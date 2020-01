Considerare il Papa un violento significa sguazzare in un mare di ipocrisia

Un imprevisto spiacevole per Papa Francesco durante il saluto dei fedeli accolti in San Pietro martedì sera. Durante la visita del Pontefice al presepe meravigliosamente allestito nella piazza, una donna ha preso la sua mano e strattonato ripetutamente, fino a provocare la reazione infastidita del Santo Padre.

In un’epoca di violenza fisica e verbale indicibile, in un Paese in cui ti massacrano di botte perché sei omosessuale, in cui si augura a migranti appena nati di diventare cibo per pesci, in un mondo, i social, in cui si evocano stupri di massa e ti minacciano di morte solo perché non la pensi come loro, considerare la reazione del Papa come un gesto di violenza significa non solo essere in malafede, ma sguazzare in quel mare di ipocrisia che è più violento, offensivo e oltraggioso di qualunque schiaffetto.