riguarda le competizioni internazionali, sembrano aver preso questa come ipotesi più gradita a tutte le parti in causa: la ripartenza non appena le condizioni sanitarie e sociali lo rendano possibile. Si tratta di una dilatazione delle normali tempistiche notevole, considerando che sarà veramente complesso terminare entro il 30 giugno 2020 tutte le competizioni: vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.