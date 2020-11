Conserv paga gli agricoltori che preservano la foresta amazzonica

Stabilire un valore economico per il servizio di conservazione della vegetazione autoctona e creare una nuova opzione di reddito per il produttore rurale è la scommessa di Conserv . Un meccanismo privato lanciato dall’Amazônia Environmental Research Institute (Ipam). In collaborazione con Environmental Fondo per la difesa (EDF) e il Woodwell Climate Research Center (WCRI).

Conserv mira a compensare finanziariamente i produttori rurali dell’Amazzonia legale che proteggono, sulla loro proprietà, un’area di vegetazione autoctona. Più ampia di quanto richiesto dalla legge. Ovvero un’area più grande della Riserva legale.

In Brasile, infatti, la legislazione ambientale stabilisce che dal 35% all’80% delle aziende agricole deve essere messo da parte per la conservazione nell’Amazzonia legale. Per proteggere le foreste in eccesso rispetto a tale requisito legale, Conserv, appunto, intende utilizzare incentivi finanziari.

La proposta è stata introdotta dopo tre anni di studi preliminari ed è guidata dall’Amazônia Environmental Research Institute (IPAM). In collaborazione con Environmental Defense Fund (EDF) e Woodwell Climate Research Center, precedentemente noto come Woods Hole Research Center fino ad agosto 2020. Il concetto di Conserv è semplice.

Nello Stato del Mato Grosso, ci sono oltre 7 milioni di ettari (70.000 km²) di vegetazione autoctona, che potrebbero essere legalmente deforestati. Compromettendo la disponibilità di acqua ed emettendo più gas serra nell’atmosfera. Conserv aiuta a ridurre la pressione per la deforestazione nei terreni privati. Mentre riconosce il ruolo di coloro che hanno deciso di mantenere in piedi la loro foresta.

I produttori che aderiscono al programma ricevono tra R $ 200 e R $ 400 per ettaro conservato all’anno. Il meccanismo di adesione volontaria è entrato in vigore ad agosto, nel comune di Sapezal, nel Mato Grosso occidentale. A beneficio di sette produttori che insieme conservano 6.500 ettari, oltre a quelli previsti dalla legge.

La prima fase di Conserv, della durata di 30 mesi, prevede un investimento di 24 milioni di R $. Donato dai governi di Norvegia e Paesi Bassi. Con l’obiettivo iniziale di arrivare a 30 contratti in almeno tre comuni. L’iniziativa contribuirà a conservare tra i 20 ei 30mila ettari di vegetazione autoctona.









L’intenzione dei creatori di Conserv è che l’iniziativa ispiri i settori pubblico, privato e finanziario. E guadagni scala, replicandosi altrove per contribuire efficacemente a ridurre la deforestazione e mitigare il cambiamento climatico. Chi produce effettivamente sul campo comprende perfettamente questa logica di compensazione per i servizi eco-sistemici. Il punto è dimostrare che può effettivamente funzionare.

Questo è il primo meccanismo che retribuisce direttamente il produttore per evitare la deforestazione legale. E ‘un esperimento innovativo in cui un risarcimento mirato evita la deforestazione che avviene legalmente.

Perché Mato Grosso?

I primi sette produttori che hanno aderito al programma si trovano nel comune di Sapezal. La posizione è stata scelta per una combinazione di fattori. Come l’esistenza di foreste oltre alla Riserva Legale. La pressione per aprire nuove aree per la produzione e importanti servizi eco-sistemici.

Secondo IPAM, implementare Conserv nel Mato Grosso è importante perché ci sono circa 7 milioni di ettari di aree di vegetazione autoctona. Che potrebbero essere legalmente disboscate. Inoltre, la regione è sotto pressione per diventare leader nella produzione di cereali e carne. Due attività rurali principalmente praticate in Brasile.

I produttori di Sapezal, situati in una zona del Cerrado ma all’interno dell’Amazzonia legale, devono mantenere, per legge, vegetazione autoctona nel 35% dell’area delle loro proprietà. Nel bioma amazzonico, la percentuale sale all’80%. Il che potrebbe ostacolare l’ingresso dei produttori, in Conserv, con un surplus di aree protette.

Pratiche di disboscamento improprie aumentano il degrado delle foreste e la conseguente perdita di biodiversità. La deforestazione, il degrado e le pratiche di disboscamento improprie, così come l’agricoltura taglia e brucia, aumentano i rischi di incendio per milioni di ettari di foreste amazzoniche.

Con la deforestazione che minaccia le foreste pluviali in tutto il Brasile, una parte essenziale della soluzione è creare incentivi tangibili per gli agricoltori. Per proteggere le foreste al di là di quanto richiesto dalla legge. Conserv è un modello per erogare in modo efficiente finanziamenti per proteggere le foreste a rischio su terreni privati. I​n modo da massimizzare l’impatto in termini di protezione delle foreste e altri benefici ambientali.

L’espansione dell’agricoltura su larga scala è il motore della deforestazione nella regione amazzonica

Rispetto a molte altre aree forestali tropicali del mondo come il sud-est asiatico, l’India, l’Africa occidentale e l’America centrale, la maggior parte della foresta amazzonica è ancora intatta. Le foreste amazzoniche sono una parte fondamentale del sistema climatico globale. Assorbono circa il 15% delle emissioni globali di carbonio e rilasciano acqua nell’atmosfera, contribuendo alla pioggia in tutto il mondo.

Queste foreste rinfrescano anche le superfici terrestri e fanno piovere localmente, creando l’ambiente che sostiene l’agricoltura. Ragion per cui il Brasile è stato considerato un esempio globale in termini di politiche per ridurre le emissioni di CO 2.

Tuttavia, la crescita economica del Paese combinata con lo sviluppo delle infrastrutture e la conversione delle foreste per i prodotti agricoli continuano a minacciare la foresta amazzonica. Pratiche di disboscamento insostenibili mettono a rischio la salute delle foreste.

Sebbene la partecipazione del Brasile al commercio mondiale di prodotti forestali rimanga limitata (3-4%) rispetto ad altri settori, il settore forestale rappresenta 8, 6% delle esportazioni brasiliane. E fornisce 6,5 milioni di posti di lavoro. Nel sud e nel sud-est del Brasile, in particolare, il settore delle piantagioni forestali presenta vantaggi per la crescita. Grazie al clima, alle infrastrutture e alle competenze tecniche.

La diversità delle foreste naturali amazzoniche offre anche opportunità commerciali che non sono state ancora completamente esplorate. Tuttavia, l’equazione dello sviluppo equilibrato, che collega la crescita economica ai benefici sociali e ambientali, non è stata ancora risolta.

Pur fornendo opportunità economiche in Brasile, l’espansione dell’agricoltura su larga scala è il motore più recente della deforestazione nella regione amazzonica. Spostando i pastori in aree boschive a basso costo produttivo incoraggiano indirettamente la conversione delle foreste. (Stato del Mato Grosso).

Lo sviluppo si è svolto in diverse fasi nell’Amazzonia brasiliana. Ora che il paese ha promosso la protezione e l’uso sostenibile delle foreste, è importante rendere permanenti questi guadagni. Tuttavia, nonostante i risultati ottenuti, molte sono ancora le sfide da affrontare.

Felicia Bruscino