Con la sentenza n. 68 del 2024, la Corte Costituzionale ha sancito un principio fondamentale, volto alla tutela dei figli delle coppie lesbiche: in una coppia di donne che abbia avuto un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, entrambe devono essere riconosciute legalmente come madri fin dalla nascita. Una decisione che segna una svolta storica e interviene a sanare un vuoto normativo che negli anni ha generato profonde diseguaglianze e discriminazioni. La Consulta ha posto al centro l’interesse superiore dei figli delle coppie lesbiche, ribadendo che negare il riconoscimento alla madre non biologica lede la sua identità personale e il diritto ad avere una posizione giuridica chiara e stabile sin dalla nascita.

L’illegittimità della legge attuale secondo la Consulta

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’attuale disciplina italiana, che riconosce come genitore solo la madre biologica in una coppia lesbica, escludendo quella non biologica anche se ha partecipato attivamente al progetto genitoriale. Tale esclusione dei diritti dei figli delle coppie lesbiche viola l’articolo 2 della Costituzione, perché priva il bambino di un’identità giuridica completa; l’articolo 3, per l’irragionevolezza della discriminazione senza giustificazione costituzionale; e l’articolo 30, perché compromette il diritto del minore ad avere due figure genitoriali responsabili.

Le implicazioni pratiche del mancato riconoscimento

Fino a oggi, le coppie lesbiche che tornavano in Italia dopo un percorso di PMA all’estero si scontravano con l’impossibilità di registrare entrambe le madri all’anagrafe. Solo una veniva riconosciuta come genitore legale, mentre l’altra era considerata una semplice estranea agli occhi della legge. Questo ha comportato anni di disagi e pratiche burocratiche complesse per la madre non biologica, obbligata a richiedere la stepchild adoption – un processo lungo e costoso – solo per poter firmare un permesso scolastico, iscrivere il figlio a un’attività sportiva o accompagnarlo in viaggio.

La sentenza della Consulta cancella finalmente questa zona grigia e afferma che l’impegno assunto da entrambe le madri nella decisione di ricorrere alla PMA ha valore giuridico.







Il principio dell’interesse dei figli delle coppie lesbiche in qualità di minori

Il cuore della sentenza ruota intorno al principio dell’interesse del minore, pilastro del diritto nazionale e internazionale. Il bambino – sottolineano i giudici – ha il diritto a una relazione stabile e affettiva con entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto e cresciuto. Questo diritto comprende il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e il supporto morale, ed è leso quando una delle due madri non viene riconosciuta legalmente. La Corte ha quindi ribadito che nessun orientamento politico o amministrativo può prevalere sulla tutela del minore.

In una sentenza parallela, la n. 69, la Corte ha valutato la situazione delle donne single che chiedono accesso alla PMA. In questo caso, i giudici hanno confermato che il divieto attuale non è incostituzionale. Secondo la Consulta, il legislatore può legittimamente limitare l’accesso alla PMA alle coppie eterosessuali perché il tema presenta forti implicazioni bioetiche e sociali. Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che non vi è alcun ostacolo costituzionale a una futura apertura della PMA anche ai nuclei monoparentali, se il Parlamento decidesse in tal senso.

La sentenza sui diritti dei figli delle coppie lesbiche si inserisce anche in un contesto segnato da un clima politico ostile. In città come Padova, il Ministero dell’Interno aveva imposto la cancellazione dai registri anagrafici del nome della madre non biologica, rendendo concreta l’esclusione giuridica di molte famiglie omogenitoriali. La decisione della Corte Costituzionale supera ora questi divieti, imponendo una nuova interpretazione dei diritti genitoriali che mette al centro la realtà affettiva e familiare vissuta dai minori.

Le ricadute politiche e sociali della sentenza

La sentenza rappresenta una vittoria per i diritti civili in Italia e una chiara risposta a chi, negli ultimi anni, ha cercato di ostacolare il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Non si tratta di una forzatura giuridica, ma di una riaffermazione dei principi costituzionali, adattati alle trasformazioni sociali che da tempo richiedono un aggiornamento normativo. La Consulta ha dichiarato legittima la responsabilità genitoriale condivisa, evidenziando come non si possa negare l’esistenza di famiglie diverse da quelle tradizionali.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha anche lanciato un messaggio al Parlamento: tocca ora al legislatore colmare i vuoti normativi e aggiornare le leggi in materia di filiazione e genitorialità. Serve una riforma che riconosca e tuteli tutte le famiglie, superando discriminazioni fondate su pregiudizi ideologici. È giunto il momento di scrivere norme che siano davvero inclusive, nel rispetto della Costituzione e del principio fondamentale della dignità di ogni persona, adulta o minore.

Lucrezia Agliani