Gli Stati Uniti si trovano di nuovo in pieno shutdown, con il governo federale costretto a sospendere gran parte delle proprie attività per mancanza di fondi. Lo shutdown negli Stati Uniti, frutto dello scontro politico tra repubblicani e democratici al Congresso, sta già producendo effetti concreti: centinaia di migliaia di lavoratori senza stipendio, servizi pubblici paralizzati e ripercussioni anche oltre confine. Una crisi che non è nuova nella storia americana, ma che ogni volta riaccende il dibattito sulla capacità del sistema politico di trovare compromessi efficaci.

Un fenomeno ricorrente nella politica americana: è il 20esimo shutdown negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni

Lo shutdown negli Stati Uniti non è un evento del tutto inedito per gli Stati Uniti. Dal 1975 ad oggi se ne contano almeno venti, con intensità e durata variabili. L’ultimo e più lungo risale al 2019, durante l’amministrazione Trump, e bloccò per ben 34 giorni gran parte dell’attività statale a causa del braccio di ferro sul finanziamento del muro al confine con il Messico.

Ancora più famoso fu quello del 2013 sotto la presidenza Obama, che durò oltre due settimane. Nonostante ciò, ogni volta che lo shutdown si ripresenta, le conseguenze per cittadini, dipendenti federali ed economia non tardano a manifestarsi.

Perché il governo si ferma: le conseguenze pratiche nella vita quotidiana

Il termine “shutdown” significa letteralmente “spegnimento” e descrive la sospensione automatica di tutte le attività amministrative non considerate essenziali. La causa è sempre la stessa: il Congresso non riesce a trovare un accordo sull’approvazione della legge di bilancio, che deve essere votata entro il 30 settembre, data di chiusura dell’anno fiscale americano.

Senza fondi, gran parte dei servizi governativi resta senza copertura finanziaria e si blocca, in attesa che venga approvato un compromesso. A funzionare restano solo i settori vitali: difesa, sanità di emergenza, sicurezza pubblica, forze armate e controllo del traffico aereo.

Ogni shutdown negli Stati Uniti ha ricadute immediate e visibili. Migliaia di dipendenti pubblici vengono messi in congedo non retribuito, mentre chi lavora nei settori essenziali deve continuare a prestare servizio senza percepire salario. A risentirne non sono soltanto i lavoratori, ma anche i cittadini: parchi nazionali, musei e monumenti chiudono i battenti, gli Istituti nazionali di sanità sospendono l’ammissione di nuovi pazienti, processi civili vengono rinviati e i finanziamenti per piccole imprese o studenti subiscono ritardi.

Persino la NASA è costretta a ridurre drasticamente il personale attivo. In uno scenario già fragile, gli economisti temono che il protrarsi dello stallo possa minare la fiducia nei mercati finanziari e spingere verso un aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato.

Lo scontro politico al Congresso

Alla radice della paralisi politica e sociale vi è l’ennesimo conflitto politico tra repubblicani e democratici. Con un voto di 55 a 45, i senatori dem hanno respinto la proposta repubblicana che avrebbe temporaneamente garantito i fondi necessari a tenere aperto il governo federale. Due soli democratici, John Fetterman e Catherine Cortez Masto, hanno scelto di discostarsi dalla linea del partito votando a favore.

La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, ha accusato i democratici di voler penalizzare i cittadini americani pur di difendere gli immigrati irregolari, una narrazione che acuisce lo scontro politico. Trump, da parte sua, ha ribadito che i repubblicani “non vogliono la chiusura”, mentre il fronte opposto continua a chiedere negoziati più equi sui fondi sanitari.

I numeri della crisi

Secondo stime riportate dai principali media statunitensi, lo shutdown negli Stati Uniti attualmente mette in congedo forzato circa 430.000 dipendenti pubblici, mentre altri 480.000 continueranno a lavorare senza ricevere stipendio fino a nuovo ordine. In totale, oltre 750.000 lavoratori federali sono direttamente colpiti.

Questo congelamento si traduce nel blocco di circa il 27% della spesa pubblica ordinaria, con effetti immediati sui servizi e, se prolungato, anche sull’economia nazionale. Gli analisti avvertono: “Più a lungo dura lo shutdown, più diventa fragile la capacità stessa del governo di funzionare”.







Ricadute internazionali e impatto sull’Italia

Lo stallo non riguarda solo Washington. Le ambasciate e i consolati americani in Italia hanno già comunicato che, durante la sospensione, gli aggiornamenti sui canali ufficiali saranno ridotti al minimo. Le procedure urgenti per passaporti e visti continueranno, ma con possibili rallentamenti. È un dettaglio che mostra come la paralisi amministrativa statunitense possa avere ripercussioni anche sui rapporti con altri Paesi, Italia compresa. Per ora i servizi più sensibili restano garantiti, ma un prolungamento della crisi potrebbe rendere la gestione più complicata.

Ogni volta che si verifica uno shutdown, l’opinione pubblica americana reagisce con crescente insofferenza. Si tratta infatti di una misura che, pur derivando da un automatismo legislativo, viene vissuta come il risultato dell’incapacità della classe politica di collaborare. Per i cittadini significa dover fare i conti con uffici chiusi, pratiche sospese e servizi rallentati; per i lavoratori, invece, vuol dire vivere nell’incertezza di quando arriverà il prossimo stipendio. Entrambi i partiti, inevitabilmente, cercano di addossare all’avversario la responsabilità dello stallo.

Quanto durerà lo shutdown negli Stati Uniti?

Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per arrivare a un compromesso. Il Congresso rimane diviso: i repubblicani non hanno i numeri sufficienti per approvare la manovra da soli e i democratici non intendono cedere sulle condizioni poste. Nel frattempo, l’amministrazione federale resta paralizzata, con l’economia sotto pressione e un crescente malcontento tra i cittadini. Gli osservatori prevedono che la crisi possa durare settimane, sulla scia dei precedenti più lunghi.

Lo shutdown negli Stati Uniti non è soltanto una crisi politica, ma anche un segnale della fragilità della prima economia mondiale di fronte alle divisioni interne. Con centinaia di migliaia di lavoratori senza stipendio, servizi sospesi e tensioni crescenti in Congresso, lo stallo rischia di protrarsi a lungo. L’impatto va oltre i confini nazionali, coinvolgendo anche Paesi come l’Italia, che intrattengono stretti rapporti con le istituzioni americane.

